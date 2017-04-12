"Лоукик в голову" #25 – Магомедов бегает от Яна?

Горячие новости

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UFC 212: Стердаун Жозе Альдо и Макса Холлоуэя
12:04:2017 03:35 argen2m

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Bellator 177: Лучшие моменты Елены Овчинниковой
12:04:2017 03:23 argen2m

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Трейлер UFC 211: Приди и возьми
11:04:2017 08:21 argen2m

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Чарльз Оливейра хочет вернуться в 145 фунтов
11:04:2017 04:39 grey_187



Финишировавший Вилла Брукса в легком весе на шоу UFC 210 Чарльз Оливейра мечтает вернуться в полулегкий дивизион и стать чемпионом:

"У меня сегодня был отличный бой, но я хочу вернуться в 145 фунтов. Я упорно готовился к этому бою, сильнее, чем когда-либо. Было много эмоций, у меня дочь на подходе. Я проделал отличную работу, но хочу вернуться в 145 фунтов и стать там чемпионом".
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Эдсон Барбоса надеется подраться с Тони Фергюсоном
11:04:2017 04:31 grey_187



"Он (МакГрегор) не настоящий чемпион. У него есть пояс, но у меня - почти 20 боев в этом дивизионе. У Фергюсона больше 10 боев в этом дивизионе. Почти десяток у Хабиба. Надеюсь, кто-то из нас вскоре подерется за титул. И очень надеюсь, что UFC даст мне бой с Тони Фергюсоном".

"Я вышел на первый бой с Тони на коротком уведомлении всего за 4 недели до боя. Представьте, если у меня будет полноценный кэмп? Это будут невероятные 5 раундов".
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Брэндон Хэлси: Будет круто раскатать Шлеменко у него дома
11:04:2017 04:21 grey_187

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Bellator 177: Лучшее от Даниэля Вайхеля и Эдуардо Дантаса
11:04:2017 04:17 grey_187



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Трейлер UFC 211: Два самых опасных тяжеловеса в UFC
11:04:2017 11:43 argen2m

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Хайлайт турнира Bellator 176
10:04:2017 08:15 argen2m

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Магомед Бибулатов: Я не политик, я в политике не разбираюсь
10:04:2017 01:21 grey_187



Успешно дебютировавший в UFC чеченский боец Магомед Бибулатов дал развернутое интервью после боя. Журналисты интересовались, что связывает бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но прямого ответа так и не получили:
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"В поисках боя", сезон 2 эпизод 2
10:04:2017 01:00 grey_187
Дана Вайт и компания продолжают отрываться и искать таланты:


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Мусаси требует повышения гонораров
10:04:2017 12:54 grey_187



Очередь на титульный бой или реванш с Крисом Вайдманом? Как бы там ни было, сначала отработавший свой последний бой по контракту с UFC Гегард Мусаси требует повышения зарплаты:

"Мне должны заплатить (сколько я хочу). Я побил "Жакаре" Соузу, Марка Ханта, Дэна Хендерсона, Витора Белфорта, Вайдмана. Кто еще? Все, кого я побил, зарабатывают больше меня".
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Дураев и Абдулвахабов выбыли из карда ACB 57
10:04:2017 12:37 grey_187



Турнир ACB 57 несет потери:

"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе.

Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои", - сообщил матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов.
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Дана Вайт: Атлетическая комиссия Нью-Йорка застряла в 2001 году
10:04:2017 12:25 grey_187



"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить"

"С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".
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Даниэль Кормье: Я деморализую Мануву
10:04:2017 12:18 grey_187



"Он крутой чувак, мощно бьет. Мне нравится его девиз: "Один удар (выстрел) - одно убийство". Это прикольно звучит. Еще он носит спортивные костюмы, крутотенюшка. Но Джими Манува ничего не может мне сделать. Этот чувак закончился. Джими Мануве сказочно повезет, если он продержится больше 10 минут. Семи минут. Я деморализую его".
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Реакция Джона Джонса на победу Даниэля Кормье
09:04:2017 08:03 argen2m


Никакой! Абсолютно! Понимая, что его снимают, "Бонс" натянул маску безразличия, когда вокруг весь зал стоял на ушах.
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Юрайа Фэйбер получит место в Зале Славы UFC
09:04:2017 07:57 argen2m


Церемония введения бывшего чемпиона WEC в полулегком весе и четырехкратного претендента на титул UFC в легчайшем весе запланирована на 6 июля.
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Трейлер UFC 211: Самый грандиозный файткард года
09:04:2017 03:32 argen2m

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Бонусы турнира UFC 210
09:04:2017 01:10 argen2m



Лучший бой: Шейн Баргос vs. Чарльз Роса;

Лучшие выступления: Чарльз Оливейра и Грегор Гиллеспи;

Все указанные бойцы получили по $50,000 призовых.
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Ветераны ММА делятся воспоминаниями об эпохе PRIDE FC
09:04:2017 12:26 AiDZ



Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.

ШОУ

Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."

Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.

Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."

Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "

Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."

Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."

ДЕНЬГИ

Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
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"Лоукик в голову" #25 – Магомедов бегает от Яна?

12.04.2017 16:32 grey_187

Хедлайнер шоу ACB 57 рассказал о реванше с Магомедом Магомедовым, тренировках в Таиланде и необходимости трештокинга.

15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57 с громким подзаголовком "Расплата". Расплачиваться, по замыслу организаторов, будет чемпион в легчайшем весе Магомед Магомедов, который сохранил титул в очень спорном поединке против Петра Яна на ACB 32.

История всем известна – желтая карточка Яну за удар головой в конце матча, ничья, которую по правилам ACB не присуждают, гул трибун и обещание Майрбека Хасиева устроить немедленный реванш. Однако вторая встреча оказалась отложена, и в ход пошли вербальные свинги и кроссы про нелегитимных чемпионов и вцепившихся в кроссовки котят.

Спустя год они встретятся снова в одном из самых ожидаемых реваншей российских ММА. Кто победит в этот раз? Об этом и многом другом мы побеседовали в рамках нашего подкаста с Петром Яном:


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