"Лоукик в голову" # 24 – Эдуард Вартанян о бое с Сарнавским и "армянском боксе"

"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе. Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои",

"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить" "С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".