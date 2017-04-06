"Лоукик в голову" #23 – Владимир Минеев о шубе МакГрегора и драке в Дагестане

Проспект FIGHT NIGHTS рассказал о подготовке к реваншу с Майкелем Фалькао, шансах Федора Емельяненко, бое МакГрегора с Мейвезером, Хабибе и тирамису.

Отечественному средневесу Владимиру Минееву всего 27 лет, однако он уже очень хорошо известен фанатам смешанных единоборств в России и за ее пределами. Все это благодаря зрелищным выступлениям в клетке и умению создать шум за ее пределами (слушайте шедевральный "Лоукик в голову" #7 с Минеевым).

Спустя год после первой встречи мы решили поговорить с Владимиром снова. За это время много воды утекло – Конор МакГрегор начал подготовку к боксерскому матчу с Флойдом Мейвезером, Хабиб Нурмагомедов съел тирамису (или не съел), Федор Емельяненко подписался в Bellator, а сам "Волжанин" потерпел первое поражение в карьере, уступив Майкелю Фалькао, и стал участником массовой потасовки в Дагестане.

Об этом и многом другом мы и поговорили с Владимиром. Приятного прослушивания!