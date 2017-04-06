"Лоукик в голову" #23 – Владимир Минеев о шубе МакГрегора и драке в Дагестане

Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:
«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.
МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".
"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:
"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".
Ветеран ММА поделился своим мнением относительно перспектив чемпионки UFC сохранить титул в бою с опасной претенденткой:
"Йорина Барс – она из Голландии, и она побеждала "Сайборг" на турнире Lion Fight (по кикбоксингу, прим. valetudo.ru). Так что я думаю у Де Рандами есть все шансы. Но если Крис переведет бой в партер, то у Жермейн будут серьезные неприятности. В ее интересах вести бой в стойке и держать дистанцию. Де Рандами нужно нащупать удобное расстояние для своих атак, чтобы оставаться вне досягаемости клинча "Сайборг". На мой взгляд, сближение для нее плохо кончится".
«Я не дам этому парню работать в удобной для него позиции. Я все время буду вне досягаемости его борцовских приемов, и, в конце концов, он нарвется на удар, который поставит точку в этом бою. Я собираюсь основательно надрать ему задницу. Это не произойдет в третьем раунде. Не знаю, в первом или во втором, но точно не в третьем».
Проспект FIGHT NIGHTS рассказал о подготовке к реваншу с Майкелем Фалькао, шансах Федора Емельяненко, бое МакГрегора с Мейвезером, Хабибе и тирамису.
Отечественному средневесу Владимиру Минееву всего 27 лет, однако он уже очень хорошо известен фанатам смешанных единоборств в России и за ее пределами. Все это благодаря зрелищным выступлениям в клетке и умению создать шум за ее пределами (слушайте шедевральный "Лоукик в голову" #7 с Минеевым).
Спустя год после первой встречи мы решили поговорить с Владимиром снова. За это время много воды утекло –Конор МакГрегорначал подготовку к боксерскому матчу с Флойдом Мейвезером, Хабиб Нурмагомедов съел тирамису (или не съел), Федор Емельяненкоподписался в Bellator, а сам "Волжанин" потерпел первое поражение в карьере, уступив Майкелю Фалькао, и стал участником массовой потасовки в Дагестане.
Об этом и многом другом мы и поговорили с Владимиром. Приятного прослушивания!