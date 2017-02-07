Фрэнки Эдгар может "пасть еще ниже"

Горячие новости

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Даниэль Омельянчук избежал дисквалификации
07:02:2017 05:30 argen2m



Выступающий в UFC поляк смог избежать наказание за использование Мельдония. Тяжеловесу удалось доказать, что он использовал метаболик по рецепту лечащего врача и только в конце 2015-го, когда тот еще не выходил в перечень запрещенных. Напомним, положительной стала допинг-проба датированная январем прошлого года.
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Дэн Харди разбирает грядущий бой Сильвы и Брансона
07:02:2017 05:04 argen2m

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Промо Bellator 172: Федор vs. Митрион для испаноговорящих
07:02:2017 09:44 grey_187
Фееричное видео от Bellator, мучачос:


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UFC 208 Embedded, эпизод 1
07:02:2017 08:34 grey_187

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Ник Диас раскуривает огромный косяк на вершине горы
06:02:2017 07:56 argen2m
Боец снялся в рекламе производителя аксессуаров для курения табака и не только.

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Деннис Бермудес утверждает, что был в сознании и мог продолжить
06:02:2017 05:26 argen2m



"На мой взгляд, этот бой был остановлен преждевременно, - сказал боец в воскресенье на UFC Fight Night 104 проигравший нокаутом "Корейскому Зомби", - Да я обхватил ногу Дина, но потому что продолжал биться и думал, что это Джанг стоит надо мной. Конечно, Херб просто выполняет свою работу, чтобы обезопасить нас".

"У меня была возможность взлететь в топ сегодня вечером, но все прошло не по нашему плану".
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Дэвид Бранч покинул WSOF
05:02:2017 06:46 argen2m



Непобежденный чемпион организации в полутяжелом и среднем весах Дэвид Бранч (20-3), собрался искать лучшее место применению своих талантов. В Твиттере 35-летний боец написал, что уже является свободным агентом.

Бранч не знает поражений на протяжении пяти лет подряд. За время выступлений в WSOF он одержал победы над такими известными именами как Юшин Оками, Винни Магальяешь и Пауло Фильо.
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Бонусы турнира UFC Fight Night 104
05:02:2017 11:09 grey_187



Выступление вечера - Чен Сунг Джанг / Марсель Фортуна.
Бой вечера - Анджела Хилл vs. Джессика Андраде.

Все указанные бойцы стали богаче на $50,000.
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UFC не держатся за Райана Бэйдера
04:02:2017 08:51 argen2m



"Райану Бэйдеру мы сказали, что если он хочет уйти, то мешать ему мы не станем. Мы давно знали, что он собирается в Bellator. Я думаю, что это подходящее место на данном этапе его карьеры", говорит Дана Вайт.
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Хайлайт взвешивания "Корейского Зомби" и Дэнниса Бермудеса
03:02:2017 11:20 grey_187

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Основы Bellator: Лиам МакГири
03:02:2017 11:16 grey_187

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Джо Роган разбирает ключевые бои UFC Fight Night 104
03:02:2017 11:11 grey_187





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Зачем смотреть бой Емельяненко vs. Митрион
03:02:2017 02:53 argen2m

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Хайлайт открытых тренировок участников UFC Fight Night 104
03:02:2017 02:52 argen2m

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Кикбоксер увернулся от удара в стиле Нео из "Матрицы"
02:02:2017 06:37 argen2m


"Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в своей жизни", - прокомментировал ролик впечатлительный Дана Вайт.
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Тревис Браун неизлечим
02:02:2017 01:35 argen2m



Его легко найти, нельзя потерять и невозможно отвязаться. О ком идет речь? Разумеется об Эдмонде Тарвердяне. Что происходит с мыслительными процессами и волей бойцов, вкусивших прелестей "армянского бокса", остается только догадываться, но, даже скатываясь на дно рейтингов, они не могут вычеркнуть из своей жизни одиозного тренера.

Тревис Браун, казалось вставший на путь исправления, сегодня заявил, что несмотря ни на что, Тарвердян будет секундировать его во время поединка с Дериком Льюисом.

Ну что тут скажешь? Ставьте квартиры на "Черного зверя".
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Дана Вайт: Бой Ортиз-Соннен не может быть "ворком"
02:02:2017 12:32 grey_187



"Это был мой первый турнир Bellator (который я посмотрел). Оба парня были возрастом за 40 лет. Это просто бой перед выходом на пенсию, но много людей назвали его "ворком". Но это невозможно".

"Люди не представляют, насколько силен Ортиз. Он взял меня на прием "нек кренк" и едва не оторвал мне голову. Он очень силен физически. Также я считаю, что его работа в партере весьма недооценена. Он всегда выходит в позицию сверху и начинает граунд энд паунд".

"Это не "ворк". Я бы и рад полить Bellator дерьмом, но этот бой точно не договорной".
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Трейлер UFC Fight Night 104: Bermudez vs. Korean Zombie
02:02:2017 12:25 grey_187

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Трейлер турнира UFC Fight Night 105: Lewis vs. Browne
02:02:2017 11:11 argen2m

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Чен Сунг Джанг о своём возвращении в октагон, службе в армии и ситуации в полулёгком весе
01:02:2017 09:06 AiDZ



Не выступавший более трёх лет корейский полулегковес Чен Сунг Джанг (13-4) обсудил с журналистом Ариэлем Хелвани своё возвращение в октагон, службу в армии и планы на будущее.

- Как бы ты описал свой опыт службы в войсках?
- Честно говоря, даже вспомнить особо нечего.

- Что из себя представляли армейские будни?
- Из-за всех травм и операций, которые я перенёс, выступая по ММА, меня поставили на должность в госучреждении. Так что по сути я выполнял роль гражданского персонала. После КМБ я получил возможность проживать дома и ездить на службу как на работу.

- У тебя была возможность тренироваться?
- Да. Поскольку работа начиналась рано утром, как правило мне удавалось разобраться с делами и успевать на групповые тренировки. Тренировался я не так интенсивно, как обычно привык, и больше концентрировался на оттачивании навыков в различных аспектах.

- Следил за тем, что происходило со спортом пока тебя не было? И если да, то что можешь сказать о положении дел в UFC в настоящий момент? Ведь с момента твоего последнего боя всё изменилось до неузнаваемости.
- Да, весьма внимательно следил. Думаю, с новыми владельцами UFC превращается более крупный, профессиональный спорт. И ещё видно, что стало больше бойцов, использующих все доступные варианты, чтобы заработать больше денег.

- Что можешь сказать о картине в полулёгком весе, после того как UFC забрали у Конора Макгрегора пояс и отдали его Жозе Альдо?
- Меня это не особо парит. Надеюсь, Альдо поднимется в лёгкий вес и побьёт Макгрегора. Хотя они оба мне нравятся как бойцы, с Альдо я провёл бой, поэтому он мне нравится чуть больше.

- Ты всё это время планировал вернуться, или была вероятность, что ты завяжешь?
- Я постоянно думал о возвращении. Об уходе из спорта и мыслей не было. Особенно сейчас, когда у меня две дочери, мне надо заботиться о семье.

- Тяжело тебе было видеть, как UFC приходит в Южную Корею в 2015 году, при том что у тебя не было возможности попасть в кард?
- Было очень, очень тяжело. Я присутствовал на шоу, и, пожалуй, ни разу в жизни не видел такого ажиотажа у публики. Всю ночь царила наэлектризованная атмосфера. Жду не дождусь следующего турнира UFC в Корее.

- Ты удивился, когда сразу по возвращении тебя поставили в главный бой? Был рад такому раскладу?
- Я не особо об этом задумывался. Но рад, что меня ценят достаточно высоко, чтобы после такого длительного простоя выставить в главном бою против такого парня, как Деннис Бермудес.

- Доволен...
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Фрэнки Эдгар может "пасть еще ниже"

07.02.2017 20:51 argen2m

Экс-чемпион UFC в легком весе готов спуститься в легчайший дивизион, если ему позволят подраться за титул.

Временные пояса стали новым трендом UFC. "Размножение" чемпионов происходит в геометрической прогрессии и временами зашкаливает за все разумные пределы.

Через месяц очередной нерегулярный титул окажется в руках Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона, что на некоторое время приостановит движение в легком весе, так как на скорый бой победителя с Конором МакГрегором за объединение поясов, рассчитывать не приходится (если вообще такая встреча когда-нибудь состоится).

"Я думаю, что с временными титулами в UFC сейчас происходит полное безумие, - сказал Фрэнки Эдгар, ставший вчера гостем программы The MMA Hour, - Их становится слишком много. Складывается впечатление, что подраться с  МакГрегором иначе просто невозможно. Я этого не понимаю".

В июле прошлого года Жозе Альдо единогласным решением судей выиграл у Эдгара, став временным чемпионом в полулегком весе (видео). А еще через полгода, в результате перехода МакГрегора в легкий вес, бразилец единолично воцарил в дивизионе и начал готовиться к защите трофея от первого номера в рейтинге Макса Холлоуэя, дата провоедения которой по сей день не объявлена.

Что делать в такой ситуации Эдагру, боец не знает. Де-факто он остается одним из лучших бойцов в легких весах, но подраться за титул в ближайшей перспективе не сможет. Выходом стал бы переход в легчайшую категорию, но таких предложений о UFC Фрэнк пока не получал.

"Я бы не отказался, поступи предложение побороться там за пояс. Но я не собираюсь переходить в легчайший вес ради боев с топами в тот момент, когда, как мне кажется, все еще нахожусь в шаге от чемпиона в полулегком. Тем более, мы не знаем, что произойдет дальше. Будет глупо выглядеть, если я включусь в борьбу за претендентство там, и тут выяснится, что здесь мне светил титульный бой".

"Возможно, что это только временная неразбериха. Но я не знаю, на что надеяться и что будет дальше. Я просто плыву по течению в ожидании, что судьба подкинет мне шанс".

В ближайшее время Эдагру предстоит перенести операцию на травмированных связках паха. Вернуться к тренировкам боец планирует в конце весны.


Комментарий [6]
 
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