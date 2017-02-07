Конор МакГрегор: Я подерусь с Сильвой за достойный гонорар

Выступающий в UFC поляк смог избежать наказание за использование Мельдония. Тяжеловесу удалось доказать, что он использовал метаболик по рецепту лечащего врача и только в конце 2015-го, когда тот еще не выходил в перечень запрещенных. Напомним, положительной стала допинг-проба датированная январем прошлого года.
"На мой взгляд, этот бой был остановлен преждевременно, - сказал боец в воскресенье на UFC Fight Night 104 проигравший нокаутом "Корейскому Зомби", - Да я обхватил ногу Дина, но потому что продолжал биться и думал, что это Джанг стоит надо мной. Конечно, Херб просто выполняет свою работу, чтобы обезопасить нас".
"У меня была возможность взлететь в топ сегодня вечером, но все прошло не по нашему плану".
Непобежденный чемпион организации в полутяжелом и среднем весах Дэвид Бранч (20-3), собрался искать лучшее место применению своих талантов. В Твиттере 35-летний боец написал, что уже является свободным агентом.
Бранч не знает поражений на протяжении пяти лет подряд. За время выступлений в WSOF он одержал победы над такими известными именами как Юшин Оками, Винни Магальяешь и Пауло Фильо.
"Райану Бэйдеру мы сказали, что если он хочет уйти, то мешать ему мы не станем. Мы давно знали, что он собирается в Bellator. Я думаю, что это подходящее место на данном этапе его карьеры", говорит Дана Вайт.
Его легко найти, нельзя потерять и невозможно отвязаться. О ком идет речь? Разумеется об Эдмонде Тарвердяне. Что происходит с мыслительными процессами и волей бойцов, вкусивших прелестей "армянского бокса", остается только догадываться, но, даже скатываясь на дно рейтингов, они не могут вычеркнуть из своей жизни одиозного тренера.
"Это был мой первый турнир Bellator (который я посмотрел). Оба парня были возрастом за 40 лет. Это просто бой перед выходом на пенсию, но много людей назвали его "ворком". Но это невозможно".
"Люди не представляют, насколько силен Ортиз. Он взял меня на прием "нек кренк" и едва не оторвал мне голову. Он очень силен физически. Также я считаю, что его работа в партере весьма недооценена. Он всегда выходит в позицию сверху и начинает граунд энд паунд".
"Это не "ворк". Я бы и рад полить Bellator дерьмом, но этот бой точно не договорной".
Не выступавший более трёх лет корейский полулегковес Чен Сунг Джанг (13-4) обсудил с журналистом Ариэлем Хелвани своё возвращение в октагон, службу в армии и планы на будущее.
- Как бы ты описал свой опыт службы в войсках? - Честно говоря, даже вспомнить особо нечего.
- Что из себя представляли армейские будни? - Из-за всех травм и операций, которые я перенёс, выступая по ММА, меня поставили на должность в госучреждении. Так что по сути я выполнял роль гражданского персонала. После КМБ я получил возможность проживать дома и ездить на службу как на работу.
- У тебя была возможность тренироваться? - Да. Поскольку работа начиналась рано утром, как правило мне удавалось разобраться с делами и успевать на групповые тренировки. Тренировался я не так интенсивно, как обычно привык, и больше концентрировался на оттачивании навыков в различных аспектах.
- Следил за тем, что происходило со спортом пока тебя не было? И если да, то что можешь сказать о положении дел в UFC в настоящий момент? Ведь с момента твоего последнего боя всё изменилось до неузнаваемости. - Да, весьма внимательно следил. Думаю, с новыми владельцами UFC превращается более крупный, профессиональный спорт. И ещё видно, что стало больше бойцов, использующих все доступные варианты, чтобы заработать больше денег.
- Что можешь сказать о картине в полулёгком весе, после того как UFC забрали у Конора Макгрегора пояс и отдали его Жозе Альдо? - Меня это не особо парит. Надеюсь, Альдо поднимется в лёгкий вес и побьёт Макгрегора. Хотя они оба мне нравятся как бойцы, с Альдо я провёл бой, поэтому он мне нравится чуть больше.
- Ты всё это время планировал вернуться, или была вероятность, что ты завяжешь? - Я постоянно думал о возвращении. Об уходе из спорта и мыслей не было. Особенно сейчас, когда у меня две дочери, мне надо заботиться о семье.
- Тяжело тебе было видеть, как UFC приходит в Южную Корею в 2015 году, при том что у тебя не было возможности попасть в кард? - Было очень, очень тяжело. Я присутствовал на шоу, и, пожалуй, ни разу в жизни не видел такого ажиотажа у публики. Всю ночь царила наэлектризованная атмосфера. Жду не дождусь следующего турнира UFC в Корее.
- Ты удивился, когда сразу по возвращении тебя поставили в главный бой? Был рад такому раскладу? - Я не особо об этом задумывался. Но рад, что меня ценят достаточно высоко, чтобы после такого длительного простоя выставить в главном бою против такого парня, как Деннис Бермудес.
"Ноториуса" не волнуют соперники, его волнуют только деньги и "правильная ситуация".
Конор МакГрегор в данный момент не у дел. Чемпион UFC в легком весе ждет, когда его спутница жизни родит ребенка. Пока суд да дело, титул временного чемпиона в 155 фунтах на UFC 209 разыграют топы дивизионаХабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Значит ли это, что победитель данного матча 100% подерется с "Ноториусом" за действующий титул? Отнюдь.
МакГрегор давно превратился из рядового бойца в главного шоумейкера ММА. Неудивительно, что многие коллеги по цеху хотят с ним подраться. Нейт Диас заработал за реванш с МакГрегором $2,000,000 только гарантированного гонорара, и многим эта цифра мешает нормально спать. Не избежал соблазна вызвать Конора на бой и экс-чемпион среднего дивизиона Андерсон Сильва, готовый ради такого дела втиснуться в кетчвейт до 174 фунтов.
МакГрегор прокомментировал данное предложение во время сессии вопросов и ответов:
"На*уй их всех. Вы видели Андерсона Сильву? Что он там несет? Он продолжает упоминать мое имя вновь и вновь. Послушайте, я подерусь с любым из них. Если гонорар будет достойным, если это будет правильная ситуация. Я подерусь с любым из них в любой момент".
Остается загадкой, сколько составляет "достойный гонорар", и какова должна быть "правильная ситуация". Ни для кого не секрет, что МакГрегор в 170 фунтах выдыхается за полтора-два раунда, и дальше тянет бой на морально-волевых. Учитывая это, бой с Сильвой выглядит большей сказкой, чем распиаренный поединок с Флойдом Мейвезером по правилам бокса.