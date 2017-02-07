Энтони Джонсон: Миша Циркунов – просто зверь

"На мой взгляд, этот бой был остановлен преждевременно, - сказал боец в воскресенье на UFC Fight Night 104 проигравший нокаутом "Корейскому Зомби", - Да я обхватил ногу Дина, но потому что продолжал биться и думал, что это Джанг стоит надо мной. Конечно, Херб просто выполняет свою работу, чтобы обезопасить нас".
"У меня была возможность взлететь в топ сегодня вечером, но все прошло не по нашему плану".
Непобежденный чемпион организации в полутяжелом и среднем весах Дэвид Бранч (20-3), собрался искать лучшее место применению своих талантов. В Твиттере 35-летний боец написал, что уже является свободным агентом.
Бранч не знает поражений на протяжении пяти лет подряд. За время выступлений в WSOF он одержал победы над такими известными именами как Юшин Оками, Винни Магальяешь и Пауло Фильо.
"Райану Бэйдеру мы сказали, что если он хочет уйти, то мешать ему мы не станем. Мы давно знали, что он собирается в Bellator. Я думаю, что это подходящее место на данном этапе его карьеры", говорит Дана Вайт.
Его легко найти, нельзя потерять и невозможно отвязаться. О ком идет речь? Разумеется об Эдмонде Тарвердяне. Что происходит с мыслительными процессами и волей бойцов, вкусивших прелестей "армянского бокса", остается только догадываться, но, даже скатываясь на дно рейтингов, они не могут вычеркнуть из своей жизни одиозного тренера.
"Это был мой первый турнир Bellator (который я посмотрел). Оба парня были возрастом за 40 лет. Это просто бой перед выходом на пенсию, но много людей назвали его "ворком". Но это невозможно".
"Люди не представляют, насколько силен Ортиз. Он взял меня на прием "нек кренк" и едва не оторвал мне голову. Он очень силен физически. Также я считаю, что его работа в партере весьма недооценена. Он всегда выходит в позицию сверху и начинает граунд энд паунд".
"Это не "ворк". Я бы и рад полить Bellator дерьмом, но этот бой точно не договорной".
Не выступавший более трёх лет корейский полулегковес Чен Сунг Джанг (13-4) обсудил с журналистом Ариэлем Хелвани своё возвращение в октагон, службу в армии и планы на будущее.
- Как бы ты описал свой опыт службы в войсках? - Честно говоря, даже вспомнить особо нечего.
- Что из себя представляли армейские будни? - Из-за всех травм и операций, которые я перенёс, выступая по ММА, меня поставили на должность в госучреждении. Так что по сути я выполнял роль гражданского персонала. После КМБ я получил возможность проживать дома и ездить на службу как на работу.
- У тебя была возможность тренироваться? - Да. Поскольку работа начиналась рано утром, как правило мне удавалось разобраться с делами и успевать на групповые тренировки. Тренировался я не так интенсивно, как обычно привык, и больше концентрировался на оттачивании навыков в различных аспектах.
- Следил за тем, что происходило со спортом пока тебя не было? И если да, то что можешь сказать о положении дел в UFC в настоящий момент? Ведь с момента твоего последнего боя всё изменилось до неузнаваемости. - Да, весьма внимательно следил. Думаю, с новыми владельцами UFC превращается более крупный, профессиональный спорт. И ещё видно, что стало больше бойцов, использующих все доступные варианты, чтобы заработать больше денег.
- Что можешь сказать о картине в полулёгком весе, после того как UFC забрали у Конора Макгрегора пояс и отдали его Жозе Альдо? - Меня это не особо парит. Надеюсь, Альдо поднимется в лёгкий вес и побьёт Макгрегора. Хотя они оба мне нравятся как бойцы, с Альдо я провёл бой, поэтому он мне нравится чуть больше.
- Ты всё это время планировал вернуться, или была вероятность, что ты завяжешь? - Я постоянно думал о возвращении. Об уходе из спорта и мыслей не было. Особенно сейчас, когда у меня две дочери, мне надо заботиться о семье.
- Тяжело тебе было видеть, как UFC приходит в Южную Корею в 2015 году, при том что у тебя не было возможности попасть в кард? - Было очень, очень тяжело. Я присутствовал на шоу, и, пожалуй, ни разу в жизни не видел такого ажиотажа у публики. Всю ночь царила наэлектризованная атмосфера. Жду не дождусь следующего турнира UFC в Корее.
- Ты удивился, когда сразу по возвращении тебя поставили в главный бой? Был рад такому раскладу? - Я не особо об этом задумывался. Но рад, что меня ценят достаточно высоко, чтобы после такого длительного простоя выставить в главном бою против такого парня, как Деннис Бермудес.
"Когда Ронда проиграла, меня закидали сообщениями типа "Теперь посмотрим, что они будут делать" (т.е. как UFC будет вести переговоры с МакГрегором в отсутствии других шоумейкеров Роузи и Джонса). Я такой - "Что, блин? Я такие вещи не праздную". Я люблю Ронду. Я всегда поддерживал Ронду, и когда она проиграла, кое-кто пытался меня подначить обрадоваться этому. Мол, "Теперь у них нет никого (кроме тебя)". Это неверная внутренняя установка. Я не праздную поражения других людей. Это слабая позиция. Только слабаки так поступают".
"Рамбл" считает, что Джон Джонс заслужил титульный бой, и советует внимательно следить за Циркуновым.
8 апреля Энтони Джонсон вновь подерется за титул с чемпионом полутяжелого дивизиона Даниэлем Кормье. Победитель с большой вероятностью встретится с отбывшим отстранение Джоном Джонсом, и "Рамбл" не видит в этом ничего сверхъестественного:
"Он должен быть следующим. Я до сих пор так считаю", - говорит Джонсон.
Конечно, не один Джонс достоин подраться за золото 205-фунтового дивизиона:
"Множество парней в нашей весовой проделали хорошую работу. Джими Манува, он только что вышел на бой с OSP и нокаутировал его. Это был чистый нокаут.Кто там еще есть? Густафссон до сих пор там. Я не сильно удивлюсь, если они вновь попытаются устроить бой Александра с Джоном, просто чтобы увидеть, будет ли результат иным. Так что есть пара ребят, к которым определенно стоит присмотреться".
Особое внимание Джонсон советует уделить восходящей звезде дивизиона Мише Циркунову, недавно победившего украинца Никиту Крылова:
"Я думаю, кроме DC, еще один парень привлек мое внимание. Это Миша Циркунов. Этот чувак просто зверь. Он зверюга. Мне нравится его стиль, плюс он будто сложен из кирпичей сам. Думаю, он гангстерская задница. Я не думаю, что он близок (к титулу), но уверен, что за этим парнем стоит пристально смотреть".
В настоящий момент Миша убран из рейтингов UFC, однако на деле, скорее всего, это не более чем тактический ход в переговорах за новый контракт. Шансы, что Миша на влете карьеры покинет октагон, очень малы.
Для начала же Джонсону нужно пройти Кормье, что у него не факт, что получится.