UFC 208: Обратный отсчет (ВИДЕО)

Чен Сунг Джанг (13-4)

- Как бы ты описал свой опыт службы в войсках?

- Честно говоря, даже вспомнить особо нечего.



- Что из себя представляли армейские будни?

- Из-за всех травм и операций, которые я перенёс, выступая по ММА, меня поставили на должность в госучреждении. Так что по сути я выполнял роль гражданского персонала. После КМБ я получил возможность проживать дома и ездить на службу как на работу.



- У тебя была возможность тренироваться?

- Да. Поскольку работа начиналась рано утром, как правило мне удавалось разобраться с делами и успевать на групповые тренировки. Тренировался я не так интенсивно, как обычно привык, и больше концентрировался на оттачивании навыков в различных аспектах.



- Следил за тем, что происходило со спортом пока тебя не было? И если да, то что можешь сказать о положении дел в UFC в настоящий момент? Ведь с момента твоего последнего боя всё изменилось до неузнаваемости.

- Да, весьма внимательно следил. Думаю, с новыми владельцами UFC превращается более крупный, профессиональный спорт. И ещё видно, что стало больше бойцов, использующих все доступные варианты, чтобы заработать больше денег.



- Что можешь сказать о картине в полулёгком весе, после того как UFC забрали у Конора Макгрегора пояс и отдали его Жозе Альдо?

- Меня это не особо парит. Надеюсь, Альдо поднимется в лёгкий вес и побьёт Макгрегора. Хотя они оба мне нравятся как бойцы, с Альдо я провёл бой, поэтому он мне нравится чуть больше.



- Ты всё это время планировал вернуться, или была вероятность, что ты завяжешь?

- Я постоянно думал о возвращении. Об уходе из спорта и мыслей не было. Особенно сейчас, когда у меня две дочери, мне надо заботиться о семье.



- Тяжело тебе было видеть, как UFC приходит в Южную Корею в 2015 году, при том что у тебя не было возможности попасть в кард?

- Было очень, очень тяжело. Я присутствовал на шоу, и, пожалуй, ни разу в жизни не видел такого ажиотажа у публики. Всю ночь царила наэлектризованная атмосфера. Жду не дождусь следующего турнира UFC в Корее.



- Ты удивился, когда сразу по возвращении тебя поставили в главный бой? Был рад такому раскладу?

- Я не особо об этом задумывался. Но рад, что меня ценят достаточно высоко, чтобы после такого длительного простоя выставить в главном бою против такого парня, как Деннис Бермудес.



- Доволен...