UFC 208: Обратный отсчет (ВИДЕО)

"На мой взгляд, этот бой был остановлен преждевременно, - сказал боец в воскресенье на UFC Fight Night 104 проигравший нокаутом "Корейскому Зомби", - Да я обхватил ногу Дина, но потому что продолжал биться и думал, что это Джанг стоит надо мной. Конечно, Херб просто выполняет свою работу, чтобы обезопасить нас".
"У меня была возможность взлететь в топ сегодня вечером, но все прошло не по нашему плану".
Непобежденный чемпион организации в полутяжелом и среднем весах Дэвид Бранч (20-3), собрался искать лучшее место применению своих талантов. В Твиттере 35-летний боец написал, что уже является свободным агентом.
Бранч не знает поражений на протяжении пяти лет подряд. За время выступлений в WSOF он одержал победы над такими известными именами как Юшин Оками, Винни Магальяешь и Пауло Фильо.
"Райану Бэйдеру мы сказали, что если он хочет уйти, то мешать ему мы не станем. Мы давно знали, что он собирается в Bellator. Я думаю, что это подходящее место на данном этапе его карьеры", говорит Дана Вайт.
Его легко найти, нельзя потерять и невозможно отвязаться. О ком идет речь? Разумеется об Эдмонде Тарвердяне. Что происходит с мыслительными процессами и волей бойцов, вкусивших прелестей "армянского бокса", остается только догадываться, но, даже скатываясь на дно рейтингов, они не могут вычеркнуть из своей жизни одиозного тренера.
"Это был мой первый турнир Bellator (который я посмотрел). Оба парня были возрастом за 40 лет. Это просто бой перед выходом на пенсию, но много людей назвали его "ворком". Но это невозможно".
"Люди не представляют, насколько силен Ортиз. Он взял меня на прием "нек кренк" и едва не оторвал мне голову. Он очень силен физически. Также я считаю, что его работа в партере весьма недооценена. Он всегда выходит в позицию сверху и начинает граунд энд паунд".
"Это не "ворк". Я бы и рад полить Bellator дерьмом, но этот бой точно не договорной".
Не выступавший более трёх лет корейский полулегковес Чен Сунг Джанг (13-4) обсудил с журналистом Ариэлем Хелвани своё возвращение в октагон, службу в армии и планы на будущее.
- Как бы ты описал свой опыт службы в войсках? - Честно говоря, даже вспомнить особо нечего.
- Что из себя представляли армейские будни? - Из-за всех травм и операций, которые я перенёс, выступая по ММА, меня поставили на должность в госучреждении. Так что по сути я выполнял роль гражданского персонала. После КМБ я получил возможность проживать дома и ездить на службу как на работу.
- У тебя была возможность тренироваться? - Да. Поскольку работа начиналась рано утром, как правило мне удавалось разобраться с делами и успевать на групповые тренировки. Тренировался я не так интенсивно, как обычно привык, и больше концентрировался на оттачивании навыков в различных аспектах.
- Следил за тем, что происходило со спортом пока тебя не было? И если да, то что можешь сказать о положении дел в UFC в настоящий момент? Ведь с момента твоего последнего боя всё изменилось до неузнаваемости. - Да, весьма внимательно следил. Думаю, с новыми владельцами UFC превращается более крупный, профессиональный спорт. И ещё видно, что стало больше бойцов, использующих все доступные варианты, чтобы заработать больше денег.
- Что можешь сказать о картине в полулёгком весе, после того как UFC забрали у Конора Макгрегора пояс и отдали его Жозе Альдо? - Меня это не особо парит. Надеюсь, Альдо поднимется в лёгкий вес и побьёт Макгрегора. Хотя они оба мне нравятся как бойцы, с Альдо я провёл бой, поэтому он мне нравится чуть больше.
- Ты всё это время планировал вернуться, или была вероятность, что ты завяжешь? - Я постоянно думал о возвращении. Об уходе из спорта и мыслей не было. Особенно сейчас, когда у меня две дочери, мне надо заботиться о семье.
- Тяжело тебе было видеть, как UFC приходит в Южную Корею в 2015 году, при том что у тебя не было возможности попасть в кард? - Было очень, очень тяжело. Я присутствовал на шоу, и, пожалуй, ни разу в жизни не видел такого ажиотажа у публики. Всю ночь царила наэлектризованная атмосфера. Жду не дождусь следующего турнира UFC в Корее.
- Ты удивился, когда сразу по возвращении тебя поставили в главный бой? Был рад такому раскладу? - Я не особо об этом задумывался. Но рад, что меня ценят достаточно высоко, чтобы после такого длительного простоя выставить в главном бою против такого парня, как Деннис Бермудес.
"Когда Ронда проиграла, меня закидали сообщениями типа "Теперь посмотрим, что они будут делать" (т.е. как UFC будет вести переговоры с МакГрегором в отсутствии других шоумейкеров Роузи и Джонса). Я такой - "Что, блин? Я такие вещи не праздную". Я люблю Ронду. Я всегда поддерживал Ронду, и когда она проиграла, кое-кто пытался меня подначить обрадоваться этому. Мол, "Теперь у них нет никого (кроме тебя)". Это неверная внутренняя установка. Я не праздную поражения других людей. Это слабая позиция. Только слабаки так поступают".
Фанаты Пеньи могут вздохнуть спокойно - покорившее Эверест ЧСВ их кумирши от проигрыша Валентине Шевченко не пострадало:
"Майкл Джордан иногда мазал - так и лучшие бойцы ММА в какой-то момент карьеры терпят поражения. Моя личность не определяется победами или поражениями, а лишь любовью тех, кто для меня действительно что-то значит".
Бои Холм vs. Де Рандами, Сильва vs. Брансон и Соуза vs. Боуч в финальном промо к турниру в Бруклине.
В 2011-м Дана Вайт решительно обещал, что порог его октагона никогда не переступит нога женщины-бойца. Спустя шесть лет в UFC преспокойно уживаются два женских дивизиона и на очереди открытие третьего.
Красная ленточка на категории до 145 фунтов (до 66 кг), будет символично срезана 12 февраля на UFC 208 в Бруклине. В главном событии шоу за звание чемпионки в полулегком весе сразятся Холли Холм и Жармейн де Рандами.
Холм (10-2), помимо богатого боксерского прошлого (девятикратная чемпионка мира),уже имеет чемпионский опыт в UFC. В ноябре 2015 года "Дочь проповедника" выиграла титул в легчайшем весе, убойным хайкиком похерив карьеру Ронды Роузи (видео). После Холли понесла два поражения кряду, уступив сдачей Мише Тейт и по очкамВалентине Шевченко.
Де Рандами (7-3) подряд нокаутировала Лариссу Пачеко и Анну Элморс, перед этим проиграв техническим нокаутом действующей чемпионке в легчайшем весе Аманде Нуньес. UFC преподносят спортсменку из Голландии, не иначе, как "лучшего P4P бойца муай-тай с безупречным рекордом".
В двух других ключевых поединках турнира, действие развернется в среднем весе.
Потерявший титул чемпиона, а с ним душевный покой и то неуловимое, что на протяжении многих лет делало его лучшим бойцом планеты, Андерсон Сильва (33-8) в очередной раз попытается вернуться в поединке с Дереком Брансоном (16-4).
Земляк "Паука", третий номер в текущем рейтинге лучших средневесов Рональдо "Жакаре" Соуза, перезревший в ожидании раз за разом ускользающего от него боя за чемпионский титул, проведет встречу с Тимом Боучем, сегодня далеким от Топ-10, но умеющего удивлять.
Посмотреть, как проходила подготовка к выступлению хедлайнеров UFC208, предлагает традиционный "Обратный отсчет".