UFC 208: Обратный отсчет (ВИДЕО)

Бои Холм vs. Де Рандами, Сильва vs. Брансон и Соуза vs. Боуч в финальном промо к турниру в Бруклине.

В 2011-м Дана Вайт решительно обещал, что порог его октагона никогда не переступит нога женщины-бойца. Спустя шесть лет в UFC преспокойно уживаются два женских дивизиона и на очереди открытие третьего.

Красная ленточка на категории до 145 фунтов (до 66 кг), будет символично срезана 12 февраля на UFC 208 в Бруклине. В главном событии шоу за звание чемпионки в полулегком весе сразятся Холли Холм и Жармейн де Рандами.

Холм (10-2), помимо богатого боксерского прошлого (девятикратная чемпионка мира),уже имеет чемпионский опыт в UFC. В ноябре 2015 года "Дочь проповедника" выиграла титул в легчайшем весе, убойным хайкиком похерив карьеру Ронды Роузи (видео). После Холли понесла два поражения кряду, уступив сдачей Мише Тейт и по очкам Валентине Шевченко.

Де Рандами (7-3) подряд нокаутировала Лариссу Пачеко и Анну Элморс, перед этим проиграв техническим нокаутом действующей чемпионке в легчайшем весе Аманде Нуньес. UFC преподносят спортсменку из Голландии, не иначе, как "лучшего P4P бойца муай-тай с безупречным рекордом".

В двух других ключевых поединках турнира, действие развернется в среднем весе.

Потерявший титул чемпиона, а с ним душевный покой и то неуловимое, что на протяжении многих лет делало его лучшим бойцом планеты, Андерсон Сильва (33-8) в очередной раз попытается вернуться в поединке с Дереком Брансоном (16-4).

Земляк "Паука", третий номер в текущем рейтинге лучших средневесов Рональдо "Жакаре" Соуза, перезревший в ожидании раз за разом ускользающего от него боя за чемпионский титул, проведет встречу с Тимом Боучем, сегодня далеким от Топ-10, но умеющего удивлять.

Посмотреть, как проходила подготовка к выступлению хедлайнеров UFC208, предлагает традиционный "Обратный отсчет".