Лиото Мачида: Отстранение пошло мне на пользу

Боец рассказал о времени без выступлений, "денежных боях" и собственных принципах.

Отстраненный USADA за применение запрещенных препаратов экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Лиото Мачида начисто пропал со всех радаров. Однако, по мнению самого бойца, проведенное вне октагона время в долгосрочной перспективе ему только на пользу:

"Это очень сложно, поскольку спорт постоянно эволюционирует", - сказал Мачида в недавнем подкасте The Fighter and The Kid. "Ты должен быть там, чтобы отследить все эти изменения. Вот почему я продолжаю тренироваться каждый день. Я пытаюсь развиваться во всех возможных направлениях. Я хожу в зал Рафаэля Кордейро Kings MMA, провожу там спарринги и тренируюсь с бойцами UFC и Bellator".

"Я очень рад, что смогу подраться в октябре (к этому времени срок отстранения истечет – прим. ValeTudo.ru). Думаю, в итоге это пойдет мне на пользу".

В последний раз Лиото выходил в октагон в июне 2015-го, тогда он проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Йоэлю Ромеро. С тех пор ландшафт и принципы дивизиона серьезно изменились: чемпионом стал британец Майкл Биспинг, и интересуют его по большей части "денежные бои".

Мачида такое поведение коллег по цеху не приветствует:

"Это не в моем стиле. Я не собираюсь менять свои принципы, я не буду делать что-то другое исключительно ради денег. Я буду действовать, как и раньше, и делать свое дело, проводить отличные бои и пытаться применить свою технику. Я не собираюсь менять свой стиль".