Нейт Диас против Эдди Альвареса в разработке

Непобежденный чемпион организации в полутяжелом и среднем весах Дэвид Бранч (20-3), собрался искать лучшее место применению своих талантов. В Твиттере 35-летний боец написал, что уже является свободным агентом.
Бранч не знает поражений на протяжении пяти лет подряд. За время выступлений в WSOF он одержал победы над такими известными именами как Юшин Оками, Винни Магальяешь и Пауло Фильо.
"Райану Бэйдеру мы сказали, что если он хочет уйти, то мешать ему мы не станем. Мы давно знали, что он собирается в Bellator. Я думаю, что это подходящее место на данном этапе его карьеры", говорит Дана Вайт.
Его легко найти, нельзя потерять и невозможно отвязаться. О ком идет речь? Разумеется об Эдмонде Тарвердяне. Что происходит с мыслительными процессами и волей бойцов, вкусивших прелестей "армянского бокса", остается только догадываться, но, даже скатываясь на дно рейтингов, они не могут вычеркнуть из своей жизни одиозного тренера.
"Это был мой первый турнир Bellator (который я посмотрел). Оба парня были возрастом за 40 лет. Это просто бой перед выходом на пенсию, но много людей назвали его "ворком". Но это невозможно".
"Люди не представляют, насколько силен Ортиз. Он взял меня на прием "нек кренк" и едва не оторвал мне голову. Он очень силен физически. Также я считаю, что его работа в партере весьма недооценена. Он всегда выходит в позицию сверху и начинает граунд энд паунд".
"Это не "ворк". Я бы и рад полить Bellator дерьмом, но этот бой точно не договорной".
Не выступавший более трёх лет корейский полулегковес Чен Сунг Джанг (13-4) обсудил с журналистом Ариэлем Хелвани своё возвращение в октагон, службу в армии и планы на будущее.
- Как бы ты описал свой опыт службы в войсках? - Честно говоря, даже вспомнить особо нечего.
- Что из себя представляли армейские будни? - Из-за всех травм и операций, которые я перенёс, выступая по ММА, меня поставили на должность в госучреждении. Так что по сути я выполнял роль гражданского персонала. После КМБ я получил возможность проживать дома и ездить на службу как на работу.
- У тебя была возможность тренироваться? - Да. Поскольку работа начиналась рано утром, как правило мне удавалось разобраться с делами и успевать на групповые тренировки. Тренировался я не так интенсивно, как обычно привык, и больше концентрировался на оттачивании навыков в различных аспектах.
- Следил за тем, что происходило со спортом пока тебя не было? И если да, то что можешь сказать о положении дел в UFC в настоящий момент? Ведь с момента твоего последнего боя всё изменилось до неузнаваемости. - Да, весьма внимательно следил. Думаю, с новыми владельцами UFC превращается более крупный, профессиональный спорт. И ещё видно, что стало больше бойцов, использующих все доступные варианты, чтобы заработать больше денег.
- Что можешь сказать о картине в полулёгком весе, после того как UFC забрали у Конора Макгрегора пояс и отдали его Жозе Альдо? - Меня это не особо парит. Надеюсь, Альдо поднимется в лёгкий вес и побьёт Макгрегора. Хотя они оба мне нравятся как бойцы, с Альдо я провёл бой, поэтому он мне нравится чуть больше.
- Ты всё это время планировал вернуться, или была вероятность, что ты завяжешь? - Я постоянно думал о возвращении. Об уходе из спорта и мыслей не было. Особенно сейчас, когда у меня две дочери, мне надо заботиться о семье.
- Тяжело тебе было видеть, как UFC приходит в Южную Корею в 2015 году, при том что у тебя не было возможности попасть в кард? - Было очень, очень тяжело. Я присутствовал на шоу, и, пожалуй, ни разу в жизни не видел такого ажиотажа у публики. Всю ночь царила наэлектризованная атмосфера. Жду не дождусь следующего турнира UFC в Корее.
- Ты удивился, когда сразу по возвращении тебя поставили в главный бой? Был рад такому раскладу? - Я не особо об этом задумывался. Но рад, что меня ценят достаточно высоко, чтобы после такого длительного простоя выставить в главном бою против такого парня, как Деннис Бермудес.
"Когда Ронда проиграла, меня закидали сообщениями типа "Теперь посмотрим, что они будут делать" (т.е. как UFC будет вести переговоры с МакГрегором в отсутствии других шоумейкеров Роузи и Джонса). Я такой - "Что, блин? Я такие вещи не праздную". Я люблю Ронду. Я всегда поддерживал Ронду, и когда она проиграла, кое-кто пытался меня подначить обрадоваться этому. Мол, "Теперь у них нет никого (кроме тебя)". Это неверная внутренняя установка. Я не праздную поражения других людей. Это слабая позиция. Только слабаки так поступают".
Фанаты Пеньи могут вздохнуть спокойно - покорившее Эверест ЧСВ их кумирши от проигрыша Валентине Шевченко не пострадало:
"Майкл Джордан иногда мазал - так и лучшие бойцы ММА в какой-то момент карьеры терпят поражения. Моя личность не определяется победами или поражениями, а лишь любовью тех, кто для меня действительно что-то значит".
"Я жду предложения от Bellator сегодня-завтра. В принципе, мы уже знаем детали. Я встречался со Скоттом Кокером и парнями из Bellator, и мне понравилось то, что они сказали. Так что мы пройдем через этот процесс. Конечно, у UFC есть право сделать ответное предложение (дать столько же денег, и тогда Бейдер автоматически останется в UFC - прим. ValeTudo.ru). Я сейчас в очень странной позиции, но в то же время я рад и взволнован".
В одном из своих последних интервью, Дана Вайт упомянул, что сделал Нейту Диасу новое предложение. Речь шла о бое, но против кого, президент UFC тогда уточнять не стал.
Сорвать покровы над переговорами промоушена с легковесом, помог портал SmackHisFace.com, заявивший сегодня, что предмет разговора встреча Диаса с Эдди Альваресом. По словам источника ресурса, противоборство топов должно пройти 12 мая в Далласе, штат Техас (США), на UFC 211.
Пока это неподтвержденный ни одной из сторон слух, но оба бойца не первый день намекают в Твиттере на грядущие большие новости.
За плечами у Диаса (19-11) два исторических поединка с действующим чемпионом в легком весе Конором МакГрегором, под знаменем которых для любителей ММА прошел весь 2016-й. В первом Нейт сумел размочить сухой счет побед ирландца в UFC, задушив того во второй пятиминутке. В матче-реванше МакГрегор был более осторожен и довел бой до судейского решения в свою пользу (видео).
Альварес (28-5), после неудачного запуска карьеры в UFC, оформил две победы подряд и лишил титула Рафаэля дос Аньоса. Но проходить в чемпионах "Бесшумному убийце" было суждено недолго. Уже во время первой защиты Эдди разгромил МакГрегор, ставший первым в истории промоушена обладателем двух чемпионских поясов одновременно (видео).