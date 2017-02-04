Британский судейский корпус бойкотирует ACB

Самоуправство Маирбека Хасиева, изменившего результаты двух поединков, не прошло бесследно.
В России беспредел является обыденным явлением: чиновники и бизнесмены того или иного калибра творят то, что хотят, надеясь на власть, связи и деньги. Во многом именно поэтому в цивилизованных странах, основываясь на опыте общения с россиянами, нас до сих пор считают невежественными дикарями.
Не стал ломать стереотипы и руководитель чеченского промоушена ACB Маирбек Хасиев, самолично поменявший результаты двух прошедших на турнире ACB 52 в Вене поединков. Патрик Кинкл изначально выиграл у Арби Агуева техническим нокаутом , однако Хасиев "поменял" результат матча на "бой не состоялся". Объяснение поражает – "рефери слишком рано остановил бой".
В этом же карде Жао Луис Ногейра победил единогласным решением судей Шамиля Никаеева. Хасиев и здесь посчитал результат неправомерным, и изменил его на "бой не состоялся".
Шокированные барскими замашками руководителя чеченского промоушена британцы (судьи и рефери) полностью отказались обслуживать следующий турнир организации, который пройдет в Манчестере.
"Единственная возможность изменить решение судьи или рефери – это доказать, что он был подкуплен. Естественно, тут этого не было и близко. Я знаю этих судей, они имеют большой опыт работы на международной арене. Вы не можете просто взять и сменить результат боя, потому что вы не согласны с судейским решением. Представьте, что это стало прецедентом. Боец "А" не согласен с решением судей, возмущается – и мы меняем решение. Каждый следующий бой превратится в хаос – потому мы такого никогда не делаем", - говорит британский рефери Марк Годдард.
И при этом не важно, насколько справедливым было решение. В ММА иногда остановка действительно бывает ранней, а решение – буллщитом. Но это не дает руководителю промоушена права на самоуправство.
"На самом деле совершенно не важно, ранней была остановка или нет. Это всегда можно обсудить (после боя), но мы не можем просто пересматривать результат боя, руководствуясь своим собственным вкусом", -добавляет Годдард.
И собственно, в цивилизованных странах никто так и не делает. Однако у ACB, похоже, своя, особая атмосфера.
Сам Патрик Кинкл (боец, у которого отобрали победу) тоже возмутился сменой судейского решения. И вот что в интервью Матч ТВ на это ответил Маирбек Хасиев:
"Патрик Кинкл может иметь свое мнение, но мое решение это мое решение. И оно было принято по факту ранней остановки. Я спросил многих авторитетных судей, и все они согласились, что я принял верное решение. Что касается боя Ногейры, все, с кем я консультировался, в один голос заявили, что выиграл Никаев".
Что тут добавить? Тот факт, что бойцам с Кавказа периодически отказывают в выдаче виз в США, только что перестал казаться чем-то ненормальным.