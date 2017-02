"Корейский Зомби" и Дэннис Бермудес готовы к бою (ВИДЕО) Бек Роулинг не уложилась в вес; все результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 104. В Денвере состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 104. Хедлайнеры шоу Чен Сунг Джанг и Дэннис Бермудес сделали вес и завтра выяснят отношения в октагоне. Джанг (13-4) не выступал три с половиной года из-за службы в корейской армии. В последний раз он дрался с Жозе Альдо, проиграв тому техническим нокаутом. Бермудес (16-5) выиграл два боя подряд, одолев по очкам Рони Джейсона и Татсую Каваджири. Все остальные бойцы за исключением Бек Роулинг сделали вес. Роулинг показала перевес на 1,5 фунта и отдаст 20% гонорара своей сопернице Тише Торрес в качестве штрафа. Видео церемонии взвешивания: Полные результаты церемонии взвешивания: Главные бои: Dennis Bermudez (145.5) vs. Chan Sung Jung (145.5) Alexa Grasso (116) vs. Felice Herrig (115.5) Abel Trujillo (156) vs. James Vick (155.5) Volkan Oezdemir (206) vs. Ovince Saint Preux (205) Marcel Fortuna (210.5) vs. Anthony Hamilton (258.5) Jessica Andrade (115.5) vs. Angela Hill (116) Андеркард: Curtis Blaydes (264.5) vs. Adam Milstead (233.5) Chris Gruetzemacher (145) vs. Chas Skelly (146) Ricardo Lucas Ramos (135) vs. Michinori Tanaka (135) Bec Rawlings (117.5) vs. Tecia Torres (115.5) Alex Morono (170) vs. Niko Price (170.5) Daniel Jolly (204.5) vs. Khalil Rountree (205)

