Тайрон Вудли: Я пытаюсь убить одним выстрелом двух зайцев

Его легко найти, нельзя потерять и невозможно отвязаться. О ком идет речь? Разумеется об Эдмонде Тарвердяне. Что происходит с мыслительными процессами и волей бойцов, вкусивших прелестей "армянского бокса", остается только догадываться, но, даже скатываясь на дно рейтингов, они не могут вычеркнуть из своей жизни одиозного тренера.
"Это был мой первый турнир Bellator (который я посмотрел). Оба парня были возрастом за 40 лет. Это просто бой перед выходом на пенсию, но много людей назвали его "ворком". Но это невозможно".
"Люди не представляют, насколько силен Ортиз. Он взял меня на прием "нек кренк" и едва не оторвал мне голову. Он очень силен физически. Также я считаю, что его работа в партере весьма недооценена. Он всегда выходит в позицию сверху и начинает граунд энд паунд".
"Это не "ворк". Я бы и рад полить Bellator дерьмом, но этот бой точно не договорной".
Не выступавший более трёх лет корейский полулегковес Чен Сунг Джанг (13-4) обсудил с журналистом Ариэлем Хелвани своё возвращение в октагон, службу в армии и планы на будущее.
- Как бы ты описал свой опыт службы в войсках? - Честно говоря, даже вспомнить особо нечего.
- Что из себя представляли армейские будни? - Из-за всех травм и операций, которые я перенёс, выступая по ММА, меня поставили на должность в госучреждении. Так что по сути я выполнял роль гражданского персонала. После КМБ я получил возможность проживать дома и ездить на службу как на работу.
- У тебя была возможность тренироваться? - Да. Поскольку работа начиналась рано утром, как правило мне удавалось разобраться с делами и успевать на групповые тренировки. Тренировался я не так интенсивно, как обычно привык, и больше концентрировался на оттачивании навыков в различных аспектах.
- Следил за тем, что происходило со спортом пока тебя не было? И если да, то что можешь сказать о положении дел в UFC в настоящий момент? Ведь с момента твоего последнего боя всё изменилось до неузнаваемости. - Да, весьма внимательно следил. Думаю, с новыми владельцами UFC превращается более крупный, профессиональный спорт. И ещё видно, что стало больше бойцов, использующих все доступные варианты, чтобы заработать больше денег.
- Что можешь сказать о картине в полулёгком весе, после того как UFC забрали у Конора Макгрегора пояс и отдали его Жозе Альдо? - Меня это не особо парит. Надеюсь, Альдо поднимется в лёгкий вес и побьёт Макгрегора. Хотя они оба мне нравятся как бойцы, с Альдо я провёл бой, поэтому он мне нравится чуть больше.
- Ты всё это время планировал вернуться, или была вероятность, что ты завяжешь? - Я постоянно думал о возвращении. Об уходе из спорта и мыслей не было. Особенно сейчас, когда у меня две дочери, мне надо заботиться о семье.
- Тяжело тебе было видеть, как UFC приходит в Южную Корею в 2015 году, при том что у тебя не было возможности попасть в кард? - Было очень, очень тяжело. Я присутствовал на шоу, и, пожалуй, ни разу в жизни не видел такого ажиотажа у публики. Всю ночь царила наэлектризованная атмосфера. Жду не дождусь следующего турнира UFC в Корее.
- Ты удивился, когда сразу по возвращении тебя поставили в главный бой? Был рад такому раскладу? - Я не особо об этом задумывался. Но рад, что меня ценят достаточно высоко, чтобы после такого длительного простоя выставить в главном бою против такого парня, как Деннис Бермудес.
"Когда Ронда проиграла, меня закидали сообщениями типа "Теперь посмотрим, что они будут делать" (т.е. как UFC будет вести переговоры с МакГрегором в отсутствии других шоумейкеров Роузи и Джонса). Я такой - "Что, блин? Я такие вещи не праздную". Я люблю Ронду. Я всегда поддерживал Ронду, и когда она проиграла, кое-кто пытался меня подначить обрадоваться этому. Мол, "Теперь у них нет никого (кроме тебя)". Это неверная внутренняя установка. Я не праздную поражения других людей. Это слабая позиция. Только слабаки так поступают".
Фанаты Пеньи могут вздохнуть спокойно - покорившее Эверест ЧСВ их кумирши от проигрыша Валентине Шевченко не пострадало:
"Майкл Джордан иногда мазал - так и лучшие бойцы ММА в какой-то момент карьеры терпят поражения. Моя личность не определяется победами или поражениями, а лишь любовью тех, кто для меня действительно что-то значит".
"Я жду предложения от Bellator сегодня-завтра. В принципе, мы уже знаем детали. Я встречался со Скоттом Кокером и парнями из Bellator, и мне понравилось то, что они сказали. Так что мы пройдем через этот процесс. Конечно, у UFC есть право сделать ответное предложение (дать столько же денег, и тогда Бейдер автоматически останется в UFC - прим. ValeTudo.ru). Я сейчас в очень странной позиции, но в то же время я рад и взволнован".
Пионер женских ММА в Европе Эйслин Дэли повесила перчатки на гвоздь. Причиной стало обследование мозга, которое выявило аномалию (небольшое кровотечение). С таким повреждение драться крайне опасно, плюс ни один вменяемый врач не допустит ее к выступлению.
Эйслин планирует продолжить карьеру как тренер по ММА.
"Они два неуклюжих, суетливых трепла. Два бомжа, два клоуна, грызущихся за временный пояс. Они должны быть очень рады тому, что я пока отдыхаю, взял перерыв, и у них есть этот микроскопический шанс представить, что они чего-то стоят. Но в реальности они и рядом не валялись. Они оба будут наглухо нокаутированы. Два невежественных небрежных болтуна".
Отстраненный на 18 месяцев USADA за применение запрещенных препаратов полулегковес UFC Чед Мендес не падает духом и готовится к матчу по правилам грэпплинга на турнире Submission Underground 3:
"Я тренируюсь все это время, однако иногда мне сложно вложиться в подготовку полностью. Все дело в том, что ты просто пашешь, но нет никакого вызова, к которому надо готовиться. Так что это (матч по грэпплингу) определенно мне поможет, ведь теперь есть цель и причина готовиться усерднее. Так что, думаю, все будет замечательно".
Соперником Мендеса станет черный пояс по BJJ Джефф Гловер.
"Мне нравятся такие бои - без травм, без проблем. Его (Арловского) очень сложно сломать,так что я много думал, как мне приспособиться к его стилю. В итоге мне особенно много сил и не потребовалось".
"Я знаю, что Арловский очень известен. С момента последнего боя я просил руководство свести меня с ним или с Тревисом Брауном. У меня не было сомнений, что в случае победы над ними я стану гораздо популярнее".
"Я хочу дальше подраться с кем-нибудь из топ-5 - Оверимом, или дос Сантосом. Это позволит мне вырасти еще больше".
ЧемпионUFC о боях с легендами, как простом способе возвести собственное наследие.
В главном поединке турнира UFC 209, который пройдет 4 марта в Лас-Вегасе, действующий чемпион прмооушена в полусреднем весе Тайрон Вудли проведет матч-реванш со Стивеном Томпсоном. Предыдущая встреча, напомним, завершилась боевой ничьей (видео).
В преддверии ответственного выступления, Вудли не отпускают мысли о будущем, наследии и боях с теми, кто уже оставил глубокий след в истории ММА.
"Наследие - для меня не пустой звук. Это даже важнее, что деньги. Поэтому я ищу бои, которые укрепили бы его. Например, избиение Майкла Биспинга, завоевание поясов в двух разных дивизионах, возможно, вражда и споры с соперником, и, разумеется, победы над такими легендами, как Ник Диас и Сент-Пьер", сказал он FOX.
Избегание боя с Томпсоном, и попытки устроить себе, отдающие мисматчами, встречи с вышедшими в тираж звездами прошлых лет, было воспринято многими фанатами враждебно и, похоже, Вудли надолго стал для них "трусливым ниггером".
"Бои такого рода укрепят наследие, и поставит меня на один уровень с теми, кто сегодня в UFCполучает максимальные гонорары. Так что я просто пытаюсь убить одним выстрелом дух зайцев".
"Нокаутировать по-настоящему легендарных бойцов - означает стать лучшим полусредневесом из когда-либо существовавших. Бой с Сент-Пьером очень возможен. Похоже, что он всерьез надумал вернуться, и мне не кажется, что должен возникать вопрос, с кем ему драться, когда это произойдет".