Дана Вайт: МакГрегора ждет провал, если он попытается кинуть UFC

Президент промоушена неожиданно резко отреагировал на решение чемпиона вести бизнес самостоятельно.

Дана Вайт всегда подчеркивал, насколько доверительные отношения установились у него с Конором МакГрегором. Иначе и быть не могло, на ранних этапах карьеры будущего чемпиона, президент UFC был Папой Карло, который за пару лет выстругал из ничем непримечательного ирландского "полена" с рекордом 11-2, суперзвезду, равной которой еще не было в смешанных единоборствах. Но, похоже, что в последнее время, Буратино начинает все больше проявлять независимость, забывая, о нитях, которыми крепко связан со своим кукловодом.

Первой причудой строптивого бойца, стало нежелание участвовать в промо акциях, приуроченных к матчу-реваншу с Нейтом Диасом в середине прошлого года. Тогда UFC уже было собирались уволить МакГрегора, но, взвесив все "за" и "против", дали бойцу спокойно подготовиться к ответственному выступлению.

Продолжением демонстрации самостоятельности, стало заявление, сделанное "Ноториусом" вчера на встрече со своими поклонниками, проходившей под лозунгом "Fuck the UFC". МакГрегор сообщил собравшимся, что не собирается выступать в октагоне и думает только о матче по боксу с Флойдом Мейвезером, организацией которого намерен заниматься сам.

Очередную попытку бойца выйти из под контроля, Вайт прокомментировал на пресс-конференции UFC on FOX 23:

"Когда превращаешь встречу с поклонниками в платную трансляцию и собираешь, с пришедших посмотреть на тебя, по 5 баксов, то волей неволей приходится нести всякую сумасшедшую х*рню. Вы все знаете, что я думаю о МакГрегоре, я всегда говорил, что кроме уважения не испытываю к этому человеку ничего, но если он решит так поступить с нами, то все это закончится для него эпическим провалом".

"Шансы МакГрегора в одиночку организовать бой с Мейвезером, также «велики», как и мои в воскресенье быть запасным квотербеком Брэди (Том Брэди - игрок в американский футбол команды "Нью-Ингленд Пэтриотс", прим. valetudo.ru)".

Чем закончится этот конфликт – неизвестно, можно лишь предположить, что у Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, все больше шансов разыграть 4 марта не временный, а самый что ни на есть регулярный пояс чемпиона UFC в легком весе.