Флойд Мейвезер: Все идет к тому, что бой с МакГрегором состоится

Боксер утверждает, что продолжает переговоры с чемпионом UFС, и может вернуться на ринг.

В то время как Конор МакГрегор посылал UFC и промотировал свой дебют на боксерском ринге, выступая перед пятитысячной толпой в Манчестере, соперник, с которым ирландец намеревается драться следующим, находился у себя дома в Лас-Вегасе.

В субботу Флойд Мейвезер приехал посмотреть матч за титул "суперчемпиона" мира по боксу между Лео Санта Крузом и Карлом Фрэмптоном, где и был атакован журналистами, жаждущими новостей о ходе его переговорах со звездой ММА.

"Все идет к тому, что поединок с Конором МакГрегором все-таки состоится", - сказал бывший чемпион в пяти весовых категориях. "Это единственный бой, который может заставить меня вернуться на ринг. МакГрегор будет работать на свою аудиторию, а я на свою, и, надеюсь, что все фанаты в Великобритании придут и поддержат именно меня".

"Я не знаю, когда точно все это состоится, нам еще нужно многое обсудить, но это не пустые слова, мне думается, что у нас все получится".

"Я король PPV и собираюсь еще выше взвинтить цифры и рекорды продаж платных трансляций. Я убежден, что вы еще увидите меня на ринге. Зрители хотят увидеть наш бой, они должны получить то, чего просят".