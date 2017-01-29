Конор МакГрегор: Нах*й UFC!

Чемпион UFC в легком весе обещает, что следующий бой проведет в боксе против Флойда Мейвезера.

Скандально известный ирландец Конор МакГрегор может прожечь миллионы стульев одним твитом. Как вы думаете, насколько взрывной оказалась его приватная сессия вопросов и ответов на 5000 человек, которые заплатили за это удовольствие по $5?

"Ноториус" не стал разминаться и послал всех на известное количество букв еще на подходе к залу (через Instagram):

"Я такой красава! Направляюсь на сессию вопросов и ответов с 5000 фанатов. Да, вы все верно прочитали. Здесь больше зрителей, чем пришло на сегодняшний турнир UFC (on FOX 23). И все это можно глянуть по системе PPV. Нах*й UFC. Нах*й Флойда. Нах*й бокс. Нах*у WWE. Нах*й Голливуд. И нах*й вас – тех, кто мне заплатил".

На самом деле Флойд как раз никуда не идет – по крайней мере, так считает сам МакГрегор, заявивший, что следующий бой проведет в боксерском ринге против "Мани".

"Этот бой не просто болтовня, он уже давно в разработке. Да, нужно много сделать, чтобы организовать такой матч, но он состоится. Люди хотят увидеть этот бой. И я его хочу тоже. Я уверен насчет этого боя".

"У меня длинные руки, я молод и уверен в себе. У меня непредсказуемый стиль. Ты не можешь подготовиться к моему стилю. Как-то один парень сказал мне – зачем завоевывать один мир, если ты можешь завоевать два? Так что я собираюсь подчинить себе оба мира".

Для боя в боксе МакГрегору необходимо либо одобрение боссов UFC, либо увольнение из организации. Ни то, ни другое ему пока не светит, но Конора это не смущает.

"На 100%, в следующий раз я подерусь в ринге в 10-унцевых или 8-унцевых перчатках. Я в этом уверен".

"Чужой смех и сомнения меня только мотивируют. Так что я наслаждаюсь. Я ищу этого. Я не чувствую ни малейшего желания драться сейчас с кем-то из этих бомжей в UFC. Им надо сначала вырасти, пока они на днище. При этом все до сих пор сомневаются во мне, как делали это с самого начала. Это придает мне сил. Это приводит меня в зал, это заставляет меня выигрывать. Вот как все обстоит на самом деле".

И ведь он прав.

Все эти рассказы про бой с Мейвезером сейчас кажутся бредом сивой кобылы. Но вспомните – в свое время научной фантастикой казалось чемпионство МакГрегора в 145 фунтах, а затем еще большей – в 155 фунтах. Но он все это сделал, и при этом богат, успешен и приносит наибольшую прибыль UFC за всю его историю.

Может, все это не такая уж и фантазия?