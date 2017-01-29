Конор МакГрегор: Нах*й UFC!

Горячие новости

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Бонусы турнира UFC on FOX 23
29:01:2017 11:20 grey_187



Все победители боев главного карда турнира UFc on FOX 23 - Валентина Шевченко, Францис Нганну, Джейсон Найт и Хорхе Масвидаль - получили по $50,000 призовых за "Выступление вечера".

Бонус за "Бой вечера" в этот раз не достался никому.
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Францис Нганну: Я хочу подраться с Оверимом или дос Сантосом
29:01:2017 11:13 grey_187
"Мне нравятся такие бои - без травм, без проблем. Его (Арловского) очень сложно сломать,так что я много думал, как мне приспособиться к его стилю. В итоге мне особенно много сил и не потребовалось".

"Я знаю, что Арловский очень известен. С момента последнего боя я просил руководство свести меня с ним или с Тревисом Брауном. У меня не было сомнений, что в случае победы над ними я стану гораздо популярнее".

"Я хочу дальше подраться с кем-нибудь из топ-5 - Оверимом, или дос Сантосом. Это позволит мне вырасти еще больше".


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Хорхе Масвидаль: Я надираю задницы
29:01:2017 11:05 grey_187
"Я надираю задницы людям, так что, если вам нравится на такое смотреть - включайтесь".

"Дана Вайт, найдите мне соперника. Вы не можете найти того, кто меня побьет".


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Пресс-конференция после турнира UFС on FOX 23
29:01:2017 10:58 grey_187

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Валентина Шевченко: Аманда, следи за своими словами
29:01:2017 10:48 grey_187
Валентина Шевченко: "Многие говорили мне перед боем: "Валентина, ты ударник, а Джулианна - борец. Что ты будешь с этим делать?" И я всегда отвечала одно и то же: "Я боец ММА, я сбалансирована во всех аспектах".

"Я уверена, что следующий мой бой будет за титул, и я заберу этот пояс".

В октагон врывается Аманда Нуньес: "Нет, ты этого не сделаешь. В этот раз я тебя финиширую".

Шевченко: "Следи за своими словами, ибо они к тебе вернутся".


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Трейлер UFC 208: История будет написана
29:01:2017 10:44 grey_187

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Хайлайт взвешивания к турниру FIGHT NIGHTS GLOBAL 58
28:01:2017 12:25 grey_187

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Все, что вы должны были увидеть на Bellator 171
28:01:2017 11:16 argen2m
Кроме выхода Девида Рикелса, прошедший сегодня ночью в Малвейне (США) Bellator 171 не запомнился ничем. Однообразные поединки стали визитной карточкой рядовых шоу промоушена.

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Взвешивание главных участниц UFC on FOX 23 крупным планом
28:01:2017 11:12 argen2m

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Не ждите скорого возвращения Ника Диаса
27:01:2017 07:59 argen2m



Пять лет подряд не побеждавший экс-чемпион Strikeforce, решил продать себя подороже, и торгуется с UFC:

"Я пытаюсь выправить свое положение. Если сейчас мне предложат подраться, то ничего из этого не выйдет. Я не скажу им "да". Я собираюсь добиться от UFC выполнения моих условия, и вот когда это произойдет, мы сможет обсудить мое выступлении".
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Хайлайт открытых тренировок участников UFC on FOX 23
27:01:2017 06:30 argen2m

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Превью боя Арловский vs. Нганну от Джо Рогана
27:01:2017 06:30 argen2m

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Андерсон Сильва и "Жакаре" Соуза провели открытую тренировку для СМИ
27:01:2017 09:42 grey_187

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Бен Аскрен проведет защиту титула 21 апреля
26:01:2017 07:59 argen2m



Один из самых одаренных (и незрелищных) полусреденвесов за пределами UFC Бен Аскрен, вернется в дело 21 апреля в Маниле. Чемпиону ONE предстоит защита титула от неизвестного на сегодняшний день претендента.

Напомним, «Фанки» отобрал пояс у Набутатсу Сузуки в 2014-м, а затем дважды выставлял его на кон в боях с Луисом Сантосом и Николаем Алексахиным. Но в первом случае поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, во втором соперник чемпиона не сделал вес и бой потерял статус титульного.
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Bellator 172: Возвращение Фёдора
26:01:2017 10:51 argen2m

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Расширенное превью UFC 208
26:01:2017 10:50 argen2m

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Фото дня: Команды Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу на TUF: Redemption
25:01:2017 03:10 argen2m
Как видно, ассистентами Диллашоу стали: Дуэйн Людвиг (бокс), Мэтт Браун, Элиот Маршал (джиу-джитсу) и Лейстер Боулинг (борьба).

Команда чемпиона: Юрайа Фэйбер, Дэнни Кастилло (борьба), Фабио Прадо (джиу-джитсу), Роберт Меесе (бокс).





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Основы Bellator: Федор Емельяненко
25:01:2017 02:49 argen2m
Комментатор турнира Джимми Смит рассуждает о том, чего ждать от "Последнего императора" в круглой клетке.
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Кодекс воина: Рафаэль Ассунсао
25:01:2017 02:48 argen2m

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Стивен Томпсон считает, что не выложился в бою с Тайроном Вудли
24:01:2017 07:58 argen2m



«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».

«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».

Напомним, 4 марта полусредневесы проведут титульный матч-реванш в рамках UFC 209.
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Конор МакГрегор: Нах*й UFC!

29.01.2017 13:41 grey_187

конор макгрегорЧемпион UFC в легком весе обещает, что следующий бой проведет в боксе против Флойда Мейвезера.

Скандально известный ирландец Конор МакГрегор может прожечь миллионы стульев одним твитом. Как вы думаете, насколько взрывной оказалась его приватная сессия вопросов и ответов на 5000 человек, которые заплатили за это удовольствие по $5?

"Ноториус" не стал разминаться и послал всех на известное количество букв еще на подходе к залу (через Instagram):

"Я такой красава! Направляюсь на сессию вопросов и ответов с 5000 фанатов. Да, вы все верно прочитали. Здесь больше зрителей, чем пришло на сегодняшний турнир UFC (on FOX 23). И все это можно глянуть по системе PPV. Нах*й UFC. Нах*й Флойда. Нах*й бокс. Нах*у WWE. Нах*й Голливуд. И нах*й вас – тех, кто мне заплатил".

На самом деле Флойд как раз никуда не идет – по крайней мере, так считает сам МакГрегор, заявивший, что следующий бой проведет в боксерском ринге против "Мани".

"Этот бой не просто болтовня, он уже давно в разработке. Да, нужно много сделать, чтобы организовать такой матч, но он состоится.  Люди хотят увидеть этот бой. И я его хочу тоже. Я уверен насчет этого боя".

"У меня длинные руки, я молод и уверен в себе. У меня непредсказуемый стиль. Ты не можешь подготовиться к моему стилю. Как-то один парень сказал мне – зачем завоевывать один мир, если ты можешь завоевать два? Так что я собираюсь подчинить себе оба мира".

Для боя в боксе МакГрегору необходимо либо одобрение боссов UFC, либо увольнение из организации. Ни то, ни другое ему пока не светит, но Конора это не смущает.

"На 100%, в следующий раз я подерусь в ринге в 10-унцевых или 8-унцевых перчатках. Я в этом уверен".

"Чужой смех и сомнения меня только мотивируют. Так что я наслаждаюсь. Я ищу этого. Я не чувствую ни малейшего желания драться сейчас с кем-то из этих бомжей в UFC. Им надо сначала вырасти, пока они на днище. При этом все до сих пор сомневаются во мне, как делали это с самого начала. Это придает мне сил. Это приводит меня в зал, это заставляет меня выигрывать. Вот как все обстоит на самом деле".

И ведь он прав.

Все эти рассказы про бой с Мейвезером сейчас кажутся бредом сивой кобылы. Но вспомните – в свое время научной фантастикой казалось чемпионство МакГрегора в 145 фунтах, а затем еще большей – в 155 фунтах. Но он все это сделал, и при этом богат, успешен и приносит наибольшую прибыль UFC за всю его историю.

Может, все это не такая уж и фантазия?


Комментарий [5]
 
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