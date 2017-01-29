Валентина Шевченко выиграла у Джулианны Пеньи армбаром

Горячие новости

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Валентина Шевченко: Аманда, следи за своими словами
29:01:2017 10:48 grey_187
Валентина Шевченко: "Многие говорили мне перед боем: "Валентина, ты ударник, а Джулианна - борец. Что ты будешь с этим делать?" И я всегда отвечала одно и то же: "Я боец ММА, я сбалансирована во всех аспектах".

"Я уверена, что следующий мой бой будет за титул, и я заберу этот пояс".

В октагон врывается Аманда Нуньес: "Нет, ты этого не сделаешь. В этот раз я тебя финиширую".

Шевченко: "Следи за своими словами, ибо они к тебе вернутся".


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Трейлер UFC 208: История будет написана
29:01:2017 10:44 grey_187

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Хайлайт взвешивания к турниру FIGHT NIGHTS GLOBAL 58
28:01:2017 12:25 grey_187

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Все, что вы должны были увидеть на Bellator 171
28:01:2017 11:16 argen2m
Кроме выхода Девида Рикелса, прошедший сегодня ночью в Малвейне (США) Bellator 171 не запомнился ничем. Однообразные поединки стали визитной карточкой рядовых шоу промоушена.

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Взвешивание главных участниц UFC on FOX 23 крупным планом
28:01:2017 11:12 argen2m

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Не ждите скорого возвращения Ника Диаса
27:01:2017 07:59 argen2m



Пять лет подряд не побеждавший экс-чемпион Strikeforce, решил продать себя подороже, и торгуется с UFC:

"Я пытаюсь выправить свое положение. Если сейчас мне предложат подраться, то ничего из этого не выйдет. Я не скажу им "да". Я собираюсь добиться от UFC выполнения моих условия, и вот когда это произойдет, мы сможет обсудить мое выступлении".
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Хайлайт открытых тренировок участников UFC on FOX 23
27:01:2017 06:30 argen2m

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Превью боя Арловский vs. Нганну от Джо Рогана
27:01:2017 06:30 argen2m

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Андерсон Сильва и "Жакаре" Соуза провели открытую тренировку для СМИ
27:01:2017 09:42 grey_187

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Бен Аскрен проведет защиту титула 21 апреля
26:01:2017 07:59 argen2m



Один из самых одаренных (и незрелищных) полусреденвесов за пределами UFC Бен Аскрен, вернется в дело 21 апреля в Маниле. Чемпиону ONE предстоит защита титула от неизвестного на сегодняшний день претендента.

Напомним, «Фанки» отобрал пояс у Набутатсу Сузуки в 2014-м, а затем дважды выставлял его на кон в боях с Луисом Сантосом и Николаем Алексахиным. Но в первом случае поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, во втором соперник чемпиона не сделал вес и бой потерял статус титульного.
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Bellator 172: Возвращение Фёдора
26:01:2017 10:51 argen2m

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Расширенное превью UFC 208
26:01:2017 10:50 argen2m

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Фото дня: Команды Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу на TUF: Redemption
25:01:2017 03:10 argen2m
Как видно, ассистентами Диллашоу стали: Дуэйн Людвиг (бокс), Мэтт Браун, Элиот Маршал (джиу-джитсу) и Лейстер Боулинг (борьба).

Команда чемпиона: Юрайа Фэйбер, Дэнни Кастилло (борьба), Фабио Прадо (джиу-джитсу), Роберт Меесе (бокс).





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Основы Bellator: Федор Емельяненко
25:01:2017 02:49 argen2m
Комментатор турнира Джимми Смит рассуждает о том, чего ждать от "Последнего императора" в круглой клетке.
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Кодекс воина: Рафаэль Ассунсао
25:01:2017 02:48 argen2m

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Стивен Томпсон считает, что не выложился в бою с Тайроном Вудли
24:01:2017 07:58 argen2m



«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».

«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».

Напомним, 4 марта полусредневесы проведут титульный матч-реванш в рамках UFC 209.
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Джина Карано поддержала Ронду Роузи
24:01:2017 07:50 argen2m



«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
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Александр Густафссон вернулся к тренировкам
24:01:2017 01:21 argen2m



«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.

Напомним, в конце прошлого года полутяж начал жаловаться на боли в спине, в результате его бой против Рожиро Ногейры был отменен.
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Звезды UFC о Дональде Серроне
24:01:2017 11:52 argen2m
В чем секрет успеха "Ковбоя"?

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Френк Мир снова хочет выступать в UFC
24:01:2017 11:37 grey_187



Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:

"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".

Напомним, Мир отстранен USADA до весны 2018 года.
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Валентина Шевченко выиграла у Джулианны Пеньи армбаром

29.01.2017 12:00 grey_187

валентина шевченкоНганну быстро нокаутировал Арловского, Масвидаль неожиданно остановил "Ковбоя"; все результаты турнира UFC on FOX 23.

Сегодня в Денвере (штат Колорадо, США) состоялся турнир UFC on FOX 23, главным событием которого стал знаковый бой женщин в весе до 135 фунтов: наша соотечественница Валентина Шевченко встречалась с американкой Джулианной Пеньей.

Первый раунд почти полностью прошел под  диктовку Пеньи: она входила в клинч, прижимала Валентину к сетке и лупила коленями в живот, словно из пулемета. Однако Шевченко за 5 минут сумела дважды перевести соперницу в партер мастерской подсечкой; правда, в партере Валентине ничего интересного изобразить не удалось.

Во втором раунде Пенья вспомнила, что Шевченко вроде как слаба в партере, и решила перевести ее на настил. После титанических усилий (Валентина хорошо защищалась) ей это удалось. Однако Шевченко удивила всех, не только отлично защищаясь снизу от атак, но и за 31 секунду до конца пятиминутки выйдя на плотный армбар и заставив Пенью сдаться.

Яркая, заслуженная победа, и Валентина с 99,9% вероятностью становится следующей претенденткой на титульный бой с Амандой Нуньес.

В ко-мейн ивенте неожиданно для многих блеснул ветеран Strikeforce Хорхе Масвидаль. Его соперник Дональд Серроне привычно шел вперед и громил сериями с рук и ногами по корпусу. Однако идеальный тайминг и грамотная работа на контратаках позволили Хорхе быстро перехватить инициативу и начать поддавливать "Ковбоя". Под занавес пятиминутки Масвидаль фактически нокаутировал Серроне, но того спас гонг.

В перерыве Грэг Джексон попытался привести Дональда в чувство и уговорить его делать уклоны, однако потрясение от панчей Масвилаля оказалось слишком сильным. Минуты перерыва на восстановление не хватило, и Серроне уже через 60 секунд был жестоко забит ударами до вмешательства рефери.

Трибуны освистали Масвидаля. Оно и понятно – харизмы у парня, в отличие от "Ковбоя" ни на грош, зато он сегодня одержал одну из самых крупных побед в карьере.

В еще одном бою главного карда предсказуемо провально выступил белорус Андрей Арловский. Всего полторы минуты потребовалось проспекту Францису Нганну, чтобы выбрать нужную дистанцию и практически не акцентировано, на отходе выбросить в голову "Питбуля" коварную двойку. Первый удар пришелся чуть выше уха, второй попал точно в хрустальную салатницу Арловского и разил ее вдребезги. Бывший чемпион UFC рухнул на колени и был безжалостно добит Нганну.

Следующий чемпион? Кто знает, но со скальпом Арловского можно смело букировать бой с кем-нибудь из топ-5 и прорываться к титулу.

Полные результаты турнира:

Главные бои:

Valentina Shevchenko победила Julianna Pena сдачей соперницы (армбар) – Round 2, 4:29
Jorge Masvidal победил Donald Cerrone техническим нокаутом (удары руками) – Round 2, 1:00
Francis Ngannou победил Andrei Arlovski техническим нокаутом (удары руками) – Round 1, 1:32
Jason Knight победил Alex Caceres сдачей соперника (удушение со спины) – Round 2, 4:21

Андеркард:

Sam Alvey победил Nate Marquardt единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Raphael Assuncao победил Aljamain Sterling раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)
Li Jingliang победил Bobby Nash нокаутом (удары руками) – Round 2, 4:45
Jordan Johnson победил Luis Henrique da Silva единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)
Eric Spicely победил Alessio Di Chirico сдачей соперника (удушение треугольником) – Round 1, 2:14
Marcos Rogerio de Lima победил Jeremy Kimball техническим нокаутом (удары руками) – Round 1, 2:27
Alexandre Pantoja победил Eric Shelton раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)
Jason Gonzalez победил J.C. Cottrell сдачей соперника (удушение Д'Арсе) – Round 1, 3:54


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