Валентина Шевченко выиграла у Джулианны Пеньи армбаром

Нганну быстро нокаутировал Арловского, Масвидаль неожиданно остановил "Ковбоя"; все результаты турнира UFC on FOX 23.

Сегодня в Денвере (штат Колорадо, США) состоялся турнир UFC on FOX 23, главным событием которого стал знаковый бой женщин в весе до 135 фунтов: наша соотечественница Валентина Шевченко встречалась с американкой Джулианной Пеньей.

Первый раунд почти полностью прошел под диктовку Пеньи: она входила в клинч, прижимала Валентину к сетке и лупила коленями в живот, словно из пулемета. Однако Шевченко за 5 минут сумела дважды перевести соперницу в партер мастерской подсечкой; правда, в партере Валентине ничего интересного изобразить не удалось.

Во втором раунде Пенья вспомнила, что Шевченко вроде как слаба в партере, и решила перевести ее на настил. После титанических усилий (Валентина хорошо защищалась) ей это удалось. Однако Шевченко удивила всех, не только отлично защищаясь снизу от атак, но и за 31 секунду до конца пятиминутки выйдя на плотный армбар и заставив Пенью сдаться.

Яркая, заслуженная победа, и Валентина с 99,9% вероятностью становится следующей претенденткой на титульный бой с Амандой Нуньес.

В ко-мейн ивенте неожиданно для многих блеснул ветеран Strikeforce Хорхе Масвидаль. Его соперник Дональд Серроне привычно шел вперед и громил сериями с рук и ногами по корпусу. Однако идеальный тайминг и грамотная работа на контратаках позволили Хорхе быстро перехватить инициативу и начать поддавливать "Ковбоя". Под занавес пятиминутки Масвидаль фактически нокаутировал Серроне, но того спас гонг.

В перерыве Грэг Джексон попытался привести Дональда в чувство и уговорить его делать уклоны, однако потрясение от панчей Масвилаля оказалось слишком сильным. Минуты перерыва на восстановление не хватило, и Серроне уже через 60 секунд был жестоко забит ударами до вмешательства рефери.

Трибуны освистали Масвидаля. Оно и понятно – харизмы у парня, в отличие от "Ковбоя" ни на грош, зато он сегодня одержал одну из самых крупных побед в карьере.

В еще одном бою главного карда предсказуемо провально выступил белорус Андрей Арловский. Всего полторы минуты потребовалось проспекту Францису Нганну, чтобы выбрать нужную дистанцию и практически не акцентировано, на отходе выбросить в голову "Питбуля" коварную двойку. Первый удар пришелся чуть выше уха, второй попал точно в хрустальную салатницу Арловского и разил ее вдребезги. Бывший чемпион UFC рухнул на колени и был безжалостно добит Нганну.

Следующий чемпион? Кто знает, но со скальпом Арловского можно смело букировать бой с кем-нибудь из топ-5 и прорываться к титулу.

Полные результаты турнира:

Главные бои:

Valentina Shevchenko победила Julianna Pena сдачей соперницы (армбар) – Round 2, 4:29

Jorge Masvidal победил Donald Cerrone техническим нокаутом (удары руками) – Round 2, 1:00

Francis Ngannou победил Andrei Arlovski техническим нокаутом (удары руками) – Round 1, 1:32

Jason Knight победил Alex Caceres сдачей соперника (удушение со спины) – Round 2, 4:21

Андеркард:

Sam Alvey победил Nate Marquardt единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Raphael Assuncao победил Aljamain Sterling раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)

Li Jingliang победил Bobby Nash нокаутом (удары руками) – Round 2, 4:45

Jordan Johnson победил Luis Henrique da Silva единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)

Eric Spicely победил Alessio Di Chirico сдачей соперника (удушение треугольником) – Round 1, 2:14

Marcos Rogerio de Lima победил Jeremy Kimball техническим нокаутом (удары руками) – Round 1, 2:27

Alexandre Pantoja победил Eric Shelton раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)

Jason Gonzalez победил J.C. Cottrell сдачей соперника (удушение Д'Арсе) – Round 1, 3:54