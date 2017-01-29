Диего Брандао финишировал Мурада Мачаева





Кроме выхода Девида Рикелса, прошедший сегодня ночью в Малвейне (США) Bellator 171 не запомнился ничем. Однообразные поединки стали визитной карточкой рядовых шоу промоушена.















Пять лет подряд не побеждавший экс-чемпион Strikeforce, решил продать себя подороже, и торгуется с UFC:



"Я пытаюсь выправить свое положение. Если сейчас мне предложат подраться, то ничего из этого не выйдет. Я не скажу им "да". Я собираюсь добиться от UFC выполнения моих условия, и вот когда это произойдет, мы сможет обсудить мое выступлении".



















Один из самых одаренных (и незрелищных) полусреденвесов за пределами UFC Бен Аскрен, вернется в дело 21 апреля в Маниле. Чемпиону ONE предстоит защита титула от неизвестного на сегодняшний день претендента.



Напомним, «Фанки» отобрал пояс у Набутатсу Сузуки в 2014-м, а затем дважды выставлял его на кон в боях с Луисом Сантосом и Николаем Алексахиным. Но в первом случае поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, во втором соперник чемпиона не сделал вес и бой потерял статус титульного.









Как видно, ассистентами Диллашоу стали: Дуэйн Людвиг (бокс), Мэтт Браун, Элиот Маршал (джиу-джитсу) и Лейстер Боулинг (борьба).



Команда чемпиона: Юрайа Фэйбер, Дэнни Кастилло (борьба), Фабио Прадо (джиу-джитсу), Роберт Меесе (бокс).













Комментатор турнира Джимми Смит рассуждает о том, чего ждать от "Последнего императора" в круглой клетке.















«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».



«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».



Напомним, 4 марта полусредневесы проведут титульный матч-реванш в рамках UFC 209.







«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом» , сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.







«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой» , - сообщает Брэд Окамото из ESPN.



Напомним, в конце прошлого года полутяж начал жаловаться на боли в спине, в результате его бой против Рожиро Ногейры был отменен.

В чем секрет успеха "Ковбоя"?











Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:



"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".



Напомним, Мир отстранен USADA до весны 2018 года.







"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".