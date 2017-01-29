Диего Брандао финишировал Мурада Мачаева

Пять лет подряд не побеждавший экс-чемпион Strikeforce, решил продать себя подороже, и торгуется с UFC:
"Я пытаюсь выправить свое положение. Если сейчас мне предложат подраться, то ничего из этого не выйдет. Я не скажу им "да". Я собираюсь добиться от UFC выполнения моих условия, и вот когда это произойдет, мы сможет обсудить мое выступлении".
Один из самых одаренных (и незрелищных) полусреденвесов за пределами UFC Бен Аскрен, вернется в дело 21 апреля в Маниле. Чемпиону ONE предстоит защита титула от неизвестного на сегодняшний день претендента.
Напомним, «Фанки» отобрал пояс у Набутатсу Сузуки в 2014-м, а затем дважды выставлял его на кон в боях с Луисом Сантосом и Николаем Алексахиным. Но в первом случае поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, во втором соперник чемпиона не сделал вес и бой потерял статус титульного.
«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».
«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».
«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.
Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:
"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".
"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
Ветеран UFC закончил бой экзотическим болевым приемом на руку.
Сегодня в Дагестане состоялся турнир FIGHT NIGHTS GLOBAL 58, главным событием которого стал поединок в легком весе между двумя опытными бойцами – грэпплером клуба "Крепость" Мурадом Мачаевым и ветераном UFC Диего Брандао.
Мачаев начал бой так, как и ожидалось – с переводов в партер, которые в лучших традициях "школы Нурмагомедовых" следовали каскадом. Брандао в свою очередь бомбил в стойке, и тоже в какой-то момент снискал успех, потряся оппонента. Так и прошел первый раунд.
Во втором Мачаев вновь перевел соперника в партер и приготовился атаковать ударами сверху. Однако Диего поднял оппонента на вытянутых ногах и неожиданно оформил красивейший и довольно редкий болевой на руку – Helicopter armbar.
Зрелищный бой, и яркая победа. После матча Мачаев сказал, что совершил ошибку, и попросил у организаторов и соперника реванша. Бразилец, кажется, не против – похоже, в России ему понравилось (руководство FIGHT NIGHTS кроме прочего сумело решить проблему с просроченным загранпаспортом Брандао), а значит, нас ждет либо реванш с Мачаевым, либо бой с выздоровевшим после нападения Мирзаевым, либо встреча с Макашвили… посмотрим, что решат в FIGHT NIGHTS.