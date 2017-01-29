Ян Блахович против Патрика Камминса на UFC 210

Пять лет подряд не побеждавший экс-чемпион Strikeforce, решил продать себя подороже, и торгуется с UFC:
"Я пытаюсь выправить свое положение. Если сейчас мне предложат подраться, то ничего из этого не выйдет. Я не скажу им "да". Я собираюсь добиться от UFC выполнения моих условия, и вот когда это произойдет, мы сможет обсудить мое выступлении".
Один из самых одаренных (и незрелищных) полусреденвесов за пределами UFC Бен Аскрен, вернется в дело 21 апреля в Маниле. Чемпиону ONE предстоит защита титула от неизвестного на сегодняшний день претендента.
Напомним, «Фанки» отобрал пояс у Набутатсу Сузуки в 2014-м, а затем дважды выставлял его на кон в боях с Луисом Сантосом и Николаем Алексахиным. Но в первом случае поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, во втором соперник чемпиона не сделал вес и бой потерял статус титульного.
«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».
«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».
«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.
Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:
"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".
"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
Поединок вошел в кард турнира UFC 210, который состоится 8 апреля в Буффало, штат Нью-Йорк, США. Шоу возглавит титульный реванш в полутяжелом весе Даниэль Кормье vs. Энтони Джонсон 2.
Блахович (19-6) провел последний бой в сентябре прошлого года, проиграв по очкам шведу Александру Густафссону. Ранее он выиграл единогласным решением судей у Игоря Покраяца; однако в целом рекорд поляка в UFC (2-3), мягко говоря, не впечатляет.
Камминс (8-4) также не блещет успехами: он проиграл 2 боя подряд Гловеру Тейшейре и Антонио Рожерио Ногейре, оба раза отлетев в нокаут. Последний раз Патрик выигрывал в августе 2015-го, победив техническим нокаутом Рафаэля Кавальканте.