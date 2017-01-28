Джош Томсон против Патрики Фрейре на Bellator 172

"Панк" возвращается в клетку после года простоя для встречи с экс-претендентом на титул в легком весе.

Ветеран Strikeforce и UFC Джош Томсон снова в деле. Ветеран ММА пропустил около года из-за многочисленных травм, но теперь восстановился и подерется со старшим из братьев "Питбулей" в ко-мейн ивенте турнира Bellator 172.

Шоу состоится 18 февраля в Сан-Хосе, штат Калифорния, США.

Томсон (22-8, 1 NC) был уволен из UFC в 2015-м году после трех поражений подряд. Но назвать это спадом не повернется язык – "Панк" проиграл раздельными решениями экс-чемпиону Бенсону Хендерсону и крепкому (хоть и нестабильному, как настроение твоей подруги) проспекту Бобби Грину, а также единогласным решением судей сегодняшнему топовому претенденту Тони Фергюсону.

Перейдя в Bellator, Джош задушил треугольником рук в третьем раунде боя Майка Бронзолиса и нокаутировал во втором раунде поединка Пабло Вилласеку, восстановив реноме и подготовив почву для более серьезного (возможно, титульного) забега.

Теперь на его пути стоит крепкий гейткипер, настоящий Цербер легкого дивизиона Фрейре (16-8). Патрики – классический пример околотопа, проводящего кастинг в пятерку лучших своего веса. В двух Гран-при Bellator В 155 фунтах он доходил до финала, где проиграл нынешнему чемпиону Майклу Чендлеру и тогдашнему безоговорочному топу Марцину Хельду. При этом "Питбуль" выносит всех этих бесконечных Bellator'овских Риклзов, Кампосов, Авадов и Кутюров, не оставляя им шанса прорваться выше.

Отличный тест для Джоша – если выиграет, можно без разминки на титульный бой с Майклом Чендлером. "Панк" – отличный боец, и заслужил свое право на ренессанс, пусть и в Bellator.