Александр Волков может встретиться с победителем боя Арловский vs. Нганну В марте русский тяж готовится принять первый серьезный вызов в UFC; Дана Вайт прочит Нганну чемпионство в организации. Через несколько часов в американском Денвере стартует турнир UFC on FOX 23, заметным событием которого станет поединок между Андреем Арловским и быстрорастущим проспектом Франсисом Нганну. Президент промоушена уже объявил чернокожего француза без пяти минут чемпионом, следовательно, шансы потрепанного белорусского ветерана в очередной раз отлететь в нокаут, видятся руководству UFC довольно высокими. "Арловский в этом спорте с незапамятных времен, и давно стал легендой. Франсис Нганну – будущее тяжелого дивизиона. Я считаю, что у этого парня есть потенциал, что бы стать чемпионом и долго удерживать это звание", - сказал Дана Вайт. "Пожалуй, в тяждиве у нас еще не было чемпиона, который выглядел бы так массивно, как Нганну. Его можно поставить в один ряд с игроками в американский футбол, или чемпионами мира по боксу в тяжелом весе. Это большой, очень большой парень". Выиграв у Арловского, Нганну вплотную приблизиться к первой пятерке рейтинга лучших бойцов дивизиона и может побороться за звание претендента, но исключено, что UFC не станут форсировать его карьеру, и дадут "Хищнику" окрепнуть еще в паре-тройке рейтинговых поединках. Эту версию сегодня косвенно подтвердил российский боец Александр Волков, в своем аккануте в Инстаграм сообщивший, что может сразиться с победителем боя Арловский vs. Нганну. "Я нахожусь на сборах в Тайланде с командой Стрела и нашим главным тренером Тарасом Кияшко. Очень рекомендую моим фанатам посмотреть в эти выходные шоу UFC Fight Night: Shevchenko vs. Pena, так как в рамках этого шоу будет определен мой оппонент на следующий бой". "Все идет к тому, что в марте мне предстоит драться с победителем боя Арловский - Нгану! С нетерпением жду результата этого крайне интересного противостояния. Буду болеть за Андрея, хотя подраться в марте больше хочется именно с Нгану, так как он сейчас является самым ярким из проспектов в UFC". Волков дебютировал в UFC в ноябре, раздельным решением судей победив Тимоти Джонсона (видео).

