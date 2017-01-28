Александр Волков может встретиться с победителем боя Арловский vs. Нганну

Горячие новости

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Хайлайт взвешивания к турниру FIGHT NIGHTS GLOBAL 58
28:01:2017 12:25 grey_187

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Все, что вы должны были увидеть на Bellator 171
28:01:2017 11:16 argen2m
Кроме выхода Девида Рикелса, прошедший сегодня ночью в Малвейне (США) Bellator 171 не запомнился ничем. Однообразные поединки стали визитной карточкой рядовых шоу промоушена.

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Взвешивание главных участниц UFC on FOX 23 крупным планом
28:01:2017 11:12 argen2m

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Не ждите скорого возвращения Ника Диаса
27:01:2017 07:59 argen2m



Пять лет подряд не побеждавший экс-чемпион Strikeforce, решил продать себя подороже, и торгуется с UFC:

"Я пытаюсь выправить свое положение. Если сейчас мне предложат подраться, то ничего из этого не выйдет. Я не скажу им "да". Я собираюсь добиться от UFC выполнения моих условия, и вот когда это произойдет, мы сможет обсудить мое выступлении".
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Хайлайт открытых тренировок участников UFC on FOX 23
27:01:2017 06:30 argen2m

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Превью боя Арловский vs. Нганну от Джо Рогана
27:01:2017 06:30 argen2m

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Андерсон Сильва и "Жакаре" Соуза провели открытую тренировку для СМИ
27:01:2017 09:42 grey_187

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Бен Аскрен проведет защиту титула 21 апреля
26:01:2017 07:59 argen2m



Один из самых одаренных (и незрелищных) полусреденвесов за пределами UFC Бен Аскрен, вернется в дело 21 апреля в Маниле. Чемпиону ONE предстоит защита титула от неизвестного на сегодняшний день претендента.

Напомним, «Фанки» отобрал пояс у Набутатсу Сузуки в 2014-м, а затем дважды выставлял его на кон в боях с Луисом Сантосом и Николаем Алексахиным. Но в первом случае поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, во втором соперник чемпиона не сделал вес и бой потерял статус титульного.
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Bellator 172: Возвращение Фёдора
26:01:2017 10:51 argen2m

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Расширенное превью UFC 208
26:01:2017 10:50 argen2m

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Фото дня: Команды Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу на TUF: Redemption
25:01:2017 03:10 argen2m
Как видно, ассистентами Диллашоу стали: Дуэйн Людвиг (бокс), Мэтт Браун, Элиот Маршал (джиу-джитсу) и Лейстер Боулинг (борьба).

Команда чемпиона: Юрайа Фэйбер, Дэнни Кастилло (борьба), Фабио Прадо (джиу-джитсу), Роберт Меесе (бокс).





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Основы Bellator: Федор Емельяненко
25:01:2017 02:49 argen2m
Комментатор турнира Джимми Смит рассуждает о том, чего ждать от "Последнего императора" в круглой клетке.
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Кодекс воина: Рафаэль Ассунсао
25:01:2017 02:48 argen2m

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Стивен Томпсон считает, что не выложился в бою с Тайроном Вудли
24:01:2017 07:58 argen2m



«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».

«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».

Напомним, 4 марта полусредневесы проведут титульный матч-реванш в рамках UFC 209.
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Джина Карано поддержала Ронду Роузи
24:01:2017 07:50 argen2m



«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
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Александр Густафссон вернулся к тренировкам
24:01:2017 01:21 argen2m



«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.

Напомним, в конце прошлого года полутяж начал жаловаться на боли в спине, в результате его бой против Рожиро Ногейры был отменен.
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Звезды UFC о Дональде Серроне
24:01:2017 11:52 argen2m
В чем секрет успеха "Ковбоя"?

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Френк Мир снова хочет выступать в UFC
24:01:2017 11:37 grey_187



Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:

"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".

Напомним, Мир отстранен USADA до весны 2018 года.
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"Кинг Мо": Джексон качается пончиками
23:01:2017 06:51 grey_187



"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
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Мэнни Пакьяо не против побоксировать с Конором МакГрегором
23:01:2017 05:00 argen2m



Известного боксера спросили, что он думает о шумихе, которую раздули вокруг матча между чемпионом UFC и Флойдом Мейвезером:

«Я не знаю, говорят ли они об этом всерьез. Новости циркулирует в средствах массовой информации, но дойдет ли дело до боя – это еще вопрос».

«Пакман», кажется, и сам не против выйти на ринг против ирландца:

«По правилам бокса? Я мог бы побоксировать с ним, но не UFC, только бокс. Бокс слишком сильно отличается от смешанных единоборств».
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Александр Волков может встретиться с победителем боя Арловский vs. Нганну

28.01.2017 14:29 argen2m

В марте русский тяж готовится принять первый серьезный вызов в UFC; Дана Вайт прочит Нганну чемпионство в организации.

Через несколько часов в американском Денвере стартует турнир UFC on FOX 23, заметным событием которого станет поединок между Андреем Арловским и быстрорастущим проспектом Франсисом Нганну. Президент промоушена уже объявил чернокожего француза без пяти минут чемпионом, следовательно, шансы потрепанного белорусского ветерана в очередной раз отлететь в нокаут, видятся руководству UFC довольно высокими.

"Арловский в этом спорте с незапамятных времен, и давно стал легендой. Франсис Нганну – будущее тяжелого дивизиона. Я считаю, что у этого парня есть потенциал, что бы стать чемпионом и долго удерживать это звание", - сказал Дана Вайт.

"Пожалуй, в тяждиве у нас еще не было чемпиона, который выглядел бы так массивно, как Нганну. Его можно поставить в один ряд с игроками в американский футбол, или чемпионами мира по боксу в тяжелом весе. Это большой, очень большой парень".

Выиграв у Арловского, Нганну вплотную приблизиться к первой пятерке рейтинга лучших бойцов дивизиона и может побороться за звание претендента, но исключено, что UFC не станут форсировать его карьеру, и дадут "Хищнику" окрепнуть еще в паре-тройке рейтинговых поединках.

Эту версию сегодня косвенно подтвердил российский боец Александр Волков, в своем аккануте в Инстаграм сообщивший, что может сразиться с победителем боя Арловский vs. Нганну.

"Я нахожусь на сборах в Тайланде с командой Стрела и нашим главным тренером Тарасом Кияшко. Очень рекомендую моим фанатам посмотреть в эти выходные шоу UFC Fight Night: Shevchenko vs. Pena, так как в рамках этого шоу будет определен мой оппонент на следующий бой".

"Все идет к тому, что в марте мне предстоит драться с победителем боя Арловский - Нгану! С нетерпением жду результата этого крайне интересного противостояния. Буду болеть за Андрея, хотя подраться в марте больше хочется именно с Нгану, так как он сейчас является самым ярким из проспектов в UFC".

Волков дебютировал в UFC в ноябре, раздельным решением судей победив Тимоти Джонсона (видео).


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