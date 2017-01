Джулианна Пенья перевесила Валентину Шевченко (ВИДЕО) Серроне и Масвидал в весе; Нганну тяжелее Арловского на 4 кг: результаты взвешивания перед турниром UFC on FOX 23. В Денвере, штата Колорадо (США), состоялась предварительное взвешивание участников турнира UFC onFOX 23, который пройдет завтра на арене "Пепси-центра". Возглавит событие претендентский бой в весовой категории до 61,2 кг, между уроженкой Киргизии, ныне проживающей в Перу Валентиной Шевченко (61 кг) и незнающей поражений в UFC, победительницей The Ultimate Fighter Джулианной Пенья (61,3 кг). На разогреве у хедлайнеров очередное выступление в полусреднем весе проведет главный трудоголик организации, с крейсерской скоростью двигающийся к титульному бою Дональд Серроне (77,5 кг), соперником которого на этот раз станет Хорхе Масвидал (77,6 кг). Первую серьезную проверку топом, в лице бывшего чемпиона UFCв тяжелом весе Андрея Арловского (11,6 кг), получит восходящая звезда октагона из Франции Франсис Нганну (115 кг). Яркий ударник Алекс Касерес (65,7 кг) подерется со специалистом по болевым и удушающим Джейсоном Найтом (66 кг). Результаты взвешивания UFC on FOX 23, вес бойцов указан в фунтах: Главный кард: Valentina Shevchenko (134.4) vs. Julianna Pena (135.0)

Donald Cerrone (170.8) vs. Jorge Masvidal (171.0)

Andrei Arlovski (246) vs. Francis Ngannou (253.6)

Alex Caceres (145.0) vs. Jason Knight (145.6) Андеркард: Nate Marquardt (185.6) vs. Sam Alvey (185.6)

Raphael Assuncao (135.4) vs. Aljamain Sterling (135.8)

Bobby Nash (170.8) vs. Li Jingliang (170.4)

Luis Henrique da Silva (205.8) vs. Jordan Johnson (205)

Eric Spicely (185.8) vs. Alessio Di Chirico (185.6)

Marcos Rogerio de Lima (209.6) vs. Jeremy Kimball (204)

Alexandre Pantoja (126) vs. Eric Shelton (125.8)

Jason Gonzalez (156) vs. J.C. Cottrell

