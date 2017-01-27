Джулианна Пенья перевесила Валентину Шевченко (ВИДЕО)

Пять лет подряд не побеждавший экс-чемпион Strikeforce, решил продать себя подороже, и торгуется с UFC:
"Я пытаюсь выправить свое положение. Если сейчас мне предложат подраться, то ничего из этого не выйдет. Я не скажу им "да". Я собираюсь добиться от UFC выполнения моих условия, и вот когда это произойдет, мы сможет обсудить мое выступлении".
Один из самых одаренных (и незрелищных) полусреденвесов за пределами UFC Бен Аскрен, вернется в дело 21 апреля в Маниле. Чемпиону ONE предстоит защита титула от неизвестного на сегодняшний день претендента.
Напомним, «Фанки» отобрал пояс у Набутатсу Сузуки в 2014-м, а затем дважды выставлял его на кон в боях с Луисом Сантосом и Николаем Алексахиным. Но в первом случае поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, во втором соперник чемпиона не сделал вес и бой потерял статус титульного.
«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».
«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».
«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.
Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:
"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".
"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
"Как-то раз на меня наехали в клубе в центре Орландо. Заваруха началась в помещении клуба, когда какой-то тип, проталкиваясь через толпу, довольно сильно меня пихнул. Я немного подался назад от столкновения, а потом подошел к нему и сказал: "Чё за херня, чувак?" И сказал я это настолько громко, что восемь тел, танцевавших рядом, остановились и уставились на меня. Я обвел их взглядом - всё было как в замедленной съёмке - и говорю им такой: "Ну и чего вы собрались делать?"
"Тут, конечно, один из них бьёт меня. Бум! Но от удара я не упал. Голова чуть не отвалилась, но я сразу же налетел на него как бумеранг. Я обхватил рукой его шею, припёр его к стене и прописал ему с правой. Сперва я даже не был уверен, что попал. Смотрю и думаю, мол, куда он подевался? Может он, увернулся или типа того. Но оказалось, что он валяется на земле. Отвечаю, моя рука даже не почувствовала момент удара, так что я был слегка удивлён. Затем меня схватили. Кажется, двое схватили меня со спины. И когда они меня схватили, я протянул руки назад, потянул их за футболки так, чтобы они оказались передо мной. Затем я поднырнул, сделал шаг назад и уже сам оказался за их спинами. Пока они поворачивались, я врезал правой тому, что был слева, и левой тому, что стоял справа, и они оба повалились на ограждение в VIP-зону. Я быстро обернулся, чтобы проверить, остался ли ещё кто-нибудь - и в самом деле на меня нёсся парень, пытаясь зацепить меня своей колхозной размахайкой. Я пнул его в ногу, и он отлетел в сторону, упав на бок. Я себя чувствовал героем боевика про каратистов или типа того. И тут меня снова обхватили за руки со спины. Я начал прыгать туда-сюда, пытаясь вырваться. Когда наконец получилось, я обернулся и схватил чувака за шею. Я прижал его к стене, и тут увидел надпись "Охрана" на его футболке. Я его сразу отпустил и говорю: "Друг, он первый начал!" Тут подошел ещё один вышибала, схватил меня за шею, и они оба вытащили меня на улицу через запасной выход. Когда я вышел, то оказался перед лестницей. На момент описываемых событий мне было всего 18 лет. В общем, я спускаюсь по лестнице, звоню корешу и говорю ему: "Чувак, ты бы видел! На меня тут наехали в клубе, а я уронил на пол четырёх из них. Чётко!" Это у меня такое любимое словечко было - "чётко".
"И пока я тру по телефону со своим корешом, оборачиваюсь и вижу, как через двери на улицу вываливается такая большая толпа народу, что они буквально застревают в проходе. Это были двухстворчатые двери, а они всё равно как-то умудрились в них застрять! Один парень тычет в меня пальцем и орёт: "Ловите этого белого!" Я говорю другу по телефону: "Йоу, сейчас опять будет драка. Они сейчас на меня накинутся, а я не собираюсь давать заднюю, так что мне бы не помеша...
Серроне и Масвидал в весе; Нганну тяжелее Арловского на 4 кг: результаты взвешивания перед турниром UFC on FOX 23.
В Денвере, штата Колорадо (США), состоялась предварительное взвешивание участников турнира UFC onFOX 23, который пройдет завтра на арене "Пепси-центра".
Возглавит событие претендентский бой в весовой категории до 61,2 кг, между уроженкой Киргизии, ныне проживающей в Перу Валентиной Шевченко (61 кг) и незнающей поражений в UFC, победительницей The Ultimate Fighter Джулианной Пенья (61,3 кг).
На разогреве у хедлайнеров очередное выступление в полусреднем весе проведет главный трудоголик организации, с крейсерской скоростью двигающийся к титульному бою Дональд Серроне (77,5 кг), соперником которого на этот раз станет Хорхе Масвидал (77,6 кг).
Первую серьезную проверку топом, в лице бывшего чемпиона UFCв тяжелом весе Андрея Арловского (11,6 кг), получит восходящая звезда октагона из Франции Франсис Нганну (115 кг).
Яркий ударник Алекс Касерес (65,7 кг) подерется со специалистом по болевым и удушающим Джейсоном Найтом (66 кг).
Результаты взвешивания UFC on FOX 23, вес бойцов указан в фунтах:
Главный кард:
Valentina Shevchenko (134.4) vs. Julianna Pena (135.0)
Donald Cerrone (170.8) vs. Jorge Masvidal (171.0)
Andrei Arlovski (246) vs. Francis Ngannou (253.6)
Alex Caceres (145.0) vs. Jason Knight (145.6)
Андеркард:
Nate Marquardt (185.6) vs. Sam Alvey (185.6)
Raphael Assuncao (135.4) vs. Aljamain Sterling (135.8)
Bobby Nash (170.8) vs. Li Jingliang (170.4)
Luis Henrique da Silva (205.8) vs. Jordan Johnson (205)
Eric Spicely (185.8) vs. Alessio Di Chirico (185.6)
Marcos Rogerio de Lima (209.6) vs. Jeremy Kimball (204)
Alexandre Pantoja (126) vs. Eric Shelton (125.8)
Jason Gonzalez (156) vs. J.C. Cottrell