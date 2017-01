Майклу Макдональду нечем платить за тренировки

В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170 . Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.



Все результаты взвешивания бойцов основного карда:



Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)

Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)

Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)

Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)

Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)