Майклу Макдональду нечем платить за тренировки

«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».
«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».
«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.
Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:
"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".
"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
"Как-то раз на меня наехали в клубе в центре Орландо. Заваруха началась в помещении клуба, когда какой-то тип, проталкиваясь через толпу, довольно сильно меня пихнул. Я немного подался назад от столкновения, а потом подошел к нему и сказал: "Чё за херня, чувак?" И сказал я это настолько громко, что восемь тел, танцевавших рядом, остановились и уставились на меня. Я обвел их взглядом - всё было как в замедленной съёмке - и говорю им такой: "Ну и чего вы собрались делать?"
"Тут, конечно, один из них бьёт меня. Бум! Но от удара я не упал. Голова чуть не отвалилась, но я сразу же налетел на него как бумеранг. Я обхватил рукой его шею, припёр его к стене и прописал ему с правой. Сперва я даже не был уверен, что попал. Смотрю и думаю, мол, куда он подевался? Может он, увернулся или типа того. Но оказалось, что он валяется на земле. Отвечаю, моя рука даже не почувствовала момент удара, так что я был слегка удивлён. Затем меня схватили. Кажется, двое схватили меня со спины. И когда они меня схватили, я протянул руки назад, потянул их за футболки так, чтобы они оказались передо мной. Затем я поднырнул, сделал шаг назад и уже сам оказался за их спинами. Пока они поворачивались, я врезал правой тому, что был слева, и левой тому, что стоял справа, и они оба повалились на ограждение в VIP-зону. Я быстро обернулся, чтобы проверить, остался ли ещё кто-нибудь - и в самом деле на меня нёсся парень, пытаясь зацепить меня своей колхозной размахайкой. Я пнул его в ногу, и он отлетел в сторону, упав на бок. Я себя чувствовал героем боевика про каратистов или типа того. И тут меня снова обхватили за руки со спины. Я начал прыгать туда-сюда, пытаясь вырваться. Когда наконец получилось, я обернулся и схватил чувака за шею. Я прижал его к стене, и тут увидел надпись "Охрана" на его футболке. Я его сразу отпустил и говорю: "Друг, он первый начал!" Тут подошел ещё один вышибала, схватил меня за шею, и они оба вытащили меня на улицу через запасной выход. Когда я вышел, то оказался перед лестницей. На момент описываемых событий мне было всего 18 лет. В общем, я спускаюсь по лестнице, звоню корешу и говорю ему: "Чувак, ты бы видел! На меня тут наехали в клубе, а я уронил на пол четырёх из них. Чётко!" Это у меня такое любимое словечко было - "чётко".
"И пока я тру по телефону со своим корешом, оборачиваюсь и вижу, как через двери на улицу вываливается такая большая толпа народу, что они буквально застревают в проходе. Это были двухстворчатые двери, а они всё равно как-то умудрились в них застрять! Один парень тычет в меня пальцем и орёт: "Ловите этого белого!" Я говорю другу по телефону: "Йоу, сейчас опять будет драка. Они сейчас на меня накинутся, а я не собираюсь давать заднюю, так что мне бы не помеша...
В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170. Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.
Все результаты взвешивания бойцов основного карда:
Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)
Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)
Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)
Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)
Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)
Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.
Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.
Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.
Один из сильнейших бантамвейтов UFC сводит концы с концами.
Тема гонораров давно стала больной для бойцов UFC не входящих в узкий круг привилегированных "продавцов билетов", чей доход измеряется сотнями и даже миллионами долларов. Для большинства же, заработки в крупнейшей лиге мира довольно скромны и их едва хватает на погашение ежемесячных счетов (все американцы живут в кредит), оплаты дорогостоящих тренировок и неизбежных медицинских процедур.
Майкл Макдональд на протяжении последних нескольких лет выступает на топ-уровне в легчайшем весе UFC, но даже его коснулась эта проблема. В 2013-м боец был вынужден взять продолжительную паузу из-за травмы руки, а когда вернулся, то проиграл нокаутом Джону Линекеру, в результате став банкротом.
"Прямо сейчас я пытаюсь раздобыть денег, чтобы погасить счета и еще оставить себе хоть сколько-то на оплату тренировок. И это невероятно сложно, потому что я не уверен, что моя подготовка пройдет идеально, или противника не снимут с боя в самый последний момент. Никто не может дать таких гарантий", - рассказал он ESPN.
"Моя задача – выступать, но мне приходится отвлекаться на другие проблемы. Некоторое время назад я взял в долг $15,000, чтобы тренироваться, как подобает профессионалу. Я прошел через травмы и дважды потерял всё. Я лишился дома и был вынужден переехать обратно к родителям".
"Самое отвратительное, что никогда не знаешь, хватит ли тебе денег на жизнь. Можно получить гонорар и решить, что этого достаточно. Скажем, у меня лежит $20,000 в банке. На тренировке я получаю травму, нужна операция и от этой двадцатки вмиг остается 5,000. Что же произойдет, если я повторно выйду из строя?".
"Я перенес три операции на руке и два года не мог выступать. В такие моменты становится по-настоящему тяжело. Я долго не хотел говорить об этом. Кажется, что те, кто заикается о низких зарплатах в UFC, очень быстро исчезают из поля зрения. Я в том положении, когда отступать уже некуда. UFC же не заплатят по моим счетам".
Не 26-летний американец не намерен опускать руки.
"Я буду продолжать бороться и стану чемпионом UFC. Я живу мечтой о чемпионстве. Я бы мог стать врачом и сейчас неплохо зарабатывать. Мой интеллект позволял это, но я всегда хотел стать бойцом. А если я за что-то берусь, то довожу до конца".