Макван Амирхани против Арнольда Аллена на UFC Fight Night 107

«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».
«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».
«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.
Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:
"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".
"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
"Как-то раз на меня наехали в клубе в центре Орландо. Заваруха началась в помещении клуба, когда какой-то тип, проталкиваясь через толпу, довольно сильно меня пихнул. Я немного подался назад от столкновения, а потом подошел к нему и сказал: "Чё за херня, чувак?" И сказал я это настолько громко, что восемь тел, танцевавших рядом, остановились и уставились на меня. Я обвел их взглядом - всё было как в замедленной съёмке - и говорю им такой: "Ну и чего вы собрались делать?"
"Тут, конечно, один из них бьёт меня. Бум! Но от удара я не упал. Голова чуть не отвалилась, но я сразу же налетел на него как бумеранг. Я обхватил рукой его шею, припёр его к стене и прописал ему с правой. Сперва я даже не был уверен, что попал. Смотрю и думаю, мол, куда он подевался? Может он, увернулся или типа того. Но оказалось, что он валяется на земле. Отвечаю, моя рука даже не почувствовала момент удара, так что я был слегка удивлён. Затем меня схватили. Кажется, двое схватили меня со спины. И когда они меня схватили, я протянул руки назад, потянул их за футболки так, чтобы они оказались передо мной. Затем я поднырнул, сделал шаг назад и уже сам оказался за их спинами. Пока они поворачивались, я врезал правой тому, что был слева, и левой тому, что стоял справа, и они оба повалились на ограждение в VIP-зону. Я быстро обернулся, чтобы проверить, остался ли ещё кто-нибудь - и в самом деле на меня нёсся парень, пытаясь зацепить меня своей колхозной размахайкой. Я пнул его в ногу, и он отлетел в сторону, упав на бок. Я себя чувствовал героем боевика про каратистов или типа того. И тут меня снова обхватили за руки со спины. Я начал прыгать туда-сюда, пытаясь вырваться. Когда наконец получилось, я обернулся и схватил чувака за шею. Я прижал его к стене, и тут увидел надпись "Охрана" на его футболке. Я его сразу отпустил и говорю: "Друг, он первый начал!" Тут подошел ещё один вышибала, схватил меня за шею, и они оба вытащили меня на улицу через запасной выход. Когда я вышел, то оказался перед лестницей. На момент описываемых событий мне было всего 18 лет. В общем, я спускаюсь по лестнице, звоню корешу и говорю ему: "Чувак, ты бы видел! На меня тут наехали в клубе, а я уронил на пол четырёх из них. Чётко!" Это у меня такое любимое словечко было - "чётко".
"И пока я тру по телефону со своим корешом, оборачиваюсь и вижу, как через двери на улицу вываливается такая большая толпа народу, что они буквально застревают в проходе. Это были двухстворчатые двери, а они всё равно как-то умудрились в них застрять! Один парень тычет в меня пальцем и орёт: "Ловите этого белого!" Я говорю другу по телефону: "Йоу, сейчас опять будет драка. Они сейчас на меня накинутся, а я не собираюсь давать заднюю, так что мне бы не помеша...
В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170. Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.
Все результаты взвешивания бойцов основного карда:
Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)
Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)
Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)
Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)
Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)
Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.
Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.
Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
"Мистер Финляндия" возвращается в дело – не выступавший с февраля прошлого года Макван Амирхани подерется с британцем Арнольдом Алленом на шоу UFC Fight Night 107.
Турнир состоится 18 марта на O2 Arena в Лондоне, Англия. Хедлайнер ивента пока не определен.
Амирхани (13-2) провел в UFC три боя, нокаутировав за 8 секунд Энди Огла, заставив сдаться за 1:41 Масио Фуллена и выиграв по очкам у Майка Вилкинсона. После этого Макван пропал с радаров на целый год – вероятно, из-за травм, но история прилично покрыта туманом.
Аллен (11-1) провел в октагоне два поединка, задушив Алана Омера и победив по очкам Яотцина Мезу. После этого череда травм выбила его из колеи более чем на год.