Макван Амирхани против Арнольда Аллена на UFC Fight Night 107

Горячие новости

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Стивен Томпсон считает, что не выложился в бою с Тайроном Вудли
24:01:2017 07:58 argen2m



«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».

«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».

Напомним, 4 марта полусредневесы проведут титульный матч-реванш в рамках UFC 209.
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Джина Карано поддержала Ронду Роузи
24:01:2017 07:50 argen2m



«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
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Александр Густафссон вернулся к тренировкам
24:01:2017 01:21 argen2m



«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.

Напомним, в конце прошлого года полутяж начал жаловаться на боли в спине, в результате его бой против Рожиро Ногейры был отменен.
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Звезды UFC о Дональде Серроне
24:01:2017 11:52 argen2m
В чем секрет успеха "Ковбоя"?

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Френк Мир снова хочет выступать в UFC
24:01:2017 11:37 grey_187



Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:

"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".

Напомним, Мир отстранен USADA до весны 2018 года.
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"Кинг Мо": Джексон качается пончиками
23:01:2017 06:51 grey_187



"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
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Мэнни Пакьяо не против побоксировать с Конором МакГрегором
23:01:2017 05:00 argen2m



Известного боксера спросили, что он думает о шумихе, которую раздули вокруг матча между чемпионом UFC и Флойдом Мейвезером:

«Я не знаю, говорят ли они об этом всерьез. Новости циркулирует в средствах массовой информации, но дойдет ли дело до боя – это еще вопрос».

«Пакман», кажется, и сам не против выйти на ринг против ирландца:

«По правилам бокса? Я мог бы побоксировать с ним, но не UFC, только бокс. Бокс слишком сильно отличается от смешанных единоборств».
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Майк Перри делится историей из бурной юности
22:01:2017 11:34 AiDZ



"Как-то раз на меня наехали в клубе в центре Орландо. Заваруха началась в помещении клуба, когда какой-то тип, проталкиваясь через толпу, довольно сильно меня пихнул. Я немного подался назад от столкновения, а потом подошел к нему и сказал: "Чё за херня, чувак?" И сказал я это настолько громко, что восемь тел, танцевавших рядом, остановились и уставились на меня. Я обвел их взглядом - всё было как в замедленной съёмке - и говорю им такой: "Ну и чего вы собрались делать?"

"Тут, конечно, один из них бьёт меня. Бум! Но от удара я не упал. Голова чуть не отвалилась, но я сразу же налетел на него как бумеранг. Я обхватил рукой его шею, припёр его к стене и прописал ему с правой. Сперва я даже не был уверен, что попал. Смотрю и думаю, мол, куда он подевался? Может он, увернулся или типа того. Но оказалось, что он валяется на земле. Отвечаю, моя рука даже не почувствовала момент удара, так что я был слегка удивлён. Затем меня схватили. Кажется, двое схватили меня со спины. И когда они меня схватили, я протянул руки назад, потянул их за футболки так, чтобы они оказались передо мной. Затем я поднырнул, сделал шаг назад и уже сам оказался за их спинами. Пока они поворачивались, я врезал правой тому, что был слева, и левой тому, что стоял справа, и они оба повалились на ограждение в VIP-зону. Я быстро обернулся, чтобы проверить, остался ли ещё кто-нибудь - и в самом деле на меня нёсся парень, пытаясь зацепить меня своей колхозной размахайкой. Я пнул его в ногу, и он отлетел в сторону, упав на бок. Я себя чувствовал героем боевика про каратистов или типа того. И тут меня снова обхватили за руки со спины. Я начал прыгать туда-сюда, пытаясь вырваться. Когда наконец получилось, я обернулся и схватил чувака за шею. Я прижал его к стене, и тут увидел надпись "Охрана" на его футболке. Я его сразу отпустил и говорю: "Друг, он первый начал!" Тут подошел ещё один вышибала, схватил меня за шею, и они оба вытащили меня на улицу через запасной выход. Когда я вышел, то оказался перед лестницей. На момент описываемых событий мне было всего 18 лет. В общем, я спускаюсь по лестнице, звоню корешу и говорю ему: "Чувак, ты бы видел! На меня тут наехали в клубе, а я уронил на пол четырёх из них. Чётко!" Это у меня такое любимое словечко было - "чётко".

"И пока я тру по телефону со своим корешом, оборачиваюсь и вижу, как через двери на улицу вываливается такая большая толпа народу, что они буквально застревают в проходе. Это были двухстворчатые двери, а они всё равно как-то умудрились в них застрять! Один парень тычет в меня пальцем и орёт: "Ловите этого белого!" Я говорю другу по телефону: "Йоу, сейчас опять будет драка. Они сейчас на меня накинутся, а я не собираюсь давать заднюю, так что мне бы не помеша...
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Аманда Нунес может завершит карьеру уже в этом году
22:01:2017 06:44 argen2m



28-летняя чемпионка UFC задумалась о пенсии:

"Пояс мой навсегда. Пока я не уйду из спорта. Я докажу это".

"Может быть, через пару боев я повешу перчатки на гвоздь. Три-два не больше. Я хочу иметь полноценную семью. Одновременно с выступлениями – это невозможно".

Желание завоевать второй пояс никуда не делось:

"Я хочу писать историю. В UFC этого никогда не делали женщины – не становились чемпионками в двух весовых категориях. Я хочу стать первой. Если они дадут мне такой шанс, то я это сделаю".
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Превью боя Шевченко vs. Пенья от Джо Рогана
22:01:2017 12:17 argen2m

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Церемония взвешивания Bellator 170
21:01:2017 12:13 argen2m

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Тито Ортиз и Чейл Соннен в весе
21:01:2017 10:23 grey_187



В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170. Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.

Все результаты взвешивания бойцов основного карда:

Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)
Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)
Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)
Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)
Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)
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Тони Джонсон подписал контракт с FIGHT NIGHTS GLOBAL
21:01:2017 10:14 grey_187



Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.

Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.

Пресс-служба FIGHT NIGHTS
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Джеймс Вик против Абеля Трухильо в Хьюстоне
20:01:2017 03:45 grey_187



Оставшиеся без первоначальных оппонентов (слетели из-за травм) Джеймс Вик и Абель Трухильо подерутся между собой на шоу UFC Fight Night 104.

Ивент пройдет в Хьюстоне 4 февраля.

Вик (9-1) в прошлом бою потерпел первое поражение в карьере, отлетев в нокаут от панча Бенейла Дариуша. До этого Джеймс выиграл все 5 проведенных в октагоне матчей.

Трухильо (15-6, 1 NC) выиграл три боя подряд, в последнем отоварив ноунейма Джордана Ринальди. Примечательно, что за всю карьеру в UFC Абель проиграл лишь Хабибу Нурмагомедову и Тони Фергюсону.
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Бретт Роджерс арестован за домогательство к мужчинам
20:01:2017 03:28 grey_187



Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.

Куда катится этот мир?

Роджерса ждет разбирательство и суд.
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Даниэль Омельянчук против Тимоти Джонсона на UFC Fight Night 107
20:01:2017 03:16 grey_187



Ветеран KSW Даниэль Омельянчук получил шанс реабилитироваться за поражение от Стефана Штруве. Поляк подерется с американцем Тимоти Джонсоном на шоу UFC Fight Night 107

Турнир состоится 18 марта на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания. Хедлайнер ивента пока не анонсирован.

Омельянчук (19-6-1, 1 NC) до проигрыша "Небоскребу" заработал в октагоне три победы подряд, потопив двух ноунеймов и вырвав победу по очкам у россиянина Алексея Олейника.

Джонсон (10-3) проиграл последний бой, уступив раздельным решением судей Александру Волкову. Перед этим Тимоти выиграл по очкам у ветерана М-1 Марцина Тыбуры.
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Шутка ниже пояса от Чейла Соннена
20:01:2017 02:51 argen2m



"Тито всегда говорит, что я использую рот, чтобы чего-то добиться. Но единственный человек, которого я знаю, заработавший большие деньги ртом – это его бывшая жена!"

Речь идет о порноактрисе Дженне Джеймсон, которая родила Ортизу двоих детей.

"Я никогда не был на ней женат, м**ила!", возразил ему Тито, которого, кажется, эта фраза задела за живое.
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Чейл Соннен заснул на пресс-конференции
20:01:2017 02:32 argen2m
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
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Федор Емельяненко не будет "подводиться" к бою в Bellator в США
19:01:2017 11:07 argen2m
Ничего нового: Физо, футбольчик и спарринги с досконально изученными партнерами в Старом Осколе. Мы писали об этом еще в прошлом году в пророческом материале "Все та же старая добрая "Радуга"".
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Напряженный стердаун Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
19:01:2017 10:46 argen2m
На фоне эмоций участников ко-мейн ивента, битва взглядов между хедлайнерами UFC 209 Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном прошла почти незамеченной.

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Макван Амирхани против Арнольда Аллена на UFC Fight Night 107

25.01.2017 10:10 grey_187

макван амирханиОдноклубник Конора МакГрегора подерется в Лондоне с 23-летним британским проспектом.

"Мистер Финляндия" возвращается в дело – не выступавший с февраля прошлого года Макван Амирхани подерется с британцем Арнольдом Алленом на шоу UFC Fight Night 107.

Турнир состоится 18 марта на O2 Arena в Лондоне, Англия. Хедлайнер ивента пока не определен.

Амирхани (13-2) провел в UFC три боя, нокаутировав за 8 секунд Энди Огла, заставив сдаться за 1:41 Масио Фуллена и выиграв по очкам у Майка Вилкинсона. После этого Макван пропал с радаров на целый год – вероятно, из-за травм, но история прилично покрыта туманом.

Аллен (11-1) провел в октагоне два поединка, задушив Алана Омера и победив по очкам Яотцина Мезу. После этого череда травм выбила его из колеи более чем на год.


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