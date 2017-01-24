Гилберт Мелендес собирается перейти в полулегкий вес

«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.
Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:
"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".
"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
"Как-то раз на меня наехали в клубе в центре Орландо. Заваруха началась в помещении клуба, когда какой-то тип, проталкиваясь через толпу, довольно сильно меня пихнул. Я немного подался назад от столкновения, а потом подошел к нему и сказал: "Чё за херня, чувак?" И сказал я это настолько громко, что восемь тел, танцевавших рядом, остановились и уставились на меня. Я обвел их взглядом - всё было как в замедленной съёмке - и говорю им такой: "Ну и чего вы собрались делать?"
"Тут, конечно, один из них бьёт меня. Бум! Но от удара я не упал. Голова чуть не отвалилась, но я сразу же налетел на него как бумеранг. Я обхватил рукой его шею, припёр его к стене и прописал ему с правой. Сперва я даже не был уверен, что попал. Смотрю и думаю, мол, куда он подевался? Может он, увернулся или типа того. Но оказалось, что он валяется на земле. Отвечаю, моя рука даже не почувствовала момент удара, так что я был слегка удивлён. Затем меня схватили. Кажется, двое схватили меня со спины. И когда они меня схватили, я протянул руки назад, потянул их за футболки так, чтобы они оказались передо мной. Затем я поднырнул, сделал шаг назад и уже сам оказался за их спинами. Пока они поворачивались, я врезал правой тому, что был слева, и левой тому, что стоял справа, и они оба повалились на ограждение в VIP-зону. Я быстро обернулся, чтобы проверить, остался ли ещё кто-нибудь - и в самом деле на меня нёсся парень, пытаясь зацепить меня своей колхозной размахайкой. Я пнул его в ногу, и он отлетел в сторону, упав на бок. Я себя чувствовал героем боевика про каратистов или типа того. И тут меня снова обхватили за руки со спины. Я начал прыгать туда-сюда, пытаясь вырваться. Когда наконец получилось, я обернулся и схватил чувака за шею. Я прижал его к стене, и тут увидел надпись "Охрана" на его футболке. Я его сразу отпустил и говорю: "Друг, он первый начал!" Тут подошел ещё один вышибала, схватил меня за шею, и они оба вытащили меня на улицу через запасной выход. Когда я вышел, то оказался перед лестницей. На момент описываемых событий мне было всего 18 лет. В общем, я спускаюсь по лестнице, звоню корешу и говорю ему: "Чувак, ты бы видел! На меня тут наехали в клубе, а я уронил на пол четырёх из них. Чётко!" Это у меня такое любимое словечко было - "чётко".
"И пока я тру по телефону со своим корешом, оборачиваюсь и вижу, как через двери на улицу вываливается такая большая толпа народу, что они буквально застревают в проходе. Это были двухстворчатые двери, а они всё равно как-то умудрились в них застрять! Один парень тычет в меня пальцем и орёт: "Ловите этого белого!" Я говорю другу по телефону: "Йоу, сейчас опять будет драка. Они сейчас на меня накинутся, а я не собираюсь давать заднюю, так что мне бы не помеша...
В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170. Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.
Все результаты взвешивания бойцов основного карда:
Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)
Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)
Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)
Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)
Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)
Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.
Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.
Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
Бывший чемпион Strikeforce планирует последний в карьере титульный забег.
После трех подряд поражений, свалившихся на плечи Гилберта Мелендеса в последних боях, положение легковеса в UFC, стало настолько зыбким, что про амбиции, с которыми чемпион Strikeforceв 2013-м году перешагивал порог октагона, пришлось окончательно попрощаться. "Эль-Ниньо" не выдержал жесткой конкуренции на топ-уровне, его единственным успехом за три года, стала победа над простым, как палка, рубакой Диего Санчесом, бой с которым был невероятно зрелищным, но дошел до судейского решения.
Очутившись на карьерном перепутье, Гил решил, что пришла пора действовать радикальными методами, и попробовать свои силы в полулегкой, но от того не менее трудной, весовой категории.
"Я не могу сказать об этом наверняка, поскольку у меня еще нет соперника, мы только планируем переход, - признался он в разговоре с MMAJunkie Radio, - Я хочу согнать немного лишнего жира вокруг талии, пробую разные диеты, в общем, экспериментирую с питанием. Мой потенциал раскрыт не до конца, и я собираюсь это исправить. Если у меня нормально получится сбросить вес до необходимого уровня, то я приму окончательное решение. Моя цель номер один - похудеть до 66 кг. Вот этим я сейчас и занимаюсь".
"Нам еще предстоит разговор с UFC, но пока для этого неподходящее время. Я только двигаюсь в заданном направлении. Пытаюсь подготовить себя в физическом и эмоциональном плане".
"Я хочу доказать, что я один лучших в мире, сразившись с соперником, который не станет избегать драки и даст мне настоящий отпор. Я буду рад, если у меня это получится. Наверное, в моей карьере это финальный титульный забег".
Последний раз в категории до 66 кг, Мелендес выступал в 2003 году.