Ян Блахович сломал руку в спарринге

В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170. Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.
Все результаты взвешивания бойцов основного карда:
Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)
Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)
Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)
Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)
Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)
Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.
Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.
Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."
"Бас спрашивает: - Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?" - Чего? - Перкоцет пробовал? - Нет. - Давай, надо попробовать! - Ну ладно, почему бы и нет. Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.
При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".
"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".
"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
Бывший чемпион KSW допустил на тренировке ошибку непозволительную для профессионала.
Заметной потерей для UFC Fight Night 104 стал выход из боя против Овинса Сент-Пре польского полутяжеловесаЯна Блаховича. Вместо него 4 февраля в Хьюстоне с бывшим претендентом на временный титул сразится дебютант турнира Волкан Оздемир.
В интервью изданию "Sportowe Fakty", Блахович рассказал о своей травме:
"Начался период спаррингов и во время одного из них я неаккуратно попал кулаком в лоб своему партнеру. Один раз, потом другой и в кисти появилась боль. Тренировка закончился, но проблема осталась. Однако, я все же надеялся, что это обычный ушиб. Но боль стала усиливаться. Ночью я не смог заснуть и наутро обратился к врачу. Мне сделали рентген, который показал, что одна из пястных костей сломана".
По словам бойца, он пытался договориться с USADA, чтобы ему позволили подраться с Сент-Пре на обезболивающих, но, не дожидаясь решения агентства, в дело вмешались UFC.
"Я действительно не хотел пропускать бой в Хьюстоне, поэтому подал заявление в USADA. Мой запрет связан с тем, что в организме могли находиться вещества из списка запрещенных. Я хотел сообщить об этом и попросить разрешение на использование анальгетиков. Мы уведомили об этом всех, включая UFC. Но когда их матчмейкер увидел снимок моей руки, дожидаться вердикта USADA уже не имело смысла. Он сразу заявил, что не позволит мне выступать с такой травмой. Таким образом, я выбыл".
Вернуться Ян хотел бы 18 марта, в этот день в Лондене состоится UFC Fight Night 107, участником которого он планирует стать.
"Хорошо бы восстановиться и успеть подготовиться к этому шоу. Поэтому я не хочу прерывать тренировочный процесс и снижать нагрузки, чтобы оставаться в форме. Выступление в Лондоне было бы идеальным сценарием для меня по ряду причин. Мне нравится драться в Европе, потому что не приходится меня часовые пояса, да и налоги тут ниже, чем в Штатах".