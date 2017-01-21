Витор Белфорт: Понятия "уважение" в спорте больше не существует

Горячие новости

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Церемония взвешивания Bellator 170
21:01:2017 12:13 argen2m

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Тито Ортиз и Чейл Соннен в весе
21:01:2017 10:23 grey_187



В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170. Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.

Все результаты взвешивания бойцов основного карда:

Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)
Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)
Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)
Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)
Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)
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Тони Джонсон подписал контракт с FIGHT NIGHTS GLOBAL
21:01:2017 10:14 grey_187



Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.

Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.

Пресс-служба FIGHT NIGHTS
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Джеймс Вик против Абеля Трухильо в Хьюстоне
20:01:2017 03:45 grey_187



Оставшиеся без первоначальных оппонентов (слетели из-за травм) Джеймс Вик и Абель Трухильо подерутся между собой на шоу UFC Fight Night 104.

Ивент пройдет в Хьюстоне 4 февраля.

Вик (9-1) в прошлом бою потерпел первое поражение в карьере, отлетев в нокаут от панча Бенейла Дариуша. До этого Джеймс выиграл все 5 проведенных в октагоне матчей.

Трухильо (15-6, 1 NC) выиграл три боя подряд, в последнем отоварив ноунейма Джордана Ринальди. Примечательно, что за всю карьеру в UFC Абель проиграл лишь Хабибу Нурмагомедову и Тони Фергюсону.
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Бретт Роджерс арестован за домогательство к мужчинам
20:01:2017 03:28 grey_187



Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.

Куда катится этот мир?

Роджерса ждет разбирательство и суд.
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Даниэль Омельянчук против Тимоти Джонсона на UFC Fight Night 107
20:01:2017 03:16 grey_187



Ветеран KSW Даниэль Омельянчук получил шанс реабилитироваться за поражение от Стефана Штруве. Поляк подерется с американцем Тимоти Джонсоном на шоу UFC Fight Night 107

Турнир состоится 18 марта на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания. Хедлайнер ивента пока не анонсирован.

Омельянчук (19-6-1, 1 NC) до проигрыша "Небоскребу" заработал в октагоне три победы подряд, потопив двух ноунеймов и вырвав победу по очкам у россиянина Алексея Олейника.

Джонсон (10-3) проиграл последний бой, уступив раздельным решением судей Александру Волкову. Перед этим Тимоти выиграл по очкам у ветерана М-1 Марцина Тыбуры.
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Шутка ниже пояса от Чейла Соннена
20:01:2017 02:51 argen2m



"Тито всегда говорит, что я использую рот, чтобы чего-то добиться. Но единственный человек, которого я знаю, заработавший большие деньги ртом – это его бывшая жена!"

Речь идет о порноактрисе Дженне Джеймсон, которая родила Ортизу двоих детей.

"Я никогда не был на ней женат, м**ила!", возразил ему Тито, которого, кажется, эта фраза задела за живое.
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Чейл Соннен заснул на пресс-конференции
20:01:2017 02:32 argen2m
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
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Федор Емельяненко не будет "подводиться" к бою в Bellator в США
19:01:2017 11:07 argen2m
Ничего нового: Физо, футбольчик и спарринги с досконально изученными партнерами в Старом Осколе. Мы писали об этом еще в прошлом году в пророческом материале "Все та же старая добрая "Радуга"".
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Напряженный стердаун Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
19:01:2017 10:46 argen2m
На фоне эмоций участников ко-мейн ивента, битва взглядов между хедлайнерами UFC 209 Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном прошла почти незамеченной.

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Андерсон Сильва о бое с Дереком Брансоном
19:01:2017 04:58 grey_187



"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
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Майкл Киеса: Конор перестанет быть чемпионом до конца года
19:01:2017 04:45 grey_187



"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
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Мауро Раналло: Однажды я чуть не подрался с Энсоном Иноэ
19:01:2017 11:14 AiDZ



"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."

"Бас спрашивает:
- Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?"
- Чего?
- Перкоцет пробовал?
- Нет.
- Давай, надо попробовать!
- Ну ладно, почему бы и нет.
Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
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Конор МакГрегор проехал голым на лошади
19:01:2017 10:34 argen2m
Чемпион UFC в рекламе самых дорогих скачек планеты Pegasus World Cup, традиционно проходящих в январе в США. Стартовый взнос за участие составляет $1,000,000.
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ВИДЕО ДНЯ: Стердаун Витора Белфорта и Келвина Гастелума
18:01:2017 03:13 grey_187

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150,000 причин
18:01:2017 03:09 grey_187



Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.

При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
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Марк Хант о навязанном бое с Алистаром Оверимом
18:01:2017 03:02 grey_187



"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".

"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
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Тим Кеннеди хотел стать Золушкой
18:01:2017 02:49 grey_187



"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".

"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
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Нейт Диас станет боксером
18:01:2017 02:42 grey_187



Легковес UFC Нейт Диас решил последовать примеру Конора МакГрегора: боец подал заявку на получение боксерской лицензии в штате Невада.

Нейт настроен серьезно - он даже заплатил NAC штрав в $50,000 за перебрасывание бутылками на пресс-конференции перед UFC 202. Ожидается, что он без проблем получит лицензию и сможет выступать в ринге.
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Джуниор дос Сантос надеется на чудо
18:01:2017 02:36 grey_187



"Мы не особенно в курсе ситуации. Представители UFC сообщили нам, что ищут мне нового соперника, особенно с учетом того, что я дерусь в главном бою вечера. Так что я тренируюсь и жду новостей", - сказал журналистам "Цигано".

Напомним, JDS должен был подраться в главном бою шоу UFC Fight Night 105 со Стефаном Штруве, но тот выбыл из-за травмы.
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Витор Белфорт: Понятия "уважение" в спорте больше не существует

21.01.2017 22:00 argen2m

"Феномен" о новых тенденциях в ММА – отказе чемпионов драться с сильнейшими, и самостоятельном выборе соперников. 

Витор Белфорт – один из последних выступающих в UFC пионеров смешанных единоборств, чья профессиональная карьеры началась еще в конце прошлого века. Бразилец начал биться на ринге, когда ему едва исполнилось 19, и с младых ногтей впитал в себя дух старой школы,  сермяжные понятия и законы которой, значат все меньше для современного поколения спортсменов. Сегодня во главе угла эпатаж и умение "продавать билеты" на шоу, а стремление драться с сильнейшими противниками, многими воспринимается, как неоправданный риск.

О новых веяниях в спорте, Белфорт говорил сегодня с MMAJunkie:

"Мои бывшие конкуренты Рональдо "Жакаре" Соуза и Гегард Мусаси не могут найти себе соперников. Вышло так, что никто не хочет выходить против них. Как такое могло случиться? Очень просто: бойцы стали самостоятельно выбирать, с кем им драться. Понятия "уважение" в спорте больше не существует. Спортсмены не хотят добиваться известности, побеждая сильнейших, теперь их заботят исключительно собственные рекорды. Они стали взвешивать свои шансы на успех".

"Те, кто хотят стать великими, бьются с лучшими – так учили меня. Чтобы добиться больших высот, надо принимать трудные вызовы. Это правило действует для любого вида спорта".

Ярким примером избирательного подхода к выбору соперников, Витор считает действующего чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга, первая оборона титула которого, прошла от старейшего бойца организации Дэна Хендерсона, не входящего даже в первую десятку рейтинга.

"Сегодня на чемпионском троне восседает слюнтяй. Это человек, у которого нет чести и достоинства. Под видом травмы, он отказывается драться с "Жакаре", но, в то же самое время, ищет повод, как бы провести бой с Тайроном Вудли. Он выбирает себе соперников".

"Люди запомнят его, как труса. Так поступать нельзя. Если ты завоевал титул, то будь добр отстаивать его в боях с сильнейшими претендентами. Так поступают настоящие чемпионы".

Что до самого Витора, то 11 марта ему предстоит встреча с победителем The Ultimate Fighter Келвином Гастелумом, в которой его точно нельзя назвать фаворитом.


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