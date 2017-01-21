Витор Белфорт: Понятия "уважение" в спорте больше не существует

"Феномен" о новых тенденциях в ММА – отказе чемпионов драться с сильнейшими, и самостоятельном выборе соперников.

Витор Белфорт – один из последних выступающих в UFC пионеров смешанных единоборств, чья профессиональная карьеры началась еще в конце прошлого века. Бразилец начал биться на ринге, когда ему едва исполнилось 19, и с младых ногтей впитал в себя дух старой школы, сермяжные понятия и законы которой, значат все меньше для современного поколения спортсменов. Сегодня во главе угла эпатаж и умение "продавать билеты" на шоу, а стремление драться с сильнейшими противниками, многими воспринимается, как неоправданный риск.

О новых веяниях в спорте, Белфорт говорил сегодня с MMAJunkie:

"Мои бывшие конкуренты Рональдо "Жакаре" Соуза и Гегард Мусаси не могут найти себе соперников. Вышло так, что никто не хочет выходить против них. Как такое могло случиться? Очень просто: бойцы стали самостоятельно выбирать, с кем им драться. Понятия "уважение" в спорте больше не существует. Спортсмены не хотят добиваться известности, побеждая сильнейших, теперь их заботят исключительно собственные рекорды. Они стали взвешивать свои шансы на успех".

"Те, кто хотят стать великими, бьются с лучшими – так учили меня. Чтобы добиться больших высот, надо принимать трудные вызовы. Это правило действует для любого вида спорта".

Ярким примером избирательного подхода к выбору соперников, Витор считает действующего чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга, первая оборона титула которого, прошла от старейшего бойца организации Дэна Хендерсона, не входящего даже в первую десятку рейтинга.

"Сегодня на чемпионском троне восседает слюнтяй. Это человек, у которого нет чести и достоинства. Под видом травмы, он отказывается драться с "Жакаре", но, в то же самое время, ищет повод, как бы провести бой с Тайроном Вудли. Он выбирает себе соперников".

"Люди запомнят его, как труса. Так поступать нельзя. Если ты завоевал титул, то будь добр отстаивать его в боях с сильнейшими претендентами. Так поступают настоящие чемпионы".

Что до самого Витора, то 11 марта ему предстоит встреча с победителем The Ultimate Fighter Келвином Гастелумом, в которой его точно нельзя назвать фаворитом.