Тревис Браун отказался от услуг Эдмонда Тарвердяна

Горячие новости

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Церемония взвешивания Bellator 170
21:01:2017 12:13 argen2m

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Тито Ортиз и Чейл Соннен в весе
21:01:2017 10:23 grey_187



В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170. Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.

Все результаты взвешивания бойцов основного карда:

Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)
Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)
Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)
Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)
Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)
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Тони Джонсон подписал контракт с FIGHT NIGHTS GLOBAL
21:01:2017 10:14 grey_187



Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.

Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.

Пресс-служба FIGHT NIGHTS
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Джеймс Вик против Абеля Трухильо в Хьюстоне
20:01:2017 03:45 grey_187



Оставшиеся без первоначальных оппонентов (слетели из-за травм) Джеймс Вик и Абель Трухильо подерутся между собой на шоу UFC Fight Night 104.

Ивент пройдет в Хьюстоне 4 февраля.

Вик (9-1) в прошлом бою потерпел первое поражение в карьере, отлетев в нокаут от панча Бенейла Дариуша. До этого Джеймс выиграл все 5 проведенных в октагоне матчей.

Трухильо (15-6, 1 NC) выиграл три боя подряд, в последнем отоварив ноунейма Джордана Ринальди. Примечательно, что за всю карьеру в UFC Абель проиграл лишь Хабибу Нурмагомедову и Тони Фергюсону.
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Бретт Роджерс арестован за домогательство к мужчинам
20:01:2017 03:28 grey_187



Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.

Куда катится этот мир?

Роджерса ждет разбирательство и суд.
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Даниэль Омельянчук против Тимоти Джонсона на UFC Fight Night 107
20:01:2017 03:16 grey_187



Ветеран KSW Даниэль Омельянчук получил шанс реабилитироваться за поражение от Стефана Штруве. Поляк подерется с американцем Тимоти Джонсоном на шоу UFC Fight Night 107

Турнир состоится 18 марта на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания. Хедлайнер ивента пока не анонсирован.

Омельянчук (19-6-1, 1 NC) до проигрыша "Небоскребу" заработал в октагоне три победы подряд, потопив двух ноунеймов и вырвав победу по очкам у россиянина Алексея Олейника.

Джонсон (10-3) проиграл последний бой, уступив раздельным решением судей Александру Волкову. Перед этим Тимоти выиграл по очкам у ветерана М-1 Марцина Тыбуры.
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Шутка ниже пояса от Чейла Соннена
20:01:2017 02:51 argen2m



"Тито всегда говорит, что я использую рот, чтобы чего-то добиться. Но единственный человек, которого я знаю, заработавший большие деньги ртом – это его бывшая жена!"

Речь идет о порноактрисе Дженне Джеймсон, которая родила Ортизу двоих детей.

"Я никогда не был на ней женат, м**ила!", возразил ему Тито, которого, кажется, эта фраза задела за живое.
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Чейл Соннен заснул на пресс-конференции
20:01:2017 02:32 argen2m
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
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Федор Емельяненко не будет "подводиться" к бою в Bellator в США
19:01:2017 11:07 argen2m
Ничего нового: Физо, футбольчик и спарринги с досконально изученными партнерами в Старом Осколе. Мы писали об этом еще в прошлом году в пророческом материале "Все та же старая добрая "Радуга"".
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Напряженный стердаун Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
19:01:2017 10:46 argen2m
На фоне эмоций участников ко-мейн ивента, битва взглядов между хедлайнерами UFC 209 Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном прошла почти незамеченной.

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Андерсон Сильва о бое с Дереком Брансоном
19:01:2017 04:58 grey_187



"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
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Майкл Киеса: Конор перестанет быть чемпионом до конца года
19:01:2017 04:45 grey_187



"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
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Мауро Раналло: Однажды я чуть не подрался с Энсоном Иноэ
19:01:2017 11:14 AiDZ



"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."

"Бас спрашивает:
- Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?"
- Чего?
- Перкоцет пробовал?
- Нет.
- Давай, надо попробовать!
- Ну ладно, почему бы и нет.
Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
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Конор МакГрегор проехал голым на лошади
19:01:2017 10:34 argen2m
Чемпион UFC в рекламе самых дорогих скачек планеты Pegasus World Cup, традиционно проходящих в январе в США. Стартовый взнос за участие составляет $1,000,000.
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ВИДЕО ДНЯ: Стердаун Витора Белфорта и Келвина Гастелума
18:01:2017 03:13 grey_187

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150,000 причин
18:01:2017 03:09 grey_187



Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.

При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
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Марк Хант о навязанном бое с Алистаром Оверимом
18:01:2017 03:02 grey_187



"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".

"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
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Тим Кеннеди хотел стать Золушкой
18:01:2017 02:49 grey_187



"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".

"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
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Нейт Диас станет боксером
18:01:2017 02:42 grey_187



Легковес UFC Нейт Диас решил последовать примеру Конора МакГрегора: боец подал заявку на получение боксерской лицензии в штате Невада.

Нейт настроен серьезно - он даже заплатил NAC штрав в $50,000 за перебрасывание бутылками на пресс-конференции перед UFC 202. Ожидается, что он без проблем получит лицензию и сможет выступать в ринге.
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Джуниор дос Сантос надеется на чудо
18:01:2017 02:36 grey_187



"Мы не особенно в курсе ситуации. Представители UFC сообщили нам, что ищут мне нового соперника, особенно с учетом того, что я дерусь в главном бою вечера. Так что я тренируюсь и жду новостей", - сказал журналистам "Цигано".

Напомним, JDS должен был подраться в главном бою шоу UFC Fight Night 105 со Стефаном Штруве, но тот выбыл из-за травмы.
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Тревис Браун отказался от услуг Эдмонда Тарвердяна

21.01.2017 13:49 argen2m

К бою с Дерриком Льюисом тяжеловес будет готовиться, не прибегая к помощи гуру "армянского бокса".

Невосполнимые потери понесла Мекка "армянского бокса" - лагерь Glenadale Fighting Club, одиозного Эдмонда Тарвердяна, покинул его главный тяжеловес Тревис Браун. К поединку против Деррика Льюиса на UFC 208, боец будет готовиться в окутанном тайнами Black House.

До окончательно перехода в GFCв 2014-м, Тревис являлся подопечным знаменитого тренерского тандема Грег Джексон и Майк Винкелджон, известного стабильными результатами своих учеников, среди которых самый молодой чемпион UFC Джон Джонс, Холли Холм, Дональд Серроне, Каб Свонсон и многие другие звезды ММА.

Решение бойца многие специалисты назвали не иначе, как желанием "положить сразу все яйца в одну корзину" и вместо гармоничного развития во всех аспектах, двигаться только в одном направлении.

Следствием сомнительного трансфера, стала черная полоса, сменившая в карьере Брауна успешным период с беспроигрышной серией побед и выходом на высокие позиции в Топ-10 UFC. На остатках старого багажа, тяжеловес справился с Мэттом Митрионом и Брендоном Шаубом, но был безоговорочно бит Андреем Арловским, Кейном Веласкесом и Фабрисио Вердумом (дважды).

Недавно Бен Ротвелл заявил, что переход Брауна в GFC, вызван меркантильными интересами. Самой известной ученицей Тарвердяна была и остается бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи, с которой у Тревиса случился бурный роман на пике ее успеха. Так это или нет, мы скорее всего не узнаем, но похоже, что тяжеловес все таки взялся за ум… или "Роуди", после всех выпавших на ее долю потрясений, просто урезала содержание.


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