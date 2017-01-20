VALETUDO.RU MMA AWARDS 2016

Лучшее и худшее в ММА за прошлый год по версии читателей ValeTudo.ru.

Отгремела канонада "Moët & Chandon", и пришло время подвести итоги прошедшего календарного года. 2016-й для фанатов ММА оказался по-настоящему непростым: трагически погибли Кимбо Слайс и Райан Джиммо, сменилось рекордное количество чемпионов, ряд пенсионеров снял перчатки с гвоздя и наперекор здравому смыслу отправился торговать лицом, плюс обострился и без того остро стоящий в российских смешанных единоборствах национальный вопрос.

Но в то же время мы вновь наслаждались яркими противостояниями, умопомрачительными нокаутами, шокирующими апсетами и непрекращающейся титульной гонкой. Давайте же выясним, кто, по вашему мнению, в этом году добился серьезного успеха, а кто упал на самое дно.

Поехали!

Прорыв года

Лэндон Ванната возник на горизонте ММА из ниоткуда и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Выведенный на убой топовому легковесу UFC Тони Фергюсону вместо травмировавшегося Майкла Киесы, воспитанник Грэга Джексона едва не совершил громкий апсет. Опыта и навыков "Эль Кукуя" хватило, чтобы поставить дерзкого юнца на место, но Ванната сумел громко заявить о себе. В следующем матче он зрелищно нокаутировал Джона Макдесси ударом ноги с разворота, и с полным правом мог бы претендовать на победу в данной номинации.

Однако конкуренция в этом году оказалась слишком высока. Воспитанник Team Alpha Male Коди Габрандт за 12 месяцев провел 4 боя, нокаутировав трех соперников в первом раунде и за 25 минут тотально деклассировав легендарного чемпиона дивизиона Доминика Круза. Это один из самых ярких взлетов в истории дивизиона, и с перевесом всего в 2 голоса

Коди Гарбрандт – прорыв года

Апсет года

Говорят, один раз в году и палка стреляет. Английский дуб по имени Майкл Биспинг 10 долгих лет шел к вершине – и наконец выстрелил из Царь-пушки. Выкованный в кузнице кадров TUF, вечно недооцененный и высмеиваемый за свои "руки-подушки", 4 июня 2016 года Майкл вышел в октагон на титульный бой с чемпионом среднего дивизиона Люком Рокхолдом. Практически никто не верил, что Майкл сумеет хотя бы показать достойный бой, но ему удалось невозможное – прорваться сквозь заградительный огонь Рокхолда, потрясти его и выиграть нокаутом.

Выстраданная, заслуженная, триумфальная – и до сих пор не укладывающаяся в голове многих победа, и потому

Майкл Биспинг против Люка Рокхолда – апсет года

Сабмишен года

Всем нам нравятся экзотические сабмишны, вроде "твистера" или "удушения Иезекиля". Однако иногда значимость болевого приема в рамках истории перевешивает сложность его технического исполнения.

Именно так и случилось в этот раз. Удушение со спины – один из самых банальных, азбучных сабмишенов в ММА. Однако когда под рев многотысячной толпы на арене (и многомиллионной – у экранов) Нейт Диас на шоу UFC 196 сенсационно задушил Конора МакГрегора, это затмило все. "Ноториус" на всех парах летел ко второму чемпионскому поясу, а его остановил обычный стоктонский рубака, по слухам еще неделю назад попивавший текилу на яхте друзей. Армия хейтеров МакГрегора залила кипятком половину суши, и потому

Нейт Диас против Конора МакГрегора - сабмишн года

Нокаут года

Крис Вайдмал спал и видел, как он выступит на первом турнире UFC в Нью-Йорке. И 12 ноября прошлого года его мечта сбылась – однако вместо грезы с розовыми единорогами его ждал ужасный ночной кошмар. Первые два раунда боя с кубинцем Йоэлем Ромеро на UFC 205 прошли довольно неплохо. Оставалось довести дело до конца, но на 24-й секунде последней пятиминутки "Солдат Бога" воткнул в голову нырнувшего в ноги Криса атомную бомбу своего колена.

Не хуже выступили в ушедшем году Лэндон Ванната, ударом с разворота нокаутировавший Джона Макдесси, и Стипе Миочич, отправивший "поспать" тогдашнего чемпиона тяждива Фабрисио Вердума. Но непостижимое умение Ромеро переламывать ход боя одним невесть откуда взявшимся ударом очаровало всех, потому в этом году

Йоэль Ромеро против Криса Вайдмана – нокаут года

Бой года

Кард декабрьского турнира UFC 206 был полон бойцов, способных выдать взрыв на пиротехнической фабрике, но шоу неожиданно для многих украли полулегковесы Каб Свонсон и Ду Хо Чой. Собственно, сам бой за редким исключением проходил "в одну калитку", о чем красноречиво говорят оценки судей (30-27, 30-27, 29-28 в пользу Свонсона). Однако корейский проспект оказался неубиваемым, и на протяжении 15 минут отчаянно рубился с Кабом в зомби-режиме.

На втором месте расположился эпичный поединок Робби Лоулера с Карлосом Кондитом. Здесь класса и техники было явно больше, но истосковавшиеся по мясной зарубе фанаты проголосовали сердцем, а потому

Каб Свонсон против Ду Хо Чоя – бой года

Женщина-боец года

Три года потребовалось бразильянке Аманде Нуньес, чтобы завоевать титул чемпионки UFCв легчайшем весе. За это время она проиграла лишь один раз Кэт Зингано, но после вернулась совершенно другой - жесткой и не умеющей отступать. Три победы, в том числе над нашей соотечественницей Валентиной Шевченко, и "Львица" вышла на титульный бой с Мишей Тейт. Сексапильная "Кексик" ничего не смогла противопоставить обрушившейся на нее яростным шквалом Нуньес, и пояс отправился в Бразилию.

Однако этого Санте показалось мало, и на Новый год он подарил хорошей девочке Аманде еще один королевский подарок – психически сломленную, так и не оправившуюся от хайкика Холли Холм экс-чемпионку Ронду Роузи. За 48 секунд "Львица" превратила "самую опасную женщину планеты" в кровавый шницель, и благодаря этому

Аманда Нуньес – женщина-боец года

Лучший боец с постсоветского пространства

Отдать пароль от своего аккаунта в Твиттере невменяемому менеджеру, выиграть у ноунейма, примерять пояс из чайных ложечек и провести всего один стоящий бой за год – такой набор достижений вряд ли способен привести к победе в VALETUDO.RU MMA AWARDS. Но когда это останавливало школьный спецназ? Не помешал ни надоевший трештокинг от команды "Уральские пельмени", ни оставивший серьезные сомнения в честности и способности принять любой бой, отказ от встречи с Жозе Альдо – наш кубок из переплавленных махачкалинских кофейников закономерно достается Хабибу Нурмагомедову.

Хабиб Нурмагомедов - лучший боец с постсоветского пространства

Боец года

В 2014-м он проиграл Джуниору дос Сантосу, в 2015-м провел лишь один бой, выиграв у ветерана Марка Ханта, но в 2016-м Стипе Миочич наконец сорвал куш . Забрызгав октагон осколками хрусталя в матче с Андреем Арловским, хорват отправил в глубокий нокаут самоуверенного Фабрисио Вердума и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Вишенкой на торте оказалась успешная защита титула от Алистара Оверима, который, как и его незадачливые предшественники, после пары крепких ударов успешно отправился в астрал.

Мир всегда будет нуждаться в хорватском мужике с пушечным ударом, а потому перенявший эстафету у легендарного Мирко "Кро Копа"

Стипе Миочич – боец года

"Старикам тут не место"

Страдающий акромегалией бразильский тяжеловес Антонио Сильва знавал лучшие времена – победа в Strikeforce над Федором Емельяненко, выигрыш нокаутами у Тревиса Брауна и Алистара Оверима, и ничья (позже изменена на NCиз-за провала тестирования) в знаменитом "Брисбенском сражении" с Марком Хантом. Однако с запретом заместительной терапии с использованием тестостерона карьера "Бигфута" покатилась под откос. Ветеран проиграл 5 из 6-ти последних матчей, в 2016-м отлетев в нокаут от панчей Стефана Штруве и Роя Нельсона и покинув UFC.

Сейчас Антонио имеет шанс на реабилитацию на российской сцене – в ноябре он пусть и проиграл, но закатил зрелищный бой с Иваном Штырковым. Однако фанаты больше не хотят видеть, как Сильва гробит свое здоровье, и потому Антонио становится безоговорочным победителем в номинации.

Второе место поделили российский тяжеловес Федор Емельяненко, жестоко избитый в бою с Фабио Мальдонадо, и окончательно сдувшийся без живительного тестостерона бразильский средневес Витор Белфорт.

Антонио Сильва - "Старикам тут не место"

"На 70%..." или разочарование года

Конор МакГрегор в этом году не выиграл ни в одной номинации, однако его незримая рука чувствуется во всем. Лучше всех это знает легковес UFC Эдди Альварес. 2016-й должен был стать его годом – он отправил в полулегкий дивизион экс-чемпиона Энтони Петтиса и триумфально выиграл титул в битве с Рафаэлем дос Аньосом. Однако на шоу UFC205 добравшийся наконец до второго чемпионского боя "Ноториус" пустил его хайптрейн под откос, издевательски разбив его в стойке, нокаутировав и отобрав титул.

Поперхнувшиеся у экранов попкорном фанаты не простили Эдди столь внезапное падение, и потому

Поражение Эдди Альвареса – разочарование года

Номинация "За самые сомнительные достижения"

О существовании чеченского средневеса Беслана Ушукова до этого года знали лишь самые хардкорные болельщики отечественных ММА. Звездный час бойца наступил в октябре, когда клуб "Ахмат" в рамках своего турнира неожиданно провел детские бои. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал не соответствующие правилам организации поединки несовершеннолетних, и в ответ на него был вылит ушат отборных помоев от функционеров и бойцов клуба. Горящий желанием выслужиться перед руководством Ушуков не стал выбирать выражения и назвал ветерана смешанных единоборств "петухом" и "шутом гороховым", а также порекомендовал ему "проверить зрение".

Подобное поведение ожидаемо задело болельщиков смешанных единоборств за живое, и в этом году премию в самой бесславной номинации забирает представитель клуба "Ахмат".

Беслан Ушуков выигрывает в номинации "За самые сомнительные достижения"

Таким увидели 2016-й вы, читали ValeTudo.ru. Надеемся, что наступивший год принесет нам ещё больше ярких боев и интересных событий.