VALETUDO.RU MMA AWARDS 2016

Горячие новости

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Церемония взвешивания Bellator 170
21:01:2017 12:13 argen2m

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Тито Ортиз и Чейл Соннен в весе
21:01:2017 10:23 grey_187



В Лос-Анжелесе прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 170. Хедлайнеры шоу Тито Ортиз и Чейл Соннен уложились в норматив полутяжелого дивизиона.

Все результаты взвешивания бойцов основного карда:

Tito Ortiz (204.8) vs. Chael Sonnen (205.8)
Paul Daley (170.8) vs. Brennan Ward (170.9)
Ralek Gracie (183.9) vs. Hisaki Kato (185)
Georgi Karakhanyan (145.9) vs. Emmanuel Sanchez (145.6)
Derek Anderson (160.1) vs. Derek Campos (154.2)
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Тони Джонсон подписал контракт с FIGHT NIGHTS GLOBAL
21:01:2017 10:14 grey_187



Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.

Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.

Пресс-служба FIGHT NIGHTS
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Джеймс Вик против Абеля Трухильо в Хьюстоне
20:01:2017 03:45 grey_187



Оставшиеся без первоначальных оппонентов (слетели из-за травм) Джеймс Вик и Абель Трухильо подерутся между собой на шоу UFC Fight Night 104.

Ивент пройдет в Хьюстоне 4 февраля.

Вик (9-1) в прошлом бою потерпел первое поражение в карьере, отлетев в нокаут от панча Бенейла Дариуша. До этого Джеймс выиграл все 5 проведенных в октагоне матчей.

Трухильо (15-6, 1 NC) выиграл три боя подряд, в последнем отоварив ноунейма Джордана Ринальди. Примечательно, что за всю карьеру в UFC Абель проиграл лишь Хабибу Нурмагомедову и Тони Фергюсону.
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Бретт Роджерс арестован за домогательство к мужчинам
20:01:2017 03:28 grey_187



Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.

Куда катится этот мир?

Роджерса ждет разбирательство и суд.
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Даниэль Омельянчук против Тимоти Джонсона на UFC Fight Night 107
20:01:2017 03:16 grey_187



Ветеран KSW Даниэль Омельянчук получил шанс реабилитироваться за поражение от Стефана Штруве. Поляк подерется с американцем Тимоти Джонсоном на шоу UFC Fight Night 107

Турнир состоится 18 марта на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания. Хедлайнер ивента пока не анонсирован.

Омельянчук (19-6-1, 1 NC) до проигрыша "Небоскребу" заработал в октагоне три победы подряд, потопив двух ноунеймов и вырвав победу по очкам у россиянина Алексея Олейника.

Джонсон (10-3) проиграл последний бой, уступив раздельным решением судей Александру Волкову. Перед этим Тимоти выиграл по очкам у ветерана М-1 Марцина Тыбуры.
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Шутка ниже пояса от Чейла Соннена
20:01:2017 02:51 argen2m



"Тито всегда говорит, что я использую рот, чтобы чего-то добиться. Но единственный человек, которого я знаю, заработавший большие деньги ртом – это его бывшая жена!"

Речь идет о порноактрисе Дженне Джеймсон, которая родила Ортизу двоих детей.

"Я никогда не был на ней женат, м**ила!", возразил ему Тито, которого, кажется, эта фраза задела за живое.
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Чейл Соннен заснул на пресс-конференции
20:01:2017 02:32 argen2m
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
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Федор Емельяненко не будет "подводиться" к бою в Bellator в США
19:01:2017 11:07 argen2m
Ничего нового: Физо, футбольчик и спарринги с досконально изученными партнерами в Старом Осколе. Мы писали об этом еще в прошлом году в пророческом материале "Все та же старая добрая "Радуга"".
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Напряженный стердаун Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
19:01:2017 10:46 argen2m
На фоне эмоций участников ко-мейн ивента, битва взглядов между хедлайнерами UFC 209 Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном прошла почти незамеченной.

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Андерсон Сильва о бое с Дереком Брансоном
19:01:2017 04:58 grey_187



"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
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Майкл Киеса: Конор перестанет быть чемпионом до конца года
19:01:2017 04:45 grey_187



"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
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Мауро Раналло: Однажды я чуть не подрался с Энсоном Иноэ
19:01:2017 11:14 AiDZ



"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."

"Бас спрашивает:
- Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?"
- Чего?
- Перкоцет пробовал?
- Нет.
- Давай, надо попробовать!
- Ну ладно, почему бы и нет.
Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
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Конор МакГрегор проехал голым на лошади
19:01:2017 10:34 argen2m
Чемпион UFC в рекламе самых дорогих скачек планеты Pegasus World Cup, традиционно проходящих в январе в США. Стартовый взнос за участие составляет $1,000,000.
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ВИДЕО ДНЯ: Стердаун Витора Белфорта и Келвина Гастелума
18:01:2017 03:13 grey_187

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150,000 причин
18:01:2017 03:09 grey_187



Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.

При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
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Марк Хант о навязанном бое с Алистаром Оверимом
18:01:2017 03:02 grey_187



"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".

"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
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Тим Кеннеди хотел стать Золушкой
18:01:2017 02:49 grey_187



"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".

"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
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Нейт Диас станет боксером
18:01:2017 02:42 grey_187



Легковес UFC Нейт Диас решил последовать примеру Конора МакГрегора: боец подал заявку на получение боксерской лицензии в штате Невада.

Нейт настроен серьезно - он даже заплатил NAC штрав в $50,000 за перебрасывание бутылками на пресс-конференции перед UFC 202. Ожидается, что он без проблем получит лицензию и сможет выступать в ринге.
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Джуниор дос Сантос надеется на чудо
18:01:2017 02:36 grey_187



"Мы не особенно в курсе ситуации. Представители UFC сообщили нам, что ищут мне нового соперника, особенно с учетом того, что я дерусь в главном бою вечера. Так что я тренируюсь и жду новостей", - сказал журналистам "Цигано".

Напомним, JDS должен был подраться в главном бою шоу UFC Fight Night 105 со Стефаном Штруве, но тот выбыл из-за травмы.
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VALETUDO.RU MMA AWARDS 2016

20.01.2017 20:51 valetudo.ru

Лучшее и худшее в ММА за прошлый год по версии читателей ValeTudo.ru.

Отгремела канонада "Moët & Chandon", и пришло время подвести итоги прошедшего календарного года. 2016-й для фанатов ММА оказался по-настоящему непростым: трагически погибли Кимбо Слайс и Райан Джиммо, сменилось рекордное количество чемпионов, ряд пенсионеров снял перчатки с гвоздя и наперекор здравому смыслу отправился торговать лицом, плюс обострился и без того остро стоящий в российских смешанных единоборствах национальный вопрос.

Но в то же время мы вновь наслаждались яркими противостояниями, умопомрачительными нокаутами, шокирующими апсетами и непрекращающейся титульной гонкой. Давайте же выясним, кто, по вашему мнению, в этом году добился серьезного успеха, а кто упал на самое дно.

Поехали!

Прорыв года

Лэндон Ванната возник на горизонте ММА из ниоткуда и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Выведенный на убой топовому легковесу UFC Тони Фергюсону вместо травмировавшегося Майкла Киесы, воспитанник Грэга Джексона едва не совершил громкий апсет. Опыта и навыков "Эль Кукуя" хватило, чтобы поставить дерзкого юнца на место, но Ванната сумел громко заявить о себе. В следующем матче он зрелищно нокаутировал Джона Макдесси ударом ноги с разворота, и с полным правом мог бы претендовать на победу в данной номинации.

Однако конкуренция в этом году оказалась слишком высока. Воспитанник Team Alpha Male Коди Габрандт за 12 месяцев провел 4 боя, нокаутировав трех соперников в первом раунде и за 25 минут тотально деклассировав легендарного чемпиона дивизиона Доминика Круза. Это один из самых ярких взлетов в истории дивизиона, и с перевесом всего в 2 голоса

Коди Гарбрандт – прорыв года

Апсет года

Говорят, один раз в году и палка стреляет. Английский дуб по имени Майкл Биспинг 10 долгих лет шел к вершине – и наконец выстрелил из Царь-пушки. Выкованный в кузнице кадров TUF, вечно недооцененный и высмеиваемый за свои "руки-подушки", 4 июня 2016 года Майкл вышел в октагон на титульный бой с чемпионом среднего дивизиона Люком Рокхолдом. Практически никто не верил, что Майкл сумеет хотя бы показать достойный бой, но ему удалось невозможное – прорваться сквозь заградительный огонь Рокхолда, потрясти его и выиграть нокаутом.

Выстраданная, заслуженная, триумфальная – и до сих пор не укладывающаяся в голове многих победа, и потому

Майкл Биспинг против Люка Рокхолда – апсет года

Сабмишен года

Всем нам нравятся экзотические сабмишны, вроде "твистера" или "удушения Иезекиля". Однако иногда значимость болевого приема в рамках истории перевешивает сложность его технического исполнения.

Именно так и случилось в этот раз. Удушение со спины – один из самых банальных, азбучных сабмишенов в ММА. Однако когда под рев многотысячной толпы на арене (и многомиллионной – у экранов) Нейт Диас на шоу UFC 196 сенсационно задушил Конора МакГрегора, это затмило все. "Ноториус" на всех парах летел ко второму чемпионскому поясу, а его остановил обычный стоктонский рубака, по слухам еще неделю назад попивавший текилу на яхте друзей. Армия хейтеров МакГрегора залила кипятком половину суши, и потому

Нейт Диас против Конора МакГрегора - сабмишн года

Нокаут года

Крис Вайдмал спал и видел, как он выступит на первом турнире UFC в Нью-Йорке. И 12 ноября прошлого года его мечта сбылась – однако вместо грезы с розовыми единорогами его ждал ужасный ночной кошмар. Первые два раунда боя с кубинцем Йоэлем Ромеро на UFC 205 прошли довольно неплохо. Оставалось довести дело до конца, но на 24-й секунде последней пятиминутки "Солдат Бога" воткнул в голову нырнувшего в ноги Криса атомную бомбу своего колена.

Не хуже выступили в ушедшем году Лэндон Ванната, ударом с разворота нокаутировавший Джона Макдесси, и Стипе Миочич, отправивший "поспать" тогдашнего чемпиона тяждива Фабрисио Вердума. Но непостижимое умение Ромеро переламывать ход боя одним невесть откуда взявшимся ударом очаровало всех, потому в этом году

Йоэль Ромеро против Криса Вайдмана – нокаут года

Бой года

Кард декабрьского турнира UFC 206 был полон бойцов, способных выдать взрыв на пиротехнической фабрике, но шоу неожиданно для многих украли полулегковесы Каб Свонсон и Ду Хо Чой. Собственно, сам бой за редким исключением проходил "в одну калитку", о чем красноречиво говорят оценки судей (30-27, 30-27, 29-28 в пользу Свонсона). Однако корейский проспект оказался неубиваемым, и на протяжении 15 минут отчаянно рубился с Кабом в зомби-режиме.

На втором месте расположился эпичный поединок Робби Лоулера с Карлосом Кондитом. Здесь класса и техники было явно больше, но истосковавшиеся по мясной зарубе фанаты проголосовали сердцем, а потому

Каб Свонсон против Ду Хо Чоя – бой года

Женщина-боец года

Три года потребовалось бразильянке Аманде Нуньес, чтобы завоевать титул чемпионки UFCв легчайшем весе. За это время она проиграла лишь один раз Кэт Зингано, но после вернулась совершенно другой - жесткой и не умеющей отступать. Три победы, в том числе над нашей соотечественницей Валентиной Шевченко, и "Львица" вышла на титульный бой с Мишей Тейт. Сексапильная "Кексик" ничего не смогла противопоставить обрушившейся на нее яростным шквалом Нуньес, и пояс отправился в Бразилию.

Однако этого Санте показалось мало, и на Новый год он подарил хорошей девочке Аманде еще один королевский подарок – психически сломленную, так и не оправившуюся от хайкика Холли Холм экс-чемпионку Ронду Роузи. За 48 секунд "Львица" превратила "самую опасную женщину планеты" в кровавый шницель, и благодаря этому

Аманда Нуньес – женщина-боец года

Лучший боец с постсоветского пространства

Отдать пароль от своего аккаунта в Твиттере невменяемому менеджеру, выиграть у ноунейма, примерять пояс из чайных ложечек и провести всего один стоящий бой за год – такой набор достижений вряд ли способен привести к победе в VALETUDO.RU MMA AWARDS. Но когда это останавливало школьный спецназ? Не помешал ни надоевший трештокинг от команды "Уральские пельмени", ни оставивший серьезные сомнения в честности и способности принять любой бой, отказ от встречи с Жозе Альдо – наш кубок из переплавленных махачкалинских кофейников закономерно достается Хабибу Нурмагомедову.

Хабиб Нурмагомедов - лучший боец с постсоветского пространства

Боец года

В 2014-м он проиграл Джуниору дос Сантосу, в 2015-м провел лишь один бой, выиграв у ветерана Марка Ханта, но в 2016-м Стипе Миочич наконец сорвал куш . Забрызгав октагон осколками хрусталя в матче с Андреем Арловским, хорват отправил в глубокий нокаут самоуверенного Фабрисио Вердума и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Вишенкой на торте оказалась успешная защита титула от Алистара Оверима, который, как и его незадачливые предшественники, после пары крепких ударов успешно отправился в астрал.

Мир всегда будет нуждаться в хорватском мужике с пушечным ударом, а потому перенявший эстафету у легендарного Мирко "Кро Копа"

Стипе Миочич – боец года

"Старикам тут не место"

Страдающий акромегалией бразильский тяжеловес Антонио Сильва знавал лучшие времена – победа в Strikeforce над Федором Емельяненко, выигрыш нокаутами у Тревиса Брауна и Алистара Оверима, и ничья (позже изменена на NCиз-за провала тестирования) в знаменитом "Брисбенском сражении" с Марком Хантом. Однако с запретом заместительной терапии с использованием тестостерона карьера "Бигфута" покатилась под откос. Ветеран проиграл 5 из 6-ти последних матчей, в 2016-м отлетев в нокаут от панчей Стефана Штруве и Роя Нельсона и покинув UFC.

Сейчас Антонио имеет шанс на реабилитацию на российской сцене – в ноябре он пусть и проиграл, но закатил зрелищный бой с Иваном Штырковым. Однако фанаты больше не хотят видеть, как Сильва гробит свое здоровье, и потому Антонио становится безоговорочным победителем в номинации.

Второе место поделили российский тяжеловес Федор Емельяненко, жестоко избитый в бою с Фабио Мальдонадо, и окончательно сдувшийся без живительного тестостерона бразильский средневес Витор Белфорт.

Антонио Сильва - "Старикам тут не место"

"На 70%..." или разочарование года

Конор МакГрегор в этом году не выиграл ни в одной номинации, однако его незримая рука чувствуется во всем. Лучше всех это знает легковес UFC Эдди Альварес. 2016-й должен был стать его годом – он отправил в полулегкий дивизион экс-чемпиона Энтони Петтиса и триумфально выиграл титул в битве с Рафаэлем дос Аньосом. Однако на шоу UFC205 добравшийся наконец до второго чемпионского боя "Ноториус" пустил его хайптрейн под откос, издевательски разбив его в стойке, нокаутировав и отобрав титул.

Поперхнувшиеся у экранов попкорном фанаты не простили Эдди столь внезапное падение, и потому

Поражение Эдди Альвареса – разочарование года

Номинация "За самые сомнительные достижения"

О существовании чеченского средневеса Беслана Ушукова до этого года знали лишь самые хардкорные болельщики отечественных ММА. Звездный час бойца наступил в октябре, когда клуб "Ахмат" в рамках своего турнира неожиданно провел детские бои. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал не соответствующие правилам организации поединки несовершеннолетних, и в ответ на него был вылит ушат отборных помоев от функционеров и бойцов клуба. Горящий желанием выслужиться перед руководством Ушуков не стал выбирать выражения и назвал ветерана смешанных единоборств "петухом" и "шутом гороховым", а также порекомендовал ему "проверить зрение".

Подобное поведение ожидаемо задело болельщиков смешанных единоборств за живое, и в этом году премию в самой бесславной номинации забирает представитель клуба "Ахмат".

Беслан Ушуков выигрывает в номинации "За самые сомнительные достижения"

Таким увидели 2016-й вы, читали ValeTudo.ru. Надеемся, что наступивший год принесет нам ещё больше ярких боев и интересных событий.


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