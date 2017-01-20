Майклу Биспингу предстоит операция

Горячие новости

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Джеймс Вик против Абеля Трухильо в Хьюстоне
20:01:2017 03:45 grey_187



Оставшиеся без первоначальных оппонентов (слетели из-за травм) Джеймс Вик и Абель Трухильо подерутся между собой на шоу UFC Fight Night 104.

Ивент пройдет в Хьюстоне 4 февраля.

Вик (9-1) в прошлом бою потерпел первое поражение в карьере, отлетев в нокаут от панча Бенейла Дариуша. До этого Джеймс выиграл все 5 проведенных в октагоне матчей.

Трухильо (15-6, 1 NC) выиграл три боя подряд, в последнем отоварив ноунейма Джордана Ринальди. Примечательно, что за всю карьеру в UFC Абель проиграл лишь Хабибу Нурмагомедову и Тони Фергюсону.
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Бретт Роджерс арестован за домогательство к мужчинам
20:01:2017 03:28 grey_187



Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.

Куда катится этот мир?

Роджерса ждет разбирательство и суд.
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Даниэль Омельянчук против Тимоти Джонсона на UFC Fight Night 107
20:01:2017 03:16 grey_187



Ветеран KSW Даниэль Омельянчук получил шанс реабилитироваться за поражение от Стефана Штруве. Поляк подерется с американцем Тимоти Джонсоном на шоу UFC Fight Night 107

Турнир состоится 18 марта на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания. Хедлайнер ивента пока не анонсирован.

Омельянчук (19-6-1, 1 NC) до проигрыша "Небоскребу" заработал в октагоне три победы подряд, потопив двух ноунеймов и вырвав победу по очкам у россиянина Алексея Олейника.

Джонсон (10-3) проиграл последний бой, уступив раздельным решением судей Александру Волкову. Перед этим Тимоти выиграл по очкам у ветерана М-1 Марцина Тыбуры.
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Шутка ниже пояса от Чейла Соннена
20:01:2017 02:51 argen2m



"Тито всегда говорит, что я использую рот, чтобы чего-то добиться. Но единственный человек, которого я знаю, заработавший большие деньги ртом – это его бывшая жена!"

Речь идет о порноактрисе Дженне Джеймсон, которая родила Ортизу двоих детей.

"Я никогда не был на ней женат, м**ила!", возразил ему Тито, которого, кажется, эта фраза задела за живое.
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Чейл Соннен заснул на пресс-конференции
20:01:2017 02:32 argen2m
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
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Федор Емельяненко не будет "подводиться" к бою в Bellator в США
19:01:2017 11:07 argen2m
Ничего нового: Физо, футбольчик и спарринги с досконально изученными партнерами в Старом Осколе. Мы писали об этом еще в прошлом году в пророческом материале "Все та же старая добрая "Радуга"".
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Напряженный стердаун Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
19:01:2017 10:46 argen2m
На фоне эмоций участников ко-мейн ивента, битва взглядов между хедлайнерами UFC 209 Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном прошла почти незамеченной.

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Андерсон Сильва о бое с Дереком Брансоном
19:01:2017 04:58 grey_187



"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
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Майкл Киеса: Конор перестанет быть чемпионом до конца года
19:01:2017 04:45 grey_187



"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
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Мауро Раналло: Однажды я чуть не подрался с Энсоном Иноэ
19:01:2017 11:14 AiDZ



"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."

"Бас спрашивает:
- Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?"
- Чего?
- Перкоцет пробовал?
- Нет.
- Давай, надо попробовать!
- Ну ладно, почему бы и нет.
Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
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Конор МакГрегор проехал голым на лошади
19:01:2017 10:34 argen2m
Чемпион UFC в рекламе самых дорогих скачек планеты Pegasus World Cup, традиционно проходящих в январе в США. Стартовый взнос за участие составляет $1,000,000.
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ВИДЕО ДНЯ: Стердаун Витора Белфорта и Келвина Гастелума
18:01:2017 03:13 grey_187

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150,000 причин
18:01:2017 03:09 grey_187



Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.

При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
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Марк Хант о навязанном бое с Алистаром Оверимом
18:01:2017 03:02 grey_187



"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".

"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
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Тим Кеннеди хотел стать Золушкой
18:01:2017 02:49 grey_187



"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".

"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
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Нейт Диас станет боксером
18:01:2017 02:42 grey_187



Легковес UFC Нейт Диас решил последовать примеру Конора МакГрегора: боец подал заявку на получение боксерской лицензии в штате Невада.

Нейт настроен серьезно - он даже заплатил NAC штрав в $50,000 за перебрасывание бутылками на пресс-конференции перед UFC 202. Ожидается, что он без проблем получит лицензию и сможет выступать в ринге.
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Джуниор дос Сантос надеется на чудо
18:01:2017 02:36 grey_187



"Мы не особенно в курсе ситуации. Представители UFC сообщили нам, что ищут мне нового соперника, особенно с учетом того, что я дерусь в главном бою вечера. Так что я тренируюсь и жду новостей", - сказал журналистам "Цигано".

Напомним, JDS должен был подраться в главном бою шоу UFC Fight Night 105 со Стефаном Штруве, но тот выбыл из-за травмы.
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Тим Кеннеди объявил о завершении карьеры
17:01:2017 06:54 argen2m



Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.

«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».

«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
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UFC 208: Все самые лучшие в Бруклине
17:01:2017 06:39 argen2m


Участники:

Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу;
Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом;
Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC;
Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке;
"Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу;
Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
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Алексей Олейник: У Пешты длинная шея, и он ее не защищает
16:01:2017 11:29 argen2m
"Удав" рассказал о тактике и приеме, принесшем ему победу.

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Майклу Биспингу предстоит операция

20.01.2017 17:40 argen2m

Бой с Йоэлем Ромеро отложен; чемпион планирует провести защиту своего титула в мае.

Действующему чемпиону UFC в средней весовой категории Майклу Биспингу в ближайшее время предстоит операция на колене, из-за которой откладывается его встреча с Йоэлем Ромеро. Восстановительный период может занять несколько месяцев.

"О том, что мои проблемы с коленом требуют хирургического вмешательства, я узнал буквально на днях. Ничего серьезного, просто нужно кое-что подлатать. У меня был разрыв мениска, и еще пара неприятных вещей, которыми придется заняться моим врачам. Мы рассчитываем, что операция состоится в ближайшие две недели", сказал боец в интервью FOX.

"Если все пройдет гладко, то я буду защищать пояс в мае. Я на это рассчитываю".

О второй титульной защите 37-летнего британца заговорили еще в ноябре, сразу после оглушительной победы Ромеро над бывшим чемпионом Крисом Вайдманом (видео). "Солдат бога" вырвался на первую позицию в рейтинге, но промоутеры не торопились объявлять дату его встречи с чемпионом. Было ли тому причиной нежелание Биспинга рисковать своим статусом, (в какой-то момент он заговорил о желании подраться с чемпионом полулегкого веса Тайроном Вудли), неизвестно, но операция  выглядит, как еще один предлог отсрочить бой, выйти из которого победителем шансов у Биспинга, прямо скажем, немного.

Ромеро уже отреагировал на эту новость, заявив, что больше не намерен размениваться на рейтинговые поединки, и будет ждать возвращение чемпиона.

"Единственный бой, который я согласен принять – против Биспинга, за звание чемпиона. Его ожидание только усилит мой голод. Никаких оправданий, мальчик, скоро увидимся", написал кубинец в Твиттере.


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