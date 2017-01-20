Майклу Биспингу предстоит операция

Ветеран Strikeforce Бретт Роджерс, чья карьера покатилась под откос после проигрыша Федору Емельяненко, был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве.. к мужчинам. Согласно обвинению, "Шиномонтажник" решил пощупать двух мужчин в центре Сент-Пола, за что и попал за решетку. Этим дело, однако, не закончилось - сокамерник Роджерса также обвинил его в сексуальном домогательстве.
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."
"Бас спрашивает: - Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?" - Чего? - Перкоцет пробовал? - Нет. - Давай, надо попробовать! - Ну ладно, почему бы и нет. Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.
При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".
"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".
"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
"Мы не особенно в курсе ситуации. Представители UFC сообщили нам, что ищут мне нового соперника, особенно с учетом того, что я дерусь в главном бою вечера. Так что я тренируюсь и жду новостей", - сказал журналистам "Цигано".
Напомним, JDS должен был подраться в главном бою шоу UFC Fight Night 105 со Стефаном Штруве, но тот выбыл из-за травмы.
Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.
«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».
«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу; Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом; Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC; Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке; "Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу; Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
Бой с Йоэлем Ромеро отложен; чемпион планирует провести защиту своего титула в мае.
Действующему чемпиону UFC в средней весовой категории Майклу Биспингу в ближайшее время предстоит операция на колене, из-за которой откладывается его встреча с Йоэлем Ромеро. Восстановительный период может занять несколько месяцев.
"О том, что мои проблемы с коленом требуют хирургического вмешательства, я узнал буквально на днях. Ничего серьезного, просто нужно кое-что подлатать. У меня был разрыв мениска, и еще пара неприятных вещей, которыми придется заняться моим врачам. Мы рассчитываем, что операция состоится в ближайшие две недели", сказал боец в интервью FOX.
"Если все пройдет гладко, то я буду защищать пояс в мае. Я на это рассчитываю".
О второй титульной защите 37-летнего британца заговорили еще в ноябре, сразу после оглушительной победы Ромеро над бывшим чемпионом Крисом Вайдманом (видео). "Солдат бога" вырвался на первую позицию в рейтинге, но промоутеры не торопились объявлять дату его встречи с чемпионом. Было ли тому причиной нежелание Биспинга рисковать своим статусом, (в какой-то момент он заговорил о желании подраться с чемпионом полулегкого веса Тайроном Вудли), неизвестно, но операция выглядит, как еще один предлог отсрочить бой, выйти из которого победителем шансов у Биспинга, прямо скажем, немного.
Ромеро уже отреагировал на эту новость, заявив, что больше не намерен размениваться на рейтинговые поединки, и будет ждать возвращение чемпиона.
"Единственный бой, который я согласен принять – против Биспинга, за звание чемпиона. Его ожидание только усилит мой голод. Никаких оправданий, мальчик, скоро увидимся", написал кубинец в Твиттере.