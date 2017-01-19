Джуниор дос Сантос: Я верну себе титул в этом году

"Цыгано" ждет нового соперника, и перечисляет имена тех, кто уже отказался от встречи с ним.

Джуниор дос Сантос продолжает подготовку к выступлению 19 февраля на UFC Fight Night 105 в Галифаксе, несмотря на то, что неделю назад его противник Стефан Штруве повредил плечо на тренировке и был спешно прооперирован. Организаторы пока не снимают бразильца с шоу, пытаясь найти ему соперника на замену, хотя в сложившейся ситуации, подобрать экс-чемпиону кого-то конкурентного будет нелегко.

"Я не слишком посвящен в детали. Все, что мне известно – UFC заняты поиском, тем более что поединок был главным событием вечера. Так что я продолжаю готовиться и жду новостей", сказал тяжеловес в интервью MMAJunkie.

"Конечно, это очень неприятно, потому что вы знаете, как трудно найти кого-то на замену. Мне долго подбирали оппонента, кто-то не соглашался на этот бой, что выглядит для меня, как абсурд, кто-то был травмирован или уже имел запланированное выступление. Увы, но и Штруве получил травму. Я не могу его судить, потому что сам был на его месте, так что могу пожелать ему только скорейшего выздоровления. Кто знает, быть может в дальнейшем, мы снова встретимся".

Помимо Марка Ханта, отказавшегося драться с Дуниором "по идеологическим соображениям", поединок отклонили Фабрисио Вердум и Алистар Оверим.

"Вердум был первым кандидатом. Прежде чем начать переговоры со мной, они обратились к нему. Но я думаю, что он отказался. Я не знаю причин, но факт в том, что он не принял бой, и это был третий раз за последние несколько месяцев, когда он находит повод, чтобы его отклонить. После общения с Фабрисио, UFC продолжили поиски. Но если посмотреть на дивизион, то очевидно, что это было непросто сделать, пока не появился Стефан Штруве".

"Никто не соглашался, никому, как Алистару Овериму, не хватало времени на подготовку. Он так и сказал, что оставшегося времени ему будет недостаточно. Потом все резко изменилось. Было смешно наблюдать за ним: то он не может, то вдруг соглашается. Он будет выступать через пару недель после шоу в Галифаксе. К бою со мной ему не хватало времени подготовиться, но с Марком Хантом хватило? Для меня все это непонятно. Но все было именно так, и сейчас у UFC остается совсем немного времени, чтобы подобрать мне нового соперника".

И хотя сейчас ему даже не с кем провести рейтинговый бой, дос Сантос уверен, что в самое ближайшее время вернет себе титул чемпиона.

"Я абсолютно уверен в том, что это произойдет в 2017-м. Я докажу всем, кто сомневается во мне, что прав и стану чемпионом. Я в этом нисколько не сомневаюсь".