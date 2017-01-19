Джуниор дос Сантос: Я верну себе титул в этом году

Горячие новости

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Даниэль Омельянчук против Тимоти Джонсона на UFC Fight Night 107
20:01:2017 03:16 grey_187



Ветеран KSW Даниэль Омельянчук получил шанс реабилитироваться за поражение от Стефана Штруве. Поляк подерется с американцем Тимоти Джонсоном на шоу UFC Fight Night 107

Турнир состоится 18 марта на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания. Хедлайнер ивента пока не анонсирован.

Омельянчук (19-6-1, 1 NC) до проигрыша "Небоскребу" заработал в октагоне три победы подряд, потопив двух ноунеймов и вырвав победу по очкам у россиянина Алексея Олейника.

Джонсон (10-3) проиграл последний бой, уступив раздельным решением судей Александру Волкову. Перед этим Тимоти выиграл по очкам у ветерана М-1 Марцина Тыбуры.
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Шутка ниже пояса от Чейла Соннена
20:01:2017 02:51 argen2m



"Тито всегда говорит, что я использую рот, чтобы чего-то добиться. Но единственный человек, которого я знаю, заработавший большие деньги ртом – это его бывшая жена!"

Речь идет о порноактрисе Дженне Джеймсон, которая родила Ортизу двоих детей.

"Я никогда не был на ней женат, м**ила!", возразил ему Тито, которого, кажется, эта фраза задела за живое.
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Чейл Соннен заснул на пресс-конференции
20:01:2017 02:32 argen2m
Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
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Федор Емельяненко не будет "подводиться" к бою в Bellator в США
19:01:2017 11:07 argen2m
Ничего нового: Физо, футбольчик и спарринги с досконально изученными партнерами в Старом Осколе. Мы писали об этом еще в прошлом году в пророческом материале "Все та же старая добрая "Радуга"".
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Напряженный стердаун Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
19:01:2017 10:46 argen2m
На фоне эмоций участников ко-мейн ивента, битва взглядов между хедлайнерами UFC 209 Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном прошла почти незамеченной.

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Андерсон Сильва о бое с Дереком Брансоном
19:01:2017 04:58 grey_187



"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
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Майкл Киеса: Конор перестанет быть чемпионом до конца года
19:01:2017 04:45 grey_187



"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
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Мауро Раналло: Однажды я чуть не подрался с Энсоном Иноэ
19:01:2017 11:14 AiDZ



"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."

"Бас спрашивает:
- Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?"
- Чего?
- Перкоцет пробовал?
- Нет.
- Давай, надо попробовать!
- Ну ладно, почему бы и нет.
Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
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Конор МакГрегор проехал голым на лошади
19:01:2017 10:34 argen2m
Чемпион UFC в рекламе самых дорогих скачек планеты Pegasus World Cup, традиционно проходящих в январе в США. Стартовый взнос за участие составляет $1,000,000.
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ВИДЕО ДНЯ: Стердаун Витора Белфорта и Келвина Гастелума
18:01:2017 03:13 grey_187

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150,000 причин
18:01:2017 03:09 grey_187



Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.

При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
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Марк Хант о навязанном бое с Алистаром Оверимом
18:01:2017 03:02 grey_187



"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".

"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
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Тим Кеннеди хотел стать Золушкой
18:01:2017 02:49 grey_187



"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".

"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
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Нейт Диас станет боксером
18:01:2017 02:42 grey_187



Легковес UFC Нейт Диас решил последовать примеру Конора МакГрегора: боец подал заявку на получение боксерской лицензии в штате Невада.

Нейт настроен серьезно - он даже заплатил NAC штрав в $50,000 за перебрасывание бутылками на пресс-конференции перед UFC 202. Ожидается, что он без проблем получит лицензию и сможет выступать в ринге.
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Джуниор дос Сантос надеется на чудо
18:01:2017 02:36 grey_187



"Мы не особенно в курсе ситуации. Представители UFC сообщили нам, что ищут мне нового соперника, особенно с учетом того, что я дерусь в главном бою вечера. Так что я тренируюсь и жду новостей", - сказал журналистам "Цигано".

Напомним, JDS должен был подраться в главном бою шоу UFC Fight Night 105 со Стефаном Штруве, но тот выбыл из-за травмы.
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Тим Кеннеди объявил о завершении карьеры
17:01:2017 06:54 argen2m



Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.

«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».

«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
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UFC 208: Все самые лучшие в Бруклине
17:01:2017 06:39 argen2m


Участники:

Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу;
Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом;
Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC;
Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке;
"Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу;
Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
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Алексей Олейник: У Пешты длинная шея, и он ее не защищает
16:01:2017 11:29 argen2m
"Удав" рассказал о тактике и приеме, принесшем ему победу.

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Джо Лаузон признает поражение
16:01:2017 06:48 argen2m



Американец не согласен с решением судей, отдавших ему победу раздельным решением в поединке с Марчином Хельдом:

"Когда озвучили решение, я подумал, что это полный отстой, как и тогда, когда был уверен, что победил, но у судей было другое мнение (имеет в виду бой с Джимом Миллером). В этот раз все еще хуже. Шлак. Конечно, мне приятно получить деньги за победу, но он на 100% выиграл этот бой. Честно говоря, я чувствую себя неловко".

"Сейчас он находится в очень скверном положении. Его старт в UFC не задался, за спиной два поражения подряд, притом, что он сильный боец. Я буду просить Шона Шелби (матчмейкер), чтобы он оставил этого парня в организации, он действительно очень толковый".
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Бонусы турнира UFC Fight Night 103
16:01:2017 03:52 argen2m



Бой вечера: Августо Мендес vs. Фрэнки Саенз;

Лучшие выступления: Яир Родригес и Алексей Олейник;

Каждый боец сверх гонорара получил $50,000 призовых.
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Джуниор дос Сантос: Я верну себе титул в этом году

19.01.2017 18:44 argen2m

"Цыгано" ждет нового соперника, и перечисляет имена тех, кто уже отказался от встречи с ним.

Джуниор дос Сантос продолжает подготовку к выступлению 19 февраля на UFC Fight Night 105 в Галифаксе, несмотря на то, что неделю назад его противник Стефан Штруве повредил плечо на тренировке и был спешно прооперирован. Организаторы пока не снимают бразильца с шоу, пытаясь найти ему соперника на замену, хотя в сложившейся ситуации, подобрать экс-чемпиону кого-то конкурентного будет нелегко.

"Я не слишком посвящен в детали. Все, что мне известно – UFC заняты поиском, тем более что поединок был главным событием вечера. Так что я продолжаю готовиться и жду новостей", сказал тяжеловес в интервью MMAJunkie.

"Конечно, это очень неприятно, потому что вы знаете, как трудно найти кого-то на замену. Мне долго подбирали оппонента, кто-то не соглашался на этот бой, что выглядит для меня, как абсурд, кто-то был травмирован или уже имел запланированное выступление. Увы, но и Штруве получил травму. Я не могу его судить, потому что сам был на его месте, так что могу пожелать ему только скорейшего выздоровления. Кто знает, быть может в дальнейшем, мы снова встретимся".

Помимо Марка Ханта, отказавшегося драться с Дуниором "по идеологическим соображениям", поединок отклонили Фабрисио Вердум и Алистар Оверим.

"Вердум был первым кандидатом. Прежде чем начать переговоры со мной, они обратились к нему. Но я думаю, что он отказался. Я не знаю причин, но факт в том, что он не принял бой, и это был третий раз за последние несколько месяцев, когда он находит повод, чтобы его отклонить. После общения с Фабрисио, UFC продолжили поиски.  Но если посмотреть на дивизион, то очевидно, что это было непросто сделать, пока не появился Стефан Штруве".

"Никто не соглашался, никому, как Алистару Овериму, не хватало времени на подготовку. Он так и сказал, что оставшегося времени ему будет недостаточно. Потом все резко изменилось. Было смешно наблюдать за ним: то он не может, то вдруг соглашается. Он будет выступать через пару недель после шоу в Галифаксе. К бою со мной ему не хватало времени подготовиться, но с Марком Хантом хватило? Для меня все это непонятно. Но все было именно так, и сейчас у UFC остается совсем немного времени, чтобы подобрать мне нового соперника".

И хотя сейчас ему даже не с кем провести рейтинговый бой, дос Сантос уверен, что в самое ближайшее время вернет себе титул чемпиона.

"Я абсолютно уверен в том, что это произойдет в 2017-м. Я докажу всем, кто сомневается во мне, что прав и стану чемпионом. Я в этом нисколько не сомневаюсь".


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