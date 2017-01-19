Джуниор дос Сантос: Я верну себе титул в этом году

Сегодня во время пресс-конференции Bellator 170 Чейл Соннен сделал вид, что заснул и громко захрапел в микрофон. В этот момент Тито Ортиз c серьезным видом рассказывал, что он лев - король джунглей, а его соперник жалкий шакал.
"Он очень молод, и это ему на руку. Но мы обычно не сосредотачиваемся на сильных сторонах оппонента, а наоборот ищем слабые места. Мы должны быть с ним очень осторожны, потому что он очень динамичен. Он отлично борется, так что мы много тренируем партер и то, в чем я лучше всего. Футворк, передвижение и использование моего опыта".
"Конор хорош, но я не думаю, что он настоящий легковес. Вот что я думаю. С учетом обстановки в дивизионе, я не вижу, как он может остаться чемпионом до конца года. И если бы мне ждали шанс, я утащил бы его в партер и побил, как и другие. Я крупный легковес. Я такой же большой, как Нейт, или еще больше; а мы видели, сколько проблем ему доставил Диас".
"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."
"Бас спрашивает: - Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?" - Чего? - Перкоцет пробовал? - Нет. - Давай, надо попробовать! - Ну ладно, почему бы и нет. Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.
При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".
"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".
"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
"Мы не особенно в курсе ситуации. Представители UFC сообщили нам, что ищут мне нового соперника, особенно с учетом того, что я дерусь в главном бою вечера. Так что я тренируюсь и жду новостей", - сказал журналистам "Цигано".
Напомним, JDS должен был подраться в главном бою шоу UFC Fight Night 105 со Стефаном Штруве, но тот выбыл из-за травмы.
Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.
«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».
«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу; Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом; Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC; Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке; "Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу; Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
"Когда озвучили решение, я подумал, что это полный отстой, как и тогда, когда был уверен, что победил, но у судей было другое мнение (имеет в виду бой с Джимом Миллером). В этот раз все еще хуже. Шлак. Конечно, мне приятно получить деньги за победу, но он на 100% выиграл этот бой. Честно говоря, я чувствую себя неловко".
"Сейчас он находится в очень скверном положении. Его старт в UFC не задался, за спиной два поражения подряд, притом, что он сильный боец. Я буду просить Шона Шелби (матчмейкер), чтобы он оставил этого парня в организации, он действительно очень толковый".
"Цыгано" ждет нового соперника, и перечисляет имена тех, кто уже отказался от встречи с ним.
Джуниор дос Сантос продолжает подготовку к выступлению 19 февраля на UFC Fight Night 105 в Галифаксе, несмотря на то, что неделю назад его противник Стефан Штрувеповредил плечо на тренировке и был спешно прооперирован. Организаторы пока не снимают бразильца с шоу, пытаясь найти ему соперника на замену, хотя в сложившейся ситуации, подобрать экс-чемпиону кого-то конкурентного будет нелегко.
"Я не слишком посвящен в детали. Все, что мне известно – UFC заняты поиском, тем более что поединок был главным событием вечера. Так что я продолжаю готовиться и жду новостей", сказал тяжеловес в интервью MMAJunkie.
"Конечно, это очень неприятно, потому что вы знаете, как трудно найти кого-то на замену. Мне долго подбирали оппонента, кто-то не соглашался на этот бой, что выглядит для меня, как абсурд, кто-то был травмирован или уже имел запланированное выступление. Увы, но и Штруве получил травму. Я не могу его судить, потому что сам был на его месте, так что могу пожелать ему только скорейшего выздоровления. Кто знает, быть может в дальнейшем, мы снова встретимся".
"Вердум был первым кандидатом. Прежде чем начать переговоры со мной, они обратились к нему. Но я думаю, что он отказался. Я не знаю причин, но факт в том, что он не принял бой, и это был третий раз за последние несколько месяцев, когда он находит повод, чтобы его отклонить. После общения с Фабрисио, UFC продолжили поиски. Но если посмотреть на дивизион, то очевидно, что это было непросто сделать, пока не появился Стефан Штруве".
"Никто не соглашался, никому, как Алистару Овериму, не хватало времени на подготовку. Он так и сказал, что оставшегося времени ему будет недостаточно. Потом все резко изменилось. Было смешно наблюдать за ним: то он не может, то вдруг соглашается. Он будет выступать через пару недель после шоу в Галифаксе. К бою со мной ему не хватало времени подготовиться, но с Марком Хантом хватило? Для меня все это непонятно. Но все было именно так, и сейчас у UFC остается совсем немного времени, чтобы подобрать мне нового соперника".
И хотя сейчас ему даже не с кем провести рейтинговый бой, дос Сантос уверен, что в самое ближайшее время вернет себе титул чемпиона.
"Я абсолютно уверен в том, что это произойдет в 2017-м. Я докажу всем, кто сомневается во мне, что прав и стану чемпионом. Я в этом нисколько не сомневаюсь".