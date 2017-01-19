Джони Хендрикс против Гектора Ломбарда в разработке







"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."



"Бас спрашивает:

- Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?"

- Чего?

- Перкоцет пробовал?

- Нет.

- Давай, надо попробовать!

- Ну ладно, почему бы и нет.

Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."