Коди Гарбрандт хочет проверить на прочность подбородок Жозе Альдо

Новоиспеченный чемпион намерен оставить след в истории, и просит у UFC бой с легендарным бразильцем.

В то время как один боец всеми силами избегает встречи с Жозе Альдо, прикрывая нежелание рисковать красивым рекордом в поединке с опасным ударником, нелепыми оправданиями о его габаритах, чемпион легчайшего дивизиона UFC Коди Гарбрандт добивается встречи бразильцем.

"Бойцовский век короток, мне это известно, и нужно торопиться оставить в спорте свой след, - сказал он MMAJunkie,- Я люблю подраться и при этом показать шоу зрителям, поэтому подобный матчап был бы идеальным вариантом для меня и для UFC. Если Жозе Альдо не имеет ничего против, то я готов сделать 145 фунтов и уничтожить еще одного легендарного спортсмена"

"Альдо побеждал парней из моей команды, он опасен, его не зря считают легендой. Я хотел бы проверить на прочность его подбородок. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что он первоклассный ударник, но я быстрее и мощнее его, я лучше, как боец. Между нами мог бы получиться отличный бой".

Гарбрандт заявлен тренером 25-го сезона реалии-шоу The Ultimate Fighter, где пару ему составит Ти Джей Диллашоу. Поединок наставников проекта планируется на лето, ну а после, не сомневающийся в своей победе над бывшим спарринг-партнером, чемпион хочет "успеть" подраться с Альдо.

"Мне кажется, что в запасе у него осталось не так много времени, и мне хотелось бы успеть подраться с ним, пока он еще пребывает в рассвете сил. Альдо отлично смотрелся в бою с Фрэнки Эдгаром, возможно, с одним из самых неуступчивых парней в UFC. Неизвестно, как долго он еще намерен выступать, так почему бы не организовать нам встречу сейчас?".

"Посмотрите на Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, они должны были конкурировать в те времена, когда оба были на пике формы. Я не пытаюсь сравнивать нас с ними, и бокс с ММА, все-таки – это разные виды спорта, но почему бы не организовать нам встречу? Почему нет?".