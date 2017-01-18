Тони Фергюсон: Хабиб хуже навязчивой бывшей девушки

Претендент на временный титул о финансах, медведях, хайпртейнах и "разбивании рож".

Вы же не думали, что все это закончится?

Несмотря на официальный анонс боя Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном на UFC 209, скорый поезд их трештокинга и не думает останавливаться. Первым после небольшой паузы дров в топку подкинул уверенный в своих силах Тони, рассказавший, что он прогнул своих боссов по вопросам финансов:

"Они пошли мне навстречу. Предложение Хабиба я немедленно выкинул в окно. Это был просто мусор. Но мы уже в порядке. Мы на всех парах мчим вперед… Мы работаем над нашими финансовыми условиями. Я заработал свой статус в дивизионе. Я вложил в это свое время. Я вложил в это свой труд. Я вложил в это свои усилия, особенно тогда, когда меня не снимали камеры, и ни один фанат меня не видел".

"Мне не нужно, что в меня верил кто-то, кроме меня самого, потому что каждый день я выхожу туда и побеждаю себя, чтобы я мог впоследствии выйти туда и надрать любому задницу. Я знаю, чего я стою, и я знаю себе цену, и набитый рекорд этого чувака и рядом не лежал с тем, что показываю я, с теми боями, что я представляю миру".

Изначально Фергюсон не хотел драться за предложенный гонорар. Похоже, вопрос все же удалось уладить. Теперь осталось собственно подраться, и Тони, как и фанаты, надеется, что ничего не сорвется, попутно пообещав раздавить оппонента физически и морально:

"Этот чувак никогда не боролся с калифорнийским гризли. Я накинусь но него очень жестко. Не знаю, что у них там за медведи в Дагестане. Повторюсь: меня не волнует, сколько стейков надели тебе родители на шею, чтобы заставить животное играть с тобой. Я заземлял таких с детства: этот как раз тот тип хайптрейна, который я обожаю пускать под откос".

"Я – совсем другой зверь, он никогда не сталкивался ни с кем столь свирепым в октагоне. Я заставлю этого мальчишку бояться. Не могу дождаться, когда размажу этого чувака. Не терпится протереть им палубу".

"Он рекомендует мне тренироваться и молчать? Я ему в ответ: "Слушай, ты уже наболтал лишнего, сынок. Ты слишком много говоришь. Ты смотришь на меня, а отвечаешь через 2 минуты. Ты хуже навязчивой бывшей девушки. Ты пялишься на меня словно ястреб, будто орел – и я хочу, чтобы ты это делал, потому что ты будешь раздавлен тем, что я сбираюсь сделать".

"Давление, которое я использую, я так много его на тебя взвалю… Надеюсь, парни, вы дойдете до клетки. Я молюсь, чтобы мы оба выли на бой, продали к хренам собачьим все билеты на арене. Я заряжен. Мы в ко-мейн ивенте, но я готов поспорить, что наши цифры будут лучше. Не могу дождаться момента, когда смогу сыграть в разбивание рож".

Ждем 4 марта.