Джо Роган: МакГрегор может одержать победу над Мейвезером

Комментатор UFC предлагает уровнять шансы, и выдать участникам боксерского матча ММА перчатки.

Потенциально возможная встреча Конора МакГрегора и Флойда Мейвезера в матче по правилам бокса, снова вернулась на первые полосы новостях лент, и интересует поклонников единоборств ничуть не меньше, чем будущая защита титула ирландского чемпиона в UFC.

Переговоры сторон вошли в горячую фазу – уже озвучено предложение UFC – американский промоушен предлагает участником матча по 25 миллионов долларов каждому и проценты от продаж платных трансляций PPV. Это категорически не устраивает, козыряющего своими прошлыми гонорарами, Мейвезера, но, по мнению Джо Рогана, "Красавчик" давно не в том положении, чтобы отказываться.

"Чуваки, на кону о**енно большие деньги, - сказал комментатор UFC в своем подкасте "The Joe Rogan Experience", - Вот в чем тут дело: последний раз Флойд Мейвезер продал всего около трехсот тысяч платных трансляций (матч с Андре Берто состоявшийся в 2015 году, прим. valetudo.ru). Конор МакГрегор, собрал 1,3 и 1,5 миллиона PPV на боях с Диасом и Альваресом".

В каком формате планируется поединок, будет ли он проходить в октагоне или на ринге, еще неизвестно. По понятным причинам фаворитом в нем остается непобежденный в профессиональной карьере Мейвезер, но чтобы уровнять шансы, или даже дать МакГрегору серьезную фору, Роган предлагает соперникам боксировать в перчатках UFC.

"Дайте-ка я объясню вам, как Конор может одержать победу – все дело в перчатках. Пускай этот поединок проходит по правилам бокса, но в легких перчатках для ММА. В прошлом у Флойда были серьезные проблемы с руками. Поэтому он предпочитает эти огромные, «толстозадые» боксерские перчатки, и не вкладывает силу в свои удары. Всем известно, что он не нокаутер, и просто набирает очки".

"Сомнений нет в том, что он великолепный боксер, но это слишком ощутимый переход для него – боксировать в легких перчатках для ММА".