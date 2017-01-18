Джо Роган: МакГрегор может одержать победу над Мейвезером

"Мы с Марком Колманом и Кевином Ренделманом сидели в номере у Баса Руттена после какого-то из турниров Pride, точно не скажу какого. Бас в те времена был фанатом вечеринок, любил поэкспериментировать. А я, знаете, был таким застенчивым канадским пареньком, который в этих делах не особо понимал."
"Бас спрашивает: - Мауро, ты хоть раз пробовал Перкоцет?" - Чего? - Перкоцет пробовал? - Нет. - Давай, надо попробовать! - Ну ладно, почему бы и нет. Итак, он даёт мне 3 таблетки. Я их принимаю. Заходят Колман с Ренделманом. Я все ещё ничего не чувствую. Я начинаю терять терпение: "Какого черта? Он не действует!" Ренделман спрашивает Баса: "Что ты ему дал?" Бас: "Три Перкоцета." Ренделман: "ЧЕГО???" И тут меня внезапно накрывает. Энсон Иноэ тоже был у нас в гостях. И по какой-то причине на меня вдруг накатили воспоминания о своей работе в качестве "злого" менеджера в прорестлинге. Я подхожу к Энсону: "Эй, думаю, я смогу тебя без проблем уработать, братан." Я продолжаю докапываться до Энсона, а он пытается уладить все вежливо. Но меня уже не остановить, потому что я под Перкоцетом. Я был упорот и не особо соображал. Наконец, Энсона это достало, и он пихнул меня в лицо ладонью, сломал мне очки и раскровил нос. Я посчитал это боевым крещением и сделал фото на память с Энсоном и Басом. После того случая решил для себя: больше никакого Перкоцета."
Согласно информации MMAFighting.com, легенда легкого дивизиона UFC Би Джей Пенн заработал $150,000 за бой с Яиром Родригесом на UFC Fight Night 103. Напомним, Пенн проиграл поединок техническим нокаутом.
При этом Яир положил в карман $100,000 ($50,000 из них - бонус за победу). Еще одним сорвавшим куш игроком оказался ветеран октагона Джо Лузон ($58,000 за выход + $58,000 за победу = $116,000).
"Они загнали меня в тупик, как я должен был поступить? Они вынудили меня принять бой (с Оверимом), по большому счету".
"Я не мог больше никуда пойти. Вот в какой я сейчас позиции. Если я не могу уйти и не могу получить честную сделку, что мне еще остается делать? Если они отпустят меня, то так тому и быть. По крайней мере я смогу работать где-то еще. Я смогу позаботиться о своей семье".
"Я знал, что повешу перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя. Был один или два сценария, которые могли бы меня задержать - например, бой с Майклом Биспингом в Лондоне за 10% PPV, что, конечно, невозможно".
"Так что, это был конец. Я знал, что это все. Я хотел стать Золушкой из сказки, я хотел подраться с Рашадом в MSG, но жизнь распорядилась иначе. Я знал, что завершу карьеру несмотря ни на что".
"Мы не особенно в курсе ситуации. Представители UFC сообщили нам, что ищут мне нового соперника, особенно с учетом того, что я дерусь в главном бою вечера. Так что я тренируюсь и жду новостей", - сказал журналистам "Цигано".
Напомним, JDS должен был подраться в главном бою шоу UFC Fight Night 105 со Стефаном Штруве, но тот выбыл из-за травмы.
Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.
«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».
«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу; Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом; Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC; Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке; "Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу; Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
"Когда озвучили решение, я подумал, что это полный отстой, как и тогда, когда был уверен, что победил, но у судей было другое мнение (имеет в виду бой с Джимом Миллером). В этот раз все еще хуже. Шлак. Конечно, мне приятно получить деньги за победу, но он на 100% выиграл этот бой. Честно говоря, я чувствую себя неловко".
"Сейчас он находится в очень скверном положении. Его старт в UFC не задался, за спиной два поражения подряд, притом, что он сильный боец. Я буду просить Шона Шелби (матчмейкер), чтобы он оставил этого парня в организации, он действительно очень толковый".
Бразильский ветеран, выступающий последние годы через пень-колоду, не теряет надежду вернуть на вершину полутяжелого дивизиона:
"Пояс чемпиона остается моей самой большой мечтой, но я уже проходил через это раньше и знаю, что если думать только об этом перед следующим боем, то потеряешь концентрацию. Теперь у меня больше опыта и я понимаю, что никогда не стоит забегать вперед. Это то, что мотивирует меня сейчас".
Комментатор UFC предлагает уровнять шансы, и выдать участникам боксерского матча ММА перчатки.
Потенциально возможная встреча Конора МакГрегора и Флойда Мейвезера в матче по правилам бокса, снова вернулась на первые полосы новостях лент, и интересует поклонников единоборств ничуть не меньше, чем будущая защита титула ирландского чемпиона в UFC.
Переговоры сторон вошли в горячую фазу – уже озвучено предложение UFC – американский промоушен предлагает участником матча по 25 миллионов долларов каждому и проценты от продаж платных трансляций PPV. Это категорически не устраивает, козыряющего своими прошлыми гонорарами, Мейвезера, но, по мнению Джо Рогана, "Красавчик" давно не в том положении, чтобы отказываться.
"Чуваки, на кону о**енно большие деньги, - сказал комментатор UFC в своем подкасте "The Joe Rogan Experience", - Вот в чем тут дело: последний раз Флойд Мейвезер продал всего около трехсот тысяч платных трансляций (матч с Андре Берто состоявшийся в 2015 году, прим. valetudo.ru). Конор МакГрегор, собрал 1,3 и 1,5 миллиона PPV на боях с Диасом и Альваресом".
В каком формате планируется поединок, будет ли он проходить в октагоне или на ринге, еще неизвестно. По понятным причинам фаворитом в нем остается непобежденный в профессиональной карьере Мейвезер, но чтобы уровнять шансы, или даже дать МакГрегору серьезную фору, Роган предлагает соперникам боксировать в перчатках UFC.
"Дайте-ка я объясню вам, как Конор может одержать победу – все дело в перчатках. Пускай этот поединок проходит по правилам бокса, но в легких перчатках для ММА. В прошлом у Флойда были серьезные проблемы с руками. Поэтому он предпочитает эти огромные, «толстозадые» боксерские перчатки, и не вкладывает силу в свои удары. Всем известно, что он не нокаутер, и просто набирает очки".
"Сомнений нет в том, что он великолепный боксер, но это слишком ощутимый переход для него – боксировать в легких перчатках для ММА".