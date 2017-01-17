Стипе Миочич недоволен условиями контракта с UFC

Чемпион организации в тяжелом весе считает, что был обманут промоутерами.

После первой защиты титула чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич выпал из медийного пространства. Объяснений этому было сразу несколько. Во-первых, боец женился и хотел какое-то время посвятить молодой супруге. Во-вторых, лечения требовали накопившиеся за годы профессиональной карьеры травмы. Но, как оказалось, это не полный список причин исчезновения хорвата.

Сегодня в телефонном разговоре с Ариэлем Хельвани, в его программе "The MMA Hour", тяж признался, что недоволен условиями своего контракт с UFC. В частности его не устраивает то обстоятельство, что за бой с Алистаром Оверимом он заработал 600,000 долларов, в то время как популярный голландский ударник разбогател на 800,000, не считая процентов от продажи трансляций PPV.

"Это ужасно! Кое-какие условия в моем контракте должны быть срочно изменены, иначе это откровенное надувательство. После выплат у меня было ощущение, словно меня предали. Я старался изо всех сил, работал на них, но в итоге они не предлагают мне выгодный контракт. Отчасти – это моя вина, но и промоутеры знали, что мне подсовывают. Они приняли мою доброту за слабость. UFCзаявили, что это лучшее предложение, которое они могут мне сделать, и я такой: "Ок, здорово!". А потому выяснилось, что меня поимели".

Миочич нокаутировал Оверима в первом раунде на UFC 203 (видео), проходившем на домашнем стадионе команды национальной баскетбольной ассоциации Cleveland Cavaliers в его родном Кливленде, и считает, что аншлагом в зале UFC обязаны ему.

"Вы делаете деньги на мне в моем же городе, и платите претенденту, который проиграл, больше, чем местному чемпиону. Такое не должно повториться. Но тот факт, что мой соперник заработал больше, чем я за последнее выступление – это, как пощечина".

"Ко мне отнеслись несправедливо. Я не прошу пару миллионов или чего-то подобного, но платить чемпиону за победу в титульном матче меньше, чем проигравшему претенденту - просто неслыханно. Это ужасно".