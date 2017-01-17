Флойд Мейвезер: Я помню времена, когда Дана Вайт носил за мной чемоданы

Торги боксера и UFC за бой с Конором МакГрегором превратились в "вечер воспоминаний".

На этой неделе UFC проявили свою явную заинтересованность в организации боксерского матча между чемпионом легкого дивизиона Конором МакГрегором и лучшим боксером современности Флойдом Мейвезером, озвучив "последнее" предложение. Дана Вайт готов заплатить обоим участникам события по 25 миллионов долларов, поделиться процентами от продажи платных трансляций (PPV), а сам поединок поставить во главе крупного турнира в Лас-Вегасе. На что Мейвезер назвал президента промоушена "ё**ным комиком" и объяснил, что мыслит совершенно другими категориями:

"Последний раз я заработал 25 миллионов долларов – на самом деле сумма была куда выше, но официально 25 - кажется, это было лет 10 тому назад. Я не хвастаюсь, просто констатирую факт. Я благодарен за его предложение, 25 миллионов – это все равно большие деньги, но за последние годы мой нижний порог был 32 миллиона и больше. За бой с "Канело" (Сауль Альварес, прим. valetudo.ru) я получил свыше 100 миллионов, и в общей сложности около 400 миллионов принесли мне встречи с ним и Пакьяо. Только за неделю перед боем с Мэнни спонсоры заплатили мне от 25 до 30 миллионов. Так что я измеряю все такими цифрами. Они могут сказать, что Флойд все это придумал, но если бы я отчаянно нуждался в деньгах, то вернулся бы в бокс".

По продолжительности переговоров, "Красавчик" Флойд готов дать фору даже легендарным "двум неделям" Федора Емельяненко. 39-летний боксер намерен ждет более щедрого предложения от новых владельцев UFC, букингового агентства WME-IMG, а с Вайтом переговоры вести не намерен.

"Я не хочу иметь дела с Даной Вайтом. Когда-то он был игроком, был боссом, но, тем не менее, недостаточно влиятельным. В UFC всегда всем заправляли братья Фертитта. Когда же они продали свою империю, Вайт стал обычным менеджером. Я не имею ничего личного против Даны, но я не забыл те времена, когда он возил нас с Джеффом Мейвезером, и носил за мной чемоданы. Я это прекрасно помню, Дана, и ты не забывай, как я к тебе относился. Я проявлял к тебе уважение. Когда ты владел скромной маркой Bullenbeisser, я выступал в ее шортах, только ради того, чтобы поддержать твой бизнес. Я всегда был добр к тебе. Но потом ты побрил голову наголо и стал, типа, крутым мужиком. Сегодня он корчит из себя крутого".