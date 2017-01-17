Флойд Мейвезер: Я помню времена, когда Дана Вайт носил за мной чемоданы

Горячие новости

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Тим Кеннеди объявил о завершении карьеры
17:01:2017 06:54 argen2m



Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.

«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».

«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
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UFC 208: Все самые лучшие в Бруклине
17:01:2017 06:39 argen2m


Участники:

Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу;
Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом;
Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC;
Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке;
"Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу;
Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
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Алексей Олейник: У Пешты длинная шея, и он ее не защищает
16:01:2017 11:29 argen2m
"Удав" рассказал о тактике и приеме, принесшем ему победу.

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Джо Лаузон признает поражение
16:01:2017 06:48 argen2m



Американец не согласен с решением судей, отдавших ему победу раздельным решением в поединке с Марчином Хельдом:

"Когда озвучили решение, я подумал, что это полный отстой, как и тогда, когда был уверен, что победил, но у судей было другое мнение (имеет в виду бой с Джимом Миллером). В этот раз все еще хуже. Шлак. Конечно, мне приятно получить деньги за победу, но он на 100% выиграл этот бой. Честно говоря, я чувствую себя неловко".

"Сейчас он находится в очень скверном положении. Его старт в UFC не задался, за спиной два поражения подряд, притом, что он сильный боец. Я буду просить Шона Шелби (матчмейкер), чтобы он оставил этого парня в организации, он действительно очень толковый".
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Бонусы турнира UFC Fight Night 103
16:01:2017 03:52 argen2m



Бой вечера: Августо Мендес vs. Фрэнки Саенз;

Лучшие выступления: Яир Родригес и Алексей Олейник;

Каждый боец сверх гонорара получил $50,000 призовых.
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Трейлер UFC 208: Holm vs. de Randamie
16:01:2017 03:42 argen2m

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"Шогун" Руа все еще мечтает о чемпионстве
15:01:2017 11:01 argen2m



Бразильский ветеран, выступающий последние годы через пень-колоду, не теряет надежду вернуть на вершину полутяжелого дивизиона:

"Пояс чемпиона остается моей самой большой мечтой, но я уже проходил через это раньше и знаю, что если думать только об этом перед следующим боем, то потеряешь концентрацию. Теперь у меня больше опыта и я понимаю, что никогда не стоит забегать вперед. Это то, что мотивирует меня сейчас".

Напомним, 11 марта Руа предстоит бой с Джианом Вилланте.
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Йоэль Ромеро хочет защищать "свой титул" от Андерсона Сильвы
15:01:2017 10:09 argen2m



Кубинец ни во что не ставит действующего чемпиона, бой с которым у него впереди, и вовсю строит планы на будущее:

"Андерсон Сильва, когда я побью Майкла Биспинга, он будет в твоем полном распоряжении. Потом, было бы справедливо дать шанс тебе побороться за титул чемпиона".
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Взвешивание главных участников UFC Fight Night 103 крупным планом
15:01:2017 11:32 argen2m

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Стефан Штруве успешно перенес операцию на поврежденном плече
15:01:2017 10:56 argen2m
Тяжеловес рассчитывает вернуться в UFC весной этого года.


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Открытые тренировки Би Джей Пенна и Яира Родригеса
15:01:2017 02:27 grey_187



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Интервью Расула Миразева после нападения
14:01:2017 10:39 argen2m

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Основы Bellator: Тито Ортиз
14:01:2017 10:37 argen2m

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Bellator заинтересовался Си Эм Панком
13:01:2017 07:20 argen2m



"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
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Фото дня: Стефан Штруве готовится к операции
13:01:2017 06:46 argen2m

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"Жакаре" Соуза: Биспинг-Ромеро это грязный боец против труса
13:01:2017 01:32 grey_187



"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
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Тито Ортиз и Чейл Соннен прошли предварительные допинг-тесты
13:01:2017 01:24 grey_187



У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.

Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
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Коди Габрандт: МакГрегор был прав
13:01:2017 11:57 grey_187



Новоиспеченный чемпион бантамвейта прокомментировал слова Ти Джей Диллашоу о том, что он "не хочет с ним драться":

"Хаха, этот придурок реально достал!! Маленькая змейка в траве. Конор МакГрегор был прав насчет тебя".

Впервые "змейкой в траве" Диллашоу назвал МакГрегор во время съемок реалити-шоу TUF 22, намекая, что теперь уже бывший член команды Team Alpha Male не прочь ужалить тех, кто его пригрел.
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Демиан Майа о поединке Вудли vs. Томпсон на UFC 209
12:01:2017 02:15 argen2m



«Теперь это официально, поэтому я желаю им обоим показать красивый бой, а победителю, кем бы он ни был, дать мне возможность побороться за титул».
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Что посмотреть на Bellator 171: Гиллард vs. Нжокуани
12:01:2017 10:59 argen2m

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Флойд Мейвезер: Я помню времена, когда Дана Вайт носил за мной чемоданы

17.01.2017 14:47 argen2m

Торги боксера и UFC за бой с Конором МакГрегором превратились в "вечер воспоминаний".

На этой неделе UFC проявили свою явную заинтересованность в организации боксерского матча между чемпионом легкого дивизиона Конором МакГрегором и лучшим боксером современности Флойдом Мейвезером, озвучив "последнее" предложение. Дана Вайт готов заплатить обоим участникам события по 25 миллионов долларов, поделиться процентами от продажи платных трансляций (PPV), а сам поединок поставить во главе крупного турнира в Лас-Вегасе. На что Мейвезер назвал президента промоушена "ё**ным комиком" и объяснил, что мыслит совершенно другими категориями:

"Последний раз я заработал 25 миллионов долларов – на самом деле сумма была куда выше, но официально 25 -  кажется, это было лет 10 тому назад. Я не хвастаюсь, просто констатирую факт. Я благодарен за его предложение, 25 миллионов – это все равно большие деньги, но за последние годы мой нижний порог был 32 миллиона и больше. За бой с "Канело" (Сауль Альварес, прим. valetudo.ru) я получил свыше 100 миллионов, и в общей сложности около 400 миллионов принесли мне встречи с ним и Пакьяо. Только за неделю перед боем с Мэнни спонсоры заплатили мне от 25 до 30 миллионов. Так что я измеряю все такими цифрами. Они могут сказать, что Флойд все это придумал, но если бы я отчаянно нуждался в деньгах, то вернулся бы в бокс".

По продолжительности переговоров, "Красавчик" Флойд готов дать фору даже легендарным "двум неделям" Федора Емельяненко. 39-летний боксер намерен ждет более щедрого предложения от новых владельцев UFC, букингового агентства WME-IMG, а с Вайтом переговоры вести не намерен.

"Я не хочу иметь дела с Даной Вайтом. Когда-то он был игроком, был боссом, но, тем не менее, недостаточно влиятельным. В UFC всегда всем заправляли братья Фертитта. Когда же они продали свою империю, Вайт стал обычным менеджером. Я не имею ничего личного против Даны, но я не забыл те времена, когда он возил нас с Джеффом Мейвезером, и носил за мной чемоданы. Я это прекрасно помню, Дана, и ты не забывай, как я к тебе относился. Я проявлял к тебе уважение. Когда ты владел скромной маркой Bullenbeisser, я выступал в ее шортах, только ради того, чтобы поддержать твой бизнес. Я всегда был добр к тебе. Но потом ты побрил голову наголо и стал, типа, крутым мужиком. Сегодня он корчит из себя крутого".


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