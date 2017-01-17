Флойд Мейвезер: Я помню времена, когда Дана Вайт носил за мной чемоданы

Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.
«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».
«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу; Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом; Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC; Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке; "Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу; Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
"Когда озвучили решение, я подумал, что это полный отстой, как и тогда, когда был уверен, что победил, но у судей было другое мнение (имеет в виду бой с Джимом Миллером). В этот раз все еще хуже. Шлак. Конечно, мне приятно получить деньги за победу, но он на 100% выиграл этот бой. Честно говоря, я чувствую себя неловко".
"Сейчас он находится в очень скверном положении. Его старт в UFC не задался, за спиной два поражения подряд, притом, что он сильный боец. Я буду просить Шона Шелби (матчмейкер), чтобы он оставил этого парня в организации, он действительно очень толковый".
Бразильский ветеран, выступающий последние годы через пень-колоду, не теряет надежду вернуть на вершину полутяжелого дивизиона:
"Пояс чемпиона остается моей самой большой мечтой, но я уже проходил через это раньше и знаю, что если думать только об этом перед следующим боем, то потеряешь концентрацию. Теперь у меня больше опыта и я понимаю, что никогда не стоит забегать вперед. Это то, что мотивирует меня сейчас".
"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.
Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
На этой неделе UFC проявили свою явную заинтересованность в организации боксерского матча между чемпионом легкого дивизиона Конором МакГрегором и лучшим боксером современности Флойдом Мейвезером, озвучив "последнее" предложение. Дана Вайт готов заплатить обоим участникам события по 25 миллионов долларов, поделиться процентами от продажи платных трансляций (PPV), а сам поединок поставить во главе крупного турнира в Лас-Вегасе. На что Мейвезер назвал президента промоушена "ё**ным комиком" и объяснил, что мыслит совершенно другими категориями:
"Последний раз я заработал 25 миллионов долларов – на самом деле сумма была куда выше, но официально 25 - кажется, это было лет 10 тому назад. Я не хвастаюсь, просто констатирую факт. Я благодарен за его предложение, 25 миллионов – это все равно большие деньги, но за последние годы мой нижний порог был 32 миллиона и больше. За бой с "Канело" (Сауль Альварес, прим. valetudo.ru) я получил свыше 100 миллионов, и в общей сложности около 400 миллионов принесли мне встречи с ним и Пакьяо. Только за неделю перед боем с Мэнни спонсоры заплатили мне от 25 до 30 миллионов. Так что я измеряю все такими цифрами. Они могут сказать, что Флойд все это придумал, но если бы я отчаянно нуждался в деньгах, то вернулся бы в бокс".
По продолжительности переговоров, "Красавчик" Флойд готов дать фору даже легендарным "двум неделям" Федора Емельяненко. 39-летний боксер намерен ждет более щедрого предложения от новых владельцев UFC, букингового агентства WME-IMG, а с Вайтом переговоры вести не намерен.
"Я не хочу иметь дела с Даной Вайтом. Когда-то он был игроком, был боссом, но, тем не менее, недостаточно влиятельным. В UFC всегда всем заправляли братья Фертитта. Когда же они продали свою империю, Вайт стал обычным менеджером. Я не имею ничего личного против Даны, но я не забыл те времена, когда он возил нас с Джеффом Мейвезером, и носил за мной чемоданы. Я это прекрасно помню, Дана, и ты не забывай, как я к тебе относился. Я проявлял к тебе уважение. Когда ты владел скромной маркой Bullenbeisser, я выступал в ее шортах, только ради того, чтобы поддержать твой бизнес. Я всегда был добр к тебе. Но потом ты побрил голову наголо и стал, типа, крутым мужиком. Сегодня он корчит из себя крутого".