Александр Шлеменко выступит 3 марта в Москве

"Шторм" получил разрешение у Bellator на очередное выступление под эгидой M-1.

Приятные новости для московских болельщиков Александра Шлеменко (54-9) пришли сегодня из Омска. По словам бойца, его команде удалось добиться от Bellator разрешения на проведение очередного боя под эгидой отечественного М-1.

"Мы получили разрешение от Bellatorна выступление в России и уже 3 марта в Москве в "Олимпийском", состоится мой следующий бой. Для меня это радостное событие. Мне приятно, что в очередной раз я смогу порадовать наших российских болельщиком "вживую" своим выступлением в Москве. Имя моего соперника пока неизвестно, матчмейкеры М-1 занимаются подбором, и уже в ближайшее время мы будем знать, против кого мне предстоит бой", сказал бывший чемпион в своем обращении в Instagram.

Напомним, в 2016-м, не имея возможности выступать в США из-за запрета Американского антидопингового агентства, годом ранее обнаружившего в пробе бойца многократно превышенный уровень тестостерона, Шлеменко провел два боя в М-1 с Вячеславом Василевским. В первом выигрыш достался омичу решением большинства судей, и вызвала массу вопросов; во втором победа была досрочной и безоговорочной (видео).

После яркой дилогии с одним из сильнейших средневесов организации, сам собой напрашивался поединок против действующего чемпиона М-1 Рамаза Эмеева, но в конце года истек срок дисквалификации Шлеменко, и он вернулся в Bellator, где одержал победу нокаутом над Кендаллом Гроувом (видео).