Александр Шлеменко выступит 3 марта в Москве

Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.
«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».
«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу; Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом; Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC; Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке; "Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу; Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
"Когда озвучили решение, я подумал, что это полный отстой, как и тогда, когда был уверен, что победил, но у судей было другое мнение (имеет в виду бой с Джимом Миллером). В этот раз все еще хуже. Шлак. Конечно, мне приятно получить деньги за победу, но он на 100% выиграл этот бой. Честно говоря, я чувствую себя неловко".
"Сейчас он находится в очень скверном положении. Его старт в UFC не задался, за спиной два поражения подряд, притом, что он сильный боец. Я буду просить Шона Шелби (матчмейкер), чтобы он оставил этого парня в организации, он действительно очень толковый".
Бразильский ветеран, выступающий последние годы через пень-колоду, не теряет надежду вернуть на вершину полутяжелого дивизиона:
"Пояс чемпиона остается моей самой большой мечтой, но я уже проходил через это раньше и знаю, что если думать только об этом перед следующим боем, то потеряешь концентрацию. Теперь у меня больше опыта и я понимаю, что никогда не стоит забегать вперед. Это то, что мотивирует меня сейчас".
"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.
Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
"Шторм" получил разрешение у Bellator на очередное выступление под эгидой M-1.
Приятные новости для московских болельщиков Александра Шлеменко (54-9) пришли сегодня из Омска. По словам бойца, его команде удалось добиться от Bellator разрешения на проведение очередного боя под эгидой отечественного М-1.
"Мы получили разрешение от Bellatorна выступление в России и уже 3 марта в Москве в "Олимпийском", состоится мой следующий бой. Для меня это радостное событие. Мне приятно, что в очередной раз я смогу порадовать наших российских болельщиком "вживую" своим выступлением в Москве. Имя моего соперника пока неизвестно, матчмейкеры М-1 занимаются подбором, и уже в ближайшее время мы будем знать, против кого мне предстоит бой", сказал бывший чемпион в своем обращении в Instagram.
Напомним, в 2016-м, не имея возможности выступать в США из-за запрета Американского антидопингового агентства, годом ранее обнаружившего в пробе бойца многократно превышенный уровень тестостерона, Шлеменко провел два боя в М-1 с Вячеславом Василевским. В первом выигрыш достался омичу решением большинства судей, и вызвала массу вопросов; во втором победа была досрочной и безоговорочной (видео).
После яркой дилогии с одним из сильнейших средневесов организации, сам собой напрашивался поединок против действующего чемпиона М-1 Рамаза Эмеева, но в конце года истек срок дисквалификации Шлеменко, и он вернулся в Bellator, где одержал победу нокаутом над Кендаллом Гроувом (видео).