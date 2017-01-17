Гегард Мусаси ожидает бой с Крисом Вайдманом

… но готов подраться с любым "от номера 1 до номера 15 в рейтинге".

Гегард Мусаси заработал в 2016 году рекорд (4-0), однако в настоящее время испытывает трудности с подбором оппонента.

"Я хочу подраться. Они бронируют бои, но тех, кого я хочу, мне не дают. Я сказал им, что открыт к любому с номера 1 по номер 15, но все (эти парни) – не знаю, что там у них происходит. Один в отпуске. Второй говорит, что травмирован, но при этом постоянно тренируется. Андерсон Сильва не хочет драться со мной, потому что у меня нет имени, но в то же время дерется с Дереком Брансоном. Я не знаю, это безумие".

"Я знаю, что никто не боится, но Андерсон – похоже, он выбирает себе бои попроще. Я думаю, что Дерек Брансон в этом плане подходит ему лучше меня, ведь у него очень небрежная ударка. Никакого неуважения к Дереку. Он хороший боец, но его стойка просто ужасна".

Тем не менее, есть свет в конце туннеля. Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман пока в отпуске, реабилитируется после травмы. Но к недавно анонсированному апрельскому турниру UFC 210 в Нью-Йорке Крис наверняка оправится, и Гегард надеется, что он согласится на поединок.

"Они предложили пару раз бой со мной Крису Вайдману, но он сказал, что отдыхает. Надеюсь, он вернется на этой неделе и скажет "да", потому что ему уже дважды сделали предложение. Не знаю. Я жду. Я хотел подраться с Виттакером, но он сказал, что хочет отдохнуть 6 месяцев. Не знаю. Эти парни не хотят драться, или я не понимаю, что они делают".

Надеемся, вскоре мы услышим официальный анонс.

Мусаси (41-6-2) провел последний бой в ноябре, забив в реванше как беззащитного кролика Юрайю Холла (видео боя).