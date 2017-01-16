Коди Гарбрандт и Ти Джей Диллашоу станут тренерами TUF 25: Redemption

UFC определился с кандидатурой следующего претендента на чемпионский титул в легчайшем весе.

Несмотря на ходившие слухи о закрытии, новые владельцы UFC дали еще один шанс, постепенно теряющему зрительскую аудиторию, The Ultimate Fighter. Съемки 25-го сезона реалити-шоу под названием Redemption (Искупление) со дня на день начнутся в Лас-Вегасе; премьера первого эпизода выйдет на канале FOX в апреле.

По всей видимости, в этот раз организаторы решили отказаться от сценария прошлого сезона, в котором за возможность претендовать на титул Деметриуса Джонсона боролись бывшие чемпионы турниров рангом пониже, чем UFC, и вернулись к классической схеме.

Сегодня во время UFC Fight Night 103 комментатор шоу Джон Аник объявил имена тех, кто поведет за собой к финалу противоборствующие команды полусредневесов. В майки тренеров облачатся новоиспеченный чемпион в легчайшем весе Коди Гарбрандт и бывший обладатель титула, а так же, в прошлом, спарринг-партнер "No Love" по команде Alpha Male, Ти Джей Диллашоу.

Поединок бантамвейтов пройдет на одном из "номерных" UFC летом этого года.

Гарбрандт (11-0) в декабре сенсационно отобрал пояс у, считавшегося непроходным, Доминика Круза (видео). На счету 25-ленего чемпиона пять побед в UFC, четыре из которых достигнуты нокаутами в первых раундах.

Диллашоу (14-3) спорно уступил звание Крузу в начале прошлого года (видео). С тех пор американец одержал победу решением над Рафаэлем Ассунсао и выиграл по очкам в принципиальном матче у Джона Линекера, так же претендовавшего на титульный бой .