Аманда Нуньес хочет второй пояс

Возвращение не удалось. Проиграв 31 декабря нокаутом Келвину Гастелуму, бывший претендент на титул чемпиона Strikeforce в среднем весе Тим Кеннеди (18-6), решил, что с него хватит.
«Мне чувствовал, что весь бой двигаюсь как в режиме замедленной съемки. Впервые я почувствовал усталость прямо во время выступления, хотя тренировался с большей отдачей, чем когда либо, для этого шоу. Умом я понимал, что нужно делать, но мое тело не реагировало».
«Я видел, как бойцы приходят к успеху и как бесславно уходят, потеряв всё. Я не хочу становиться одним из них».
Холли Холм - девятнадцатикратная чемпионка мира по боксу; Жармейн де Рандами - лучший P4P боец муай-тай с безупречным рекордом; Андерсон Сильва - рекордсмен по титульным защитам чемпионского титула UFC; Дерек Брансон - 75% побед нокаутами в послужном списке; "Жакаре" Соуза - восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу; Тим Боуч - 10 побед нокаутами;
"Когда озвучили решение, я подумал, что это полный отстой, как и тогда, когда был уверен, что победил, но у судей было другое мнение (имеет в виду бой с Джимом Миллером). В этот раз все еще хуже. Шлак. Конечно, мне приятно получить деньги за победу, но он на 100% выиграл этот бой. Честно говоря, я чувствую себя неловко".
"Сейчас он находится в очень скверном положении. Его старт в UFC не задался, за спиной два поражения подряд, притом, что он сильный боец. Я буду просить Шона Шелби (матчмейкер), чтобы он оставил этого парня в организации, он действительно очень толковый".
Бразильский ветеран, выступающий последние годы через пень-колоду, не теряет надежду вернуть на вершину полутяжелого дивизиона:
"Пояс чемпиона остается моей самой большой мечтой, но я уже проходил через это раньше и знаю, что если думать только об этом перед следующим боем, то потеряешь концентрацию. Теперь у меня больше опыта и я понимаю, что никогда не стоит забегать вперед. Это то, что мотивирует меня сейчас".
"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.
Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
Чемпионка в 135 фунтах хочет подраться с победительницей боя Холм – Рандамме.
Лавры Конора МакГрегора, на короткое время успевшего подержать в руках два чемпионских пояса, не дают покоя многим. Среди них оказалась и чемпионка бантамвейта Аманда Нуньес, заявившая о желании выиграть пояс в 145 фунтах.
"Я готово сотворить историю в женских ММА… Я хочу бой с победительницей (матча Холм – Рандамме)", - написала "Львица" в Твиттере.
Нуньес (14-4) выиграла чемпионский титул в июле прошлого года, избив и задушив Мишу Тейт. В конце декабря она провела бой с вернувшейся из лимбо экс-чемпионкой Рондой Роузи. Аманде потребовались 48 секунд, чтобы вколотить некогда "самую опасную женщину планеты" в ограждение октагона.
Холм и Рандамме подерутся 11 февраля в рамках турнира UFC 208. Девушки разыграют первый в истории UFC титул чемпионки в полулегком весе. Технически следующей претенденткой могла бы стать Кристин "Сайборг" Сантос, но она провалила тестирование на диуретики и, скорее всего, будет отстранена от боев минимум на год.