Аманда Нуньес хочет второй пояс

Чемпионка в 135 фунтах хочет подраться с победительницей боя Холм – Рандамме.

Лавры Конора МакГрегора, на короткое время успевшего подержать в руках два чемпионских пояса, не дают покоя многим. Среди них оказалась и чемпионка бантамвейта Аманда Нуньес, заявившая о желании выиграть пояс в 145 фунтах.

"Я готово сотворить историю в женских ММА… Я хочу бой с победительницей (матча Холм – Рандамме)", - написала "Львица" в Твиттере.

Нуньес (14-4) выиграла чемпионский титул в июле прошлого года, избив и задушив Мишу Тейт. В конце декабря она провела бой с вернувшейся из лимбо экс-чемпионкой Рондой Роузи. Аманде потребовались 48 секунд, чтобы вколотить некогда "самую опасную женщину планеты" в ограждение октагона.

Холм и Рандамме подерутся 11 февраля в рамках турнира UFC 208. Девушки разыграют первый в истории UFC титул чемпионки в полулегком весе. Технически следующей претенденткой могла бы стать Кристин "Сайборг" Сантос, но она провалила тестирование на диуретики и, скорее всего, будет отстранена от боев минимум на год.