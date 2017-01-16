Яир Родригес нокаутировал Би Джей Пенна

Алексей Олейник задушил Виктора Пешту, Дмитрий Смоляков проиграл техническим нокаутом; все результаты турнира UFC Fight Night 103.

В Финиксе, штат Аризона, США, состоялся турнир UFC Fight Night 103, в главном бою которого встречались ветеран ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн и яркий проспект Яир Родригес.

Бой прошел по предсказуемому сценарию. Растерявший былую скорость и кондиции Пенн шел вперед, но при этом не производил никаких значимых действий. Родригес половину раунда пристреливался, затем потряс "Продиджи" хайкиком через блок и начал избивать ногами "в одну калитку". Би Джей перешел в привычный режим выживания, принял град ударов и достоял до конца раунда, но в начале второй пятиминутки пропустил фронткик и удар рукой, упал на настил и был добит Яиром в партере.

Открывавший турнир россиянин Дмитрий Смоляков проиграл Сирилу Аскеру техническим нокаутом. Не совсем понятно, что происходит с Дмитрием, когда закрывается дверь октагона, но со стороны кажется, будто он просто теряется. Аскер без особого труда перевел Смолякова в партер, играючи вышел в маунт и забил его безответной серией ударов.

Алексей Олейник сегодня напротив заработал яркую победу. Оказавшись в партере снизу, он незаметно набросил на находившегося в сайд контроле Виктора Пешту удавку коварного удушения Иезекиля. Ничего не подозревающий Пешта вышел в маунт, и капкан захлопнулся. Половина зрителей, кажется, не поняла, что произошло. Отличное выступление "Удава".

Полные результаты турнира:

Главные бои:

Yair Rodriguez победил B.J. Penn техническим нокаутом (удары) – Round 2, 0:24

Joe Lauzon победил Marcin Held раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28)

Ben Saunders победил Court McGee единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Sergio Pettis победил John Moraga единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27)

Андеркард:

Drakkar Klose победил Devin Powell единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)

Augusto Mendes победил Frankie Saenz раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)

Aleksei Oleinik победил Viktor Pesta сдачей соперника (удушение Иезекиля) – Round 1, 2:57

Tony Martin победил Alex White единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)

Nina Ansaroff победил Jocelyn Jones-Lybarger сдачей соперника (удушение со спины) – Round 3, 3:39

Walt Harris победил Chase Sherman нокаутом (удары) – Round 2, 2:41

Joachim Christensen победил Bojan Mihajlovic техническим нокаутом (удары руками) – Round 3, 2:05

Cyril Asker победил Dmitrii Smoliakov техническим нокаутом (удары руками) – Round 1, 2:41