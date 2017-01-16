Яир Родригес нокаутировал Би Джей Пенна

Горячие новости

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"Шогун" Руа все еще мечтает о чемпионстве
15:01:2017 11:01 argen2m



Бразильский ветеран, выступающий последние годы через пень-колоду, не теряет надежду вернуть на вершину полутяжелого дивизиона:

"Пояс чемпиона остается моей самой большой мечтой, но я уже проходил через это раньше и знаю, что если думать только об этом перед следующим боем, то потеряешь концентрацию. Теперь у меня больше опыта и я понимаю, что никогда не стоит забегать вперед. Это то, что мотивирует меня сейчас".

Напомним, 11 марта Руа предстоит бой с Джианом Вилланте.
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Йоэль Ромеро хочет защищать "свой титул" от Андерсона Сильвы
15:01:2017 10:09 argen2m



Кубинец ни во что не ставит действующего чемпиона, бой с которым у него впереди, и вовсю строит планы на будущее:

"Андерсон Сильва, когда я побью Майкла Биспинга, он будет в твоем полном распоряжении. Потом, было бы справедливо дать шанс тебе побороться за титул чемпиона".
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Взвешивание главных участников UFC Fight Night 103 крупным планом
15:01:2017 11:32 argen2m

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Стефан Штруве успешно перенес операцию на поврежденном плече
15:01:2017 10:56 argen2m
Тяжеловес рассчитывает вернуться в UFC весной этого года.


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Открытые тренировки Би Джей Пенна и Яира Родригеса
15:01:2017 02:27 grey_187



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Интервью Расула Миразева после нападения
14:01:2017 10:39 argen2m

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Основы Bellator: Тито Ортиз
14:01:2017 10:37 argen2m

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Bellator заинтересовался Си Эм Панком
13:01:2017 07:20 argen2m



"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
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Фото дня: Стефан Штруве готовится к операции
13:01:2017 06:46 argen2m

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"Жакаре" Соуза: Биспинг-Ромеро это грязный боец против труса
13:01:2017 01:32 grey_187



"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
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Тито Ортиз и Чейл Соннен прошли предварительные допинг-тесты
13:01:2017 01:24 grey_187



У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.

Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
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Коди Габрандт: МакГрегор был прав
13:01:2017 11:57 grey_187



Новоиспеченный чемпион бантамвейта прокомментировал слова Ти Джей Диллашоу о том, что он "не хочет с ним драться":

"Хаха, этот придурок реально достал!! Маленькая змейка в траве. Конор МакГрегор был прав насчет тебя".

Впервые "змейкой в траве" Диллашоу назвал МакГрегор во время съемок реалити-шоу TUF 22, намекая, что теперь уже бывший член команды Team Alpha Male не прочь ужалить тех, кто его пригрел.
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Демиан Майа о поединке Вудли vs. Томпсон на UFC 209
12:01:2017 02:15 argen2m



«Теперь это официально, поэтому я желаю им обоим показать красивый бой, а победителю, кем бы он ни был, дать мне возможность побороться за титул».
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Что посмотреть на Bellator 171: Гиллард vs. Нжокуани
12:01:2017 10:59 argen2m

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Карла Эспарза подерется с Рандой Маркос на UFC Fight Night 105
11:01:2017 06:54 argen2m



Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.

Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.

После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Би Джей Пенн
11:01:2017 10:53 argen2m
Лучшие моменты в карьере "Продиджи".

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Джимми Ривера хочет отправить на пенсию Доминика Круза
10:01:2017 04:52 argen2m



Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.

"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним", написал пуэрториканец в Твиттере.
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Яир Родригес обещает не отставать от Пенна
10:01:2017 04:38 argen2m



"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".

Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.
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UFC Fight Night 103: Старая школа против новой
10:01:2017 03:12 argen2m

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Превью UFC 207: Шок и трепет
10:01:2017 11:03 grey_187
Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.


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Яир Родригес нокаутировал Би Джей Пенна

16.01.2017 13:07 grey_187

яир родригесАлексей Олейник задушил Виктора Пешту, Дмитрий Смоляков проиграл техническим нокаутом; все результаты турнира UFC Fight Night 103.

В Финиксе, штат Аризона, США, состоялся турнир UFC Fight Night 103, в главном бою которого встречались ветеран ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн и яркий проспект Яир Родригес.

Бой прошел по предсказуемому сценарию. Растерявший былую скорость и кондиции Пенн шел вперед, но при этом не производил никаких значимых действий. Родригес половину раунда пристреливался, затем потряс "Продиджи" хайкиком через блок и начал избивать ногами "в одну калитку". Би Джей перешел в привычный режим выживания, принял град ударов и достоял до конца раунда, но в начале второй пятиминутки пропустил фронткик и удар рукой, упал на настил и был добит Яиром в партере.

Открывавший турнир россиянин Дмитрий Смоляков проиграл Сирилу Аскеру техническим нокаутом. Не совсем понятно, что происходит с Дмитрием, когда закрывается дверь октагона, но со стороны кажется, будто он просто теряется. Аскер без особого труда перевел Смолякова в партер, играючи вышел в маунт и забил его безответной серией ударов.

Алексей Олейник сегодня напротив заработал яркую победу. Оказавшись в партере снизу, он незаметно набросил на находившегося в сайд контроле Виктора Пешту удавку коварного удушения Иезекиля. Ничего не подозревающий Пешта вышел в маунт, и капкан захлопнулся. Половина зрителей, кажется, не поняла, что произошло. Отличное выступление "Удава".

Полные результаты турнира:

Главные бои:

Yair Rodriguez победил B.J. Penn техническим нокаутом (удары) – Round 2, 0:24
Joe Lauzon победил Marcin Held раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28)
Ben Saunders победил Court McGee единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Sergio Pettis победил John Moraga единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27)

Андеркард:

Drakkar Klose победил Devin Powell единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)
Augusto Mendes победил Frankie Saenz раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)
Aleksei Oleinik победил Viktor Pesta сдачей соперника (удушение Иезекиля) – Round 1, 2:57
Tony Martin победил Alex White единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)
Nina Ansaroff победил Jocelyn Jones-Lybarger сдачей соперника (удушение со спины) – Round 3, 3:39
Walt Harris победил Chase Sherman нокаутом (удары) – Round 2, 2:41
Joachim Christensen победил Bojan Mihajlovic техническим нокаутом (удары руками) – Round 3, 2:05
Cyril Asker победил Dmitrii Smoliakov техническим нокаутом (удары руками) – Round 1, 2:41


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