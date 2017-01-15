Яна Куницкая против Тони Эвингер 2 на Invicta 22

Горячие новости

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"Шогун" Руа все еще мечтает о чемпионстве
15:01:2017 11:01 argen2m



Бразильский ветеран, выступающий последние годы через пень-колоду, не теряет надежду вернуть на вершину полутяжелого дивизиона:

"Пояс чемпиона остается моей самой большой мечтой, но я уже проходил через это раньше и знаю, что если думать только об этом перед следующим боем, то потеряешь концентрацию. Теперь у меня больше опыта и я понимаю, что никогда не стоит забегать вперед. Это то, что мотивирует меня сейчас".

Напомним, 11 марта Руа предстоит бой с Джианом Вилланте.
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Йоэль Ромеро хочет защищать "свой титул" от Андерсона Сильвы
15:01:2017 10:09 argen2m



Кубинец ни во что не ставит действующего чемпиона, бой с которым у него впереди, и вовсю строит планы на будущее:

"Андерсон Сильва, когда я побью Майкла Биспинга, он будет в твоем полном распоряжении. Потом, было бы справедливо дать шанс тебе побороться за титул чемпиона".
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Взвешивание главных участников UFC Fight Night 103 крупным планом
15:01:2017 11:32 argen2m

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Стефан Штруве успешно перенес операцию на поврежденном плече
15:01:2017 10:56 argen2m
Тяжеловес рассчитывает вернуться в UFC весной этого года.


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Открытые тренировки Би Джей Пенна и Яира Родригеса
15:01:2017 02:27 grey_187



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Интервью Расула Миразева после нападения
14:01:2017 10:39 argen2m

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Основы Bellator: Тито Ортиз
14:01:2017 10:37 argen2m

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Bellator заинтересовался Си Эм Панком
13:01:2017 07:20 argen2m



"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
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Фото дня: Стефан Штруве готовится к операции
13:01:2017 06:46 argen2m

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"Жакаре" Соуза: Биспинг-Ромеро это грязный боец против труса
13:01:2017 01:32 grey_187



"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
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Тито Ортиз и Чейл Соннен прошли предварительные допинг-тесты
13:01:2017 01:24 grey_187



У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.

Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
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Коди Габрандт: МакГрегор был прав
13:01:2017 11:57 grey_187



Новоиспеченный чемпион бантамвейта прокомментировал слова Ти Джей Диллашоу о том, что он "не хочет с ним драться":

"Хаха, этот придурок реально достал!! Маленькая змейка в траве. Конор МакГрегор был прав насчет тебя".

Впервые "змейкой в траве" Диллашоу назвал МакГрегор во время съемок реалити-шоу TUF 22, намекая, что теперь уже бывший член команды Team Alpha Male не прочь ужалить тех, кто его пригрел.
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Демиан Майа о поединке Вудли vs. Томпсон на UFC 209
12:01:2017 02:15 argen2m



«Теперь это официально, поэтому я желаю им обоим показать красивый бой, а победителю, кем бы он ни был, дать мне возможность побороться за титул».
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Что посмотреть на Bellator 171: Гиллард vs. Нжокуани
12:01:2017 10:59 argen2m

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Карла Эспарза подерется с Рандой Маркос на UFC Fight Night 105
11:01:2017 06:54 argen2m



Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.

Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.

После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Би Джей Пенн
11:01:2017 10:53 argen2m
Лучшие моменты в карьере "Продиджи".

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Джимми Ривера хочет отправить на пенсию Доминика Круза
10:01:2017 04:52 argen2m



Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.

"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним", написал пуэрториканец в Твиттере.
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Яир Родригес обещает не отставать от Пенна
10:01:2017 04:38 argen2m



"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".

Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.
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UFC Fight Night 103: Старая школа против новой
10:01:2017 03:12 argen2m

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Превью UFC 207: Шок и трепет
10:01:2017 11:03 grey_187
Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.


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Яна Куницкая против Тони Эвингер 2 на Invicta 22

15.01.2017 13:48 grey_187

яна куницкаяТитульный реванш в легчайшем женском весе возглавит мартовский турнир организации.

Лишенная пояса по решению Атлетической Комиссии штата Миссури россиянка Яна Куницкая проведет титульный реванш с чемпионкой 135-фунтового дивизиона Тоней Эвингер.

Поединок возглавит турнир Invicta 22, который состоится 25 марта в Канзас-Сити, штат Миссури, США. Соответственно, курировать бой вновь будет MSAC, которая отобрала титул у Яны.

Первая встреча девушек состоялась в ноябре прошлого года. Тогда Яна чисто выиграла бой сдачей соперницы (армбар), однако Эвингер подала апелляцию в MSAC и выиграла дело. В процессе поединка попавшаяся на захват руки Тоня поставила ступню прямо на лицо Яны, пытаясь высвободить свою руку. В этот момент рефери поединка приказал Эвингер убрать ногу с лица Куницкой. Как только это произошло, Яна оформила армбар и выиграла сдачей. Увы, согласно правилам Invicta FC ставить на лицо оппонентки ступню не запрещается, и действия рефери были признаны неправомерными, бой – не состоявшимся, а Эвингер вновь стала чемпионкой.

Удивляет то, что Тоня до сих пор не наказана за собственные проступки. Дерется она, как вы уже поняли, довольно грязно, плюс после боя лесбиянка Эвингер любит поцеловать взасос девушку-аннонсера (перед этим смачно блеванув в ведро своих угловых), что по букве закона является открытым сексуальным домогательством и оскорбляет чувства фанатов, явно не планировавших увидеть среди поединков эту девиацию.

Редакция ValeTudo.ru желает Яне быстрой и в этот раз не подлежащей оспорению победы.


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