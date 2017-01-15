Яна Куницкая против Тони Эвингер 2 на Invicta 22

Титульный реванш в легчайшем женском весе возглавит мартовский турнир организации.

Лишенная пояса по решению Атлетической Комиссии штата Миссури россиянка Яна Куницкая проведет титульный реванш с чемпионкой 135-фунтового дивизиона Тоней Эвингер.

Поединок возглавит турнир Invicta 22, который состоится 25 марта в Канзас-Сити, штат Миссури, США. Соответственно, курировать бой вновь будет MSAC, которая отобрала титул у Яны.

Первая встреча девушек состоялась в ноябре прошлого года. Тогда Яна чисто выиграла бой сдачей соперницы (армбар), однако Эвингер подала апелляцию в MSAC и выиграла дело. В процессе поединка попавшаяся на захват руки Тоня поставила ступню прямо на лицо Яны, пытаясь высвободить свою руку. В этот момент рефери поединка приказал Эвингер убрать ногу с лица Куницкой. Как только это произошло, Яна оформила армбар и выиграла сдачей. Увы, согласно правилам Invicta FC ставить на лицо оппонентки ступню не запрещается, и действия рефери были признаны неправомерными, бой – не состоявшимся, а Эвингер вновь стала чемпионкой.

Удивляет то, что Тоня до сих пор не наказана за собственные проступки. Дерется она, как вы уже поняли, довольно грязно, плюс после боя лесбиянка Эвингер любит поцеловать взасос девушку-аннонсера (перед этим смачно блеванув в ведро своих угловых), что по букве закона является открытым сексуальным домогательством и оскорбляет чувства фанатов, явно не планировавших увидеть среди поединков эту девиацию.

Редакция ValeTudo.ru желает Яне быстрой и в этот раз не подлежащей оспорению победы.