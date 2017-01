Би Джей Пенн и Яир Родригес готовы к бою (ВИДЕО)

Алексей Олейник и Дмитрий Смоляков перевесили своих оппонентов; все результаты церемонии взвешивания к турниру UFC Fight Night 103.

В городе Меса, штат Аризона, США, состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 103. Все бойцы показали высокую дисциплину и сделали вес.

В главном бою вечера встретятся легенда легкого веса, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн и яркий проспект Яир Родригес. "Продиджи" готовился к этому бою в лагере Грэга Джексона и метит ни много ни мало в чемпионы UFC в 145 фунтах. Однако у Родригеса совсем другие планы – Яир собирается использовать именитого бойца как трамплин для собственного титульного забега.

В андеркарде шоу выступят два наших соотечественника. Ветеран ММА Алексей Олейник померяется силами с обидчиком Константина Ерохина Виктором Пештой, а Дмитрий Смоляков попробует восстановить реноме в схватке с Сирилом Аскером. "Удав" оказался на 1,36 кг тяжелее Пешты, а Смоляков на 4 кг тяжелее Аскера.

Видео взвешивания:

Полные результаты церемонии:

Главные бои:

B.J. Penn (146) vs. Yair Rodriguez (145)

Marcin Held (156) vs. Joe Lauzon (155)

Court McGee (170) vs. Ben Saunders (170)

John Moraga (126) vs. Sergio Pettis (125)

Андеркард:

Drakkar Klose (156) vs. Devin Powell (155)

Augusto Mendes (135) vs. Frankie Saenz (135)

Aleksei Oleinik (242) vs. Viktor Pesta (239)

Tony Martin (155) vs. Alex White (155)

Nina Ansaroff (116) vs. Jocelyn Jones-Lybarger (115)

Walt Harris (254) vs. Chase Sherman (246)

Joachim Christensen (205) vs. Bojan Mihajlovic (205)

Cyril Asker (248) vs. Dmitrii Smoliakov (257)