Дана Вайт предложил по $25 млн. МакГрегору и Мейвезеру за боксерский матч

Президент UFC ответил на слова "Мани" о $15,000,000 для МакГрегора.

Президент UFC Дана Вайт сделал официальное предложение Флойду Мейвезеру подраться с чемпионом организации в легком весе Конором МакГрегором в боксерском матче.

Вайт заявил, что готов заплатить за этот бой Мейвезеру и МакГрегору по $25,000,000 каждому, а также обсудить процент от продаж платных телетрансляций, который получат указанные спортсмены.

"Я говорю тебе, Флойд, вот реальное предложение, и я его делаю. Мы заплатим тебе 25 миллионов, заплатим Конору 25 миллионов, и затем мы обсудим раздел PPV. Это реальное предложение".

По словам президента UFC, организация будет транслировать полноценный кард боев (вероятно, ММА), с чемпионским боем в ко-мейн ивенте, чтобы привлечь максимум фанатов.

"Если мы сделаем бой МакГрегора против Мейвезера, мы поставим чемпионский бой в ко-мейн ивент, и забьем кард отличными боями, как мы это сделали в Нью-Йорке. Когда шоу закончится, люди решат, что это стоило их денег".

Дана будет очень разочарован, если такой ивент сделает меньше 2 млн. покупок PPV.

"Я буду разочарован, если шоу с боем МакГрегор-Мейвезер соберет меньше $2 млн. покупок PPV. Думаю, это будет $2,3 – 25 млн. Хотя кто знает – возможно, шоу соберет стольк же, сколько собрал бой Мейвезер – Пакьяо".