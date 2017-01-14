Федор Емельяненко может выступить в KSW

Польская федерация хочет видеть прославленного тяжеловеса участником своего майского шоу.

О выступлении Федора Емельяненко в польской KSW, говорят с тех самых пор, как в федерации появился бывший стронгмен Мариуш Пудзяновский, а у владельцев нашлись ресурсы, позволяющие не реже чем раз в три месяца проводить шоу класса А. Президент KSW Мартин Левандовский уже встречался с Федором (как и с его братом Александром), но пока стороны не смогли найти общего языка.

Ситуация может измениться уже в этом году. На 27 мая поляки планируют проведение большого турнира KSW 39 на футбольной арене PGE в Гданьске, для которого готовятся собрать вызывающе звездный файткард, заметной "вишенкой" на котором должен стать не теряющий своей популярности русский тяж.

"Мы хотим постоянно расти и непрерывно двигаться вперед, делать что-то новое, более продуктивное, - сказал Левандовский сегодня в интервью WHOATV, - Для нас это естественный процесс. Мы много работали над созданием лиги ММА в Польше. Когда-то все начиналось с местечковых турниров, рассчитанных на 500 зрителей в Отеле Марриот, а спустя десятилетие, мы организовываем грандиозное шоу на PGE для 65-ти тысяч болельщиков (согласно официальным характеристикам, вместимость стадиона 44,000, прим. valetudo.ru). Впереди нас всех ждет одно из самых крупных событий для этой части суши".

В одном из центральных поединков KSW 39 примет участие главная звезда польского ММА с чеченскими корнями Мамед Халидов. Забронировано место и для Пудзяновского, но, по словам Левандовского, он уже не видит его соперником "Последнего императора".

"У нас есть другое предложение для Федора, - сказа он, - но такому мероприятию необходимо что-то большее, чем просто один звездный участник. Мы так же должны помнить о гонораре, который просит Федор за выступление, он уже не такой, как в прошлом. Но не стоит забывать и об остальных боях, в таком шоу мы не можем делать ставку только на один поединок".

Напомним, в феврале Федору Емельяненко предстоит дебютировать в Bellator боем против бывшего бойца UFC Мэтта Митриона. Не исключено, что от результатов его выступления, будет зависеть итоговая сумма, которую поляки впишут в приготовленный контракт.