Федор Емельяненко может выступить в KSW

Горячие новости

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"Шогун" Руа все еще мечтает о чемпионстве
15:01:2017 11:01 argen2m



Бразильский ветеран, выступающий последние годы через пень-колоду, не теряет надежду вернуть на вершину полутяжелого дивизиона:

"Пояс чемпиона остается моей самой большой мечтой, но я уже проходил через это раньше и знаю, что если думать только об этом перед следующим боем, то потеряешь концентрацию. Теперь у меня больше опыта и я понимаю, что никогда не стоит забегать вперед. Это то, что мотивирует меня сейчас".

Напомним, 11 марта Руа предстоит бой с Джианом Вилланте.
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Йоэль Ромеро хочет защищать "свой титул" от Андерсона Сильвы
15:01:2017 10:09 argen2m



Кубинец ни во что не ставит действующего чемпиона, бой с которым у него впереди, и вовсю строит планы на будущее:

"Андерсон Сильва, когда я побью Майкла Биспинга, он будет в твоем полном распоряжении. Потом, было бы справедливо дать шанс тебе побороться за титул чемпиона".
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Взвешивание главных участников UFC Fight Night 103 крупным планом
15:01:2017 11:32 argen2m

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Стефан Штруве успешно перенес операцию на поврежденном плече
15:01:2017 10:56 argen2m
Тяжеловес рассчитывает вернуться в UFC весной этого года.


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Открытые тренировки Би Джей Пенна и Яира Родригеса
15:01:2017 02:27 grey_187



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Интервью Расула Миразева после нападения
14:01:2017 10:39 argen2m

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Основы Bellator: Тито Ортиз
14:01:2017 10:37 argen2m

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Bellator заинтересовался Си Эм Панком
13:01:2017 07:20 argen2m



"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
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Фото дня: Стефан Штруве готовится к операции
13:01:2017 06:46 argen2m

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"Жакаре" Соуза: Биспинг-Ромеро это грязный боец против труса
13:01:2017 01:32 grey_187



"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
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Тито Ортиз и Чейл Соннен прошли предварительные допинг-тесты
13:01:2017 01:24 grey_187



У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.

Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
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Коди Габрандт: МакГрегор был прав
13:01:2017 11:57 grey_187



Новоиспеченный чемпион бантамвейта прокомментировал слова Ти Джей Диллашоу о том, что он "не хочет с ним драться":

"Хаха, этот придурок реально достал!! Маленькая змейка в траве. Конор МакГрегор был прав насчет тебя".

Впервые "змейкой в траве" Диллашоу назвал МакГрегор во время съемок реалити-шоу TUF 22, намекая, что теперь уже бывший член команды Team Alpha Male не прочь ужалить тех, кто его пригрел.
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Демиан Майа о поединке Вудли vs. Томпсон на UFC 209
12:01:2017 02:15 argen2m



«Теперь это официально, поэтому я желаю им обоим показать красивый бой, а победителю, кем бы он ни был, дать мне возможность побороться за титул».
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Что посмотреть на Bellator 171: Гиллард vs. Нжокуани
12:01:2017 10:59 argen2m

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Карла Эспарза подерется с Рандой Маркос на UFC Fight Night 105
11:01:2017 06:54 argen2m



Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.

Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.

После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Би Джей Пенн
11:01:2017 10:53 argen2m
Лучшие моменты в карьере "Продиджи".

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Джимми Ривера хочет отправить на пенсию Доминика Круза
10:01:2017 04:52 argen2m



Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.

"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним", написал пуэрториканец в Твиттере.
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Яир Родригес обещает не отставать от Пенна
10:01:2017 04:38 argen2m



"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".

Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.
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UFC Fight Night 103: Старая школа против новой
10:01:2017 03:12 argen2m

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Превью UFC 207: Шок и трепет
10:01:2017 11:03 grey_187
Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.


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Федор Емельяненко может выступить в KSW

14.01.2017 19:54 argen2m

Польская федерация хочет видеть прославленного тяжеловеса участником своего майского шоу.

О выступлении Федора Емельяненко в польской KSW, говорят с тех самых пор, как в федерации появился бывший стронгмен Мариуш Пудзяновский, а у владельцев нашлись ресурсы, позволяющие не реже чем раз в три месяца проводить шоу класса А. Президент KSW Мартин Левандовский уже встречался с Федором (как и с его братом Александром), но пока стороны не смогли найти общего языка.

Ситуация может измениться уже в этом году. На 27 мая поляки планируют проведение большого турнира KSW 39 на футбольной арене PGE в Гданьске, для которого готовятся собрать вызывающе звездный файткард, заметной "вишенкой" на котором должен стать не теряющий своей популярности русский тяж.

"Мы хотим постоянно расти и непрерывно двигаться вперед, делать что-то новое, более продуктивное, - сказал Левандовский сегодня в интервью  WHOATV, - Для нас это естественный процесс. Мы много работали над созданием лиги ММА в Польше. Когда-то все начиналось с местечковых турниров, рассчитанных на 500 зрителей в Отеле Марриот, а спустя десятилетие, мы организовываем грандиозное шоу на PGE для 65-ти тысяч болельщиков (согласно официальным характеристикам, вместимость стадиона 44,000, прим. valetudo.ru). Впереди нас всех ждет одно из самых крупных событий для этой части суши".

В одном из центральных поединков KSW 39 примет участие главная звезда польского ММА с чеченскими корнями Мамед Халидов. Забронировано место и для Пудзяновского, но, по словам Левандовского, он уже не видит его соперником "Последнего императора".

"У нас есть другое предложение для Федора, - сказа он, - но такому мероприятию необходимо что-то большее, чем просто один звездный участник. Мы так же должны помнить о гонораре, который просит Федор за выступление, он уже не такой, как в прошлом. Но не стоит забывать и об остальных боях, в таком шоу мы не можем делать ставку только на один поединок".

Напомним, в феврале Федору Емельяненко предстоит дебютировать в Bellator боем против бывшего бойца UFC Мэтта Митриона. Не исключено, что от результатов его выступления, будет зависеть итоговая сумма, которую поляки впишут в приготовленный контракт.


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