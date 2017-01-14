Андерсон Сильва против Дерека Брансона на UFC 208

Бывший лучший боец планеты сразится с восьмым номером в рейтинге средневесов на февральском шоу в Бруклине.

Сегодня в своем Твиттере президент UFC Дана Вайт анонсировал очередное выступление Андерсона Сильвы. Сдавший позиции бывший тиран среднего дивизиона и лучший боец планеты независимо от весовой категории, подерется с восьмым номером в текущем рейтинге организации Дереком Брансоном на шоу UFC 208, которое пройдет в "Барклайс-центре" Бруклина 11 февраля.

Сильва (33-8) на UFC 200 летом прошлого года, в одну калитку проиграл единогласным решением судей действующему чемпиону в полутяжелом весе Даниэлю Кормье (видео). Легендарный бразилец официально не побеждал с 2012-года, когда нокаутировал в первом раунде Стефана Боннара, хотя его прошлогоднее поражение от Майкла Биспинга, многими принято считать безосновательным.

Брансон (16-4) в ноябре проиграл техническим нокаутом Роберту Уиттакеру (видео). Это поражение оборвало выигрышную серию американца из пяти побед, четыре из которых были одержаны нокаутами в первых раундах. Среди тех, кто пал жертвой пудовых кулаков Дерека – Юрайа Холл, Эд Херман и Сэм Альви.

Главным событием UFC 208 станет бой за вакантный титул чемпионки в новом, полулегком дивизионе между Холли Холм и Жермейн де Рандами.