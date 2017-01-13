Диллон Денис: МакГрегор размажет Нурмагомедова за пару раундов

Спарринг-партнер чемпиона UFC рассказал о знакомстве с Хабибом, его шансах против Конора и своих против дагестанца.

Имя чемпиона мира и панамериканских игр по бразильскому джиу-джитсу Дилона Денниса мало знакомо широкому кругу любителей смешанных единоборств. 24-летний американец обратил на себя внимание профильных СМИ лишь в прошлом году, после совместных тренировок с чемпионом UFC Конором МакГрегором, которого готовил к реваншу против Нейта Диаса. Получив первую известность и опыт, Деннис решил начать карьеру в ММА и сейчас выбирает для себя "стартовую площадку". В будущем, он, конечно, хотел бы выступать в UFC, где уже приметил для себя соперника в лице Хабиба Нурмагомедова, знакомство с которым произошло в его жизни задолго до работы в команде МакГрегора.

"Это забавная история. Мы повздорили с ним, когда мне было лет 16-17. Он стал ходить в наш зал в Нью-Джерси, потому что там тренировал его менеджер. Тогда он везде таскался в футболке с дурацкой надписью "Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу», или вроде того. Я сказал: "Коли так, то давайте проведем схватку по грэпплингу, тогда и посмотрим, насколько легкое джиу-джитсу". Но нам не дали этого сделать", рассказал он SubmissionRadio.

В марте Нурмагомедову предстоит бой с Тони Фергюсоном на UFC 209. Победитель получит временный титул и шанс объединить его с регулярным титулом МакГрегора. Деннис уверен, что у дагестанского "Орла" практически нет шансов сделать это в поединке с его спарринг-партнером.

"Хабиб - слишком легкая мишень. Если вы видели его бой с Майклом Джонсоном, то заметили, что как много он пропускал, пока они дрались в стойке. Конор разорвет его на части, как и любого другого борца. Его удары летят со всех сторон, и он часто и сильно пинает ногами в живот. Люди у своих экранов не обращают внимания на типы в корпус, но они здорово сбивают дыхание, а когда нужно провести тейкдаун, мышцы твоего пресса инстинктивно расслабляются. Конор изобьет его в стойке, а когда дело дойдет до партера, пустит в ход локти. Поэтому я считаю, что он размажет Нурмагомедова за пару раундов".

Грэпплер и сам не против подраться с россиянином, когда окажется в UFC.

"Его руки не настолько хороши, как хотелось бы – он борец, так что, скорее всего, наш бой проходил бы на земле, где у меня хорошие шансы. Он владеет джиу-джитсу, но ему не достает техники, он корявый. Думаю, что был бы в состоянии выиграть у него досрочно. Но я не дурак и не собираюсь идти в UFC, чтобы сразу же требовать бой с Хабибом. Однако, на перспективу, он хороший соперник для меня. К тому моменту в его рекорде будет поражение от МакГрегора, и я с превеликим удовольствием запишу ему еще одно".