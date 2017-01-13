Стефан Штруве получил травму

"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.
Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.
Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.
После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:
"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.
Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
Голландец выбыл на 4 месяца, Джуниор дос Сантос остался без соперника.
Тяжеловес UFC Стефан Штруве получил травму (разорвал суставную губу плечевого сустава) и выбыл из реванша с Джуниором дос Сантосом, который должен был возглавить турнир UFC Fight Night 105.
По словам самого Стефана, операция на плече и последующий период реабилитации займут около 4 месяцев. Боец пообещал своим фанатам приложить все усилия для того, чтобы вернуться в строй как можно быстрее.
Штруве и "Цигано" впервые встретились 8 лет назад на шоу UFC 95. Тогда юному бразильцу потребовалось всего 54 секунды, чтобы остановить дебютанта октагона из Голландии.
В данный момент неясно, что ждет дос Сантоса. Турнир состоится 19 февраля, и теоретически у руководства UFC есть время найти Джуниору нового соперника. Как вариант "Цигано" могут перебукировать на более поздний ивент, чтобы дать его сопернику возможность полноценной подготовки. При этом матчмейкерам придется подыскать для UFN 105 нового хэдлайнера.