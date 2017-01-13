Стефан Штруве получил травму

Горячие новости

﻿
Bellator заинтересовался Си Эм Панком
13:01:2017 07:20 argen2m



"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
Подробнее
Фото дня: Стефан Штруве готовится к операции
13:01:2017 06:46 argen2m

Подробнее
"Жакаре" Соуза: Биспинг-Ромеро это грязный боец против труса
13:01:2017 01:32 grey_187



"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
Подробнее
Тито Ортиз и Чейл Соннен прошли предварительные допинг-тесты
13:01:2017 01:24 grey_187



У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.

Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
Подробнее
Коди Габрандт: МакГрегор был прав
13:01:2017 11:57 grey_187



Новоиспеченный чемпион бантамвейта прокомментировал слова Ти Джей Диллашоу о том, что он "не хочет с ним драться":

"Хаха, этот придурок реально достал!! Маленькая змейка в траве. Конор МакГрегор был прав насчет тебя".

Впервые "змейкой в траве" Диллашоу назвал МакГрегор во время съемок реалити-шоу TUF 22, намекая, что теперь уже бывший член команды Team Alpha Male не прочь ужалить тех, кто его пригрел.
Подробнее
Демиан Майа о поединке Вудли vs. Томпсон на UFC 209
12:01:2017 02:15 argen2m



«Теперь это официально, поэтому я желаю им обоим показать красивый бой, а победителю, кем бы он ни был, дать мне возможность побороться за титул».
Подробнее
Что посмотреть на Bellator 171: Гиллард vs. Нжокуани
12:01:2017 10:59 argen2m

Подробнее
Карла Эспарза подерется с Рандой Маркос на UFC Fight Night 105
11:01:2017 06:54 argen2m



Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.

Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.

После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
Подробнее
Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Би Джей Пенн
11:01:2017 10:53 argen2m
Лучшие моменты в карьере "Продиджи".

Подробнее
Джимми Ривера хочет отправить на пенсию Доминика Круза
10:01:2017 04:52 argen2m



Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.

"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним", написал пуэрториканец в Твиттере.
Подробнее
Яир Родригес обещает не отставать от Пенна
10:01:2017 04:38 argen2m



"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".

Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.
Подробнее
UFC Fight Night 103: Старая школа против новой
10:01:2017 03:12 argen2m

Подробнее
Превью UFC 207: Шок и трепет
10:01:2017 11:03 grey_187
Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.


Подробнее
Яир Родригес: Гордость Мексики
10:01:2017 10:18 grey_187

Подробнее
Джон Джонс против Роберта Оберста (армрестлинг)
09:01:2017 11:15 grey_187

Подробнее
UFC Fight Night 103: Старая школа против Новой
09:01:2017 11:12 grey_187

Подробнее
Тренер Крис "Сайборг" предложил свои услуги Ронде Роузи
09:01:2017 01:18 argen2m



Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:

"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
Подробнее
Стивен Томпсон подписал контракт на бой с Тайроном Вудли
09:01:2017 10:22 argen2m
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
Подробнее
Бен Ротвелл готов подраться с Биспингом и Вудли одновременно
08:01:2017 04:17 grey_187



Занимающий 5-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC Бен Ротвелл вызвал на бой сразу двух действующих чемпионов организации:

"Так, я предельно серьезен. Я подерусь с Тайроном Вудли и Майклом Биспингом одновременно, двое на одного, и заберу оба титула. Давай-те как все подзаработаем".

Ждем.
Подробнее
Рашад Эванс: Высокомерие Роузи омерзительно
08:01:2017 04:10 grey_187



"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.

Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
Подробнее

База valetudo.ru




 


 


 


 
В базе:
26408 бойцов
8206 турниров
44760 боев

Стефан Штруве получил травму

13.01.2017 13:32 grey_187

стефан штрувеГолландец выбыл на 4 месяца, Джуниор дос Сантос остался без соперника.

Тяжеловес UFC Стефан Штруве получил травму (разорвал суставную губу плечевого сустава) и выбыл из реванша с Джуниором дос Сантосом, который должен был возглавить турнир UFC Fight Night 105.

По словам самого Стефана, операция на плече и последующий период реабилитации займут около 4 месяцев. Боец пообещал своим фанатам приложить все усилия для того, чтобы вернуться в строй как можно быстрее.

Штруве и "Цигано" впервые встретились 8 лет назад на шоу UFC 95. Тогда юному бразильцу потребовалось всего 54 секунды, чтобы остановить дебютанта октагона из Голландии.

В данный момент неясно, что ждет дос Сантоса. Турнир состоится 19 февраля, и теоретически у руководства UFC есть время найти Джуниору нового соперника. Как вариант "Цигано" могут перебукировать на более поздний ивент, чтобы дать его сопернику возможность полноценной подготовки. При этом матчмейкерам придется подыскать для UFN 105 нового хэдлайнера.


Комментарий [14]
 
Поделиться
Баннер
Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

 PR-CY.ru

Авторизация