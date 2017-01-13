Голландец выбыл на 4 месяца, Джуниор дос Сантос остался без соперника.

Тяжеловес UFC Стефан Штруве получил травму (разорвал суставную губу плечевого сустава) и выбыл из реванша с Джуниором дос Сантосом, который должен был возглавить турнир UFC Fight Night 105.

По словам самого Стефана, операция на плече и последующий период реабилитации займут около 4 месяцев. Боец пообещал своим фанатам приложить все усилия для того, чтобы вернуться в строй как можно быстрее.

Штруве и "Цигано" впервые встретились 8 лет назад на шоу UFC 95. Тогда юному бразильцу потребовалось всего 54 секунды, чтобы остановить дебютанта октагона из Голландии.

В данный момент неясно, что ждет дос Сантоса. Турнир состоится 19 февраля, и теоретически у руководства UFC есть время найти Джуниору нового соперника. Как вариант "Цигано" могут перебукировать на более поздний ивент, чтобы дать его сопернику возможность полноценной подготовки. При этом матчмейкерам придется подыскать для UFN 105 нового хэдлайнера.