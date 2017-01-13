Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона на UFC 209

5-раундовый бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе пополнил кард мартовского шоу.

Согласно сообщению портал MMAFighting.com, UFC наконец сумел договориться со всеми сторонами и устроить бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Поединок продлится 5 раундов, на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Матч войдет в кард турнира UFC 209, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ивент возглавит реванш чемпиона полусреднего дивизиона Тайрона Вудли со Стивеном Томпсоном.

Нурмагомедов (24-0) выиграл в UFC 8 матчей подряд, в последнем бою поймав на кимуру Майкла Джонсона. С Фергюсоном Хабиб должен был подраться уже дважды, однако матч дважды разваливался из-за травм обоих бойцов.

Фергюсон (22-3) одержал 9 побед подряд, в последнем матче выиграв по очкам у бывшего чемпиона дивизиона Рафаэля дос Аньоса. За эти 9 побед зрелищный Тони собрал 7 бонусов за лучший бой и лучшее выступление вечера, против нуля таковых у Нурмагомедова.

Поединку предшествовало поливание командой Хабиба из брандспойта соцсетей соперников и руководства, контрактный эксгибиционизм, раскрытие заговоров, откровенное вранье (вспомним отказ от боя с Альдо), попытка чисто по-братски сунуть денег и остальной мусор, которым парни пропитались насквозь. Увы, долгожданное объявление боя ничего в этом плане особенно не изменит – натура у людей такая. Так что готовьте плащи и зонтики.