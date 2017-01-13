Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона на UFC 209

"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.
Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.
Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.
После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:
"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.
Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
5-раундовый бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе пополнил кард мартовского шоу.
Согласно сообщению портал MMAFighting.com, UFC наконец сумел договориться со всеми сторонами и устроить бой Хабиба Нурмагомедова противТони Фергюсона. Поединок продлится 5 раундов, на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Матч войдет в кард турнира UFC 209, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ивент возглавит реванш чемпиона полусреднего дивизиона Тайрона Вудли со Стивеном Томпсоном.
Нурмагомедов (24-0) выиграл в UFC 8 матчей подряд, в последнем бою поймав на кимуру Майкла Джонсона. С Фергюсоном Хабиб должен был подраться уже дважды, однако матч дважды разваливался из-за травм обоих бойцов.
Фергюсон (22-3) одержал 9 побед подряд, в последнем матче выиграв по очкам у бывшего чемпиона дивизиона Рафаэля дос Аньоса. За эти 9 побед зрелищный Тони собрал 7 бонусов за лучший бой и лучшее выступление вечера, против нуля таковых у Нурмагомедова.
Поединку предшествовало поливание командой Хабиба из брандспойта соцсетей соперников и руководства, контрактный эксгибиционизм, раскрытие заговоров, откровенное вранье (вспомним отказ от боя с Альдо), попытка чисто по-братски сунуть денег и остальной мусор, которым парни пропитались насквозь. Увы, долгожданное объявление боя ничего в этом плане особенно не изменит – натура у людей такая. Так что готовьте плащи и зонтики.