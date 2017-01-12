"Бигфут" Сильва продолжит выступать в России

Менеджер бразильского гастролера рассказал о сказочном приеме в Екатеринбурге, баснословно высоких гонорарах, и желании бойца подраться с Виталием Минаковым.

Разбитый в пух и прах и деклассированный в UFC ветеран смешанных единоборств Антонио Сильва, не стал пытаться вернуться обратно, через выступления на американском рынке. Вместо этого, "Бигфут" отправился в заснеженную Россию, где в конце ноября прошлого года провел бой с небитым проспектом Иваном Штырковым в рамках турнира организованного промоутерской компанией Titov Boxing (видео). Поединок бразилец проиграл единогласным решением, но показал шоу экстра-класса, и, как считает его менеджер Алекс Девис, сумел вдохнуть в свою полумертвую карьеру второе дыхание.

"Я думаю, что мы открыли для "Бигфута" новую реальность", - сказал он в интервью MMAJunkie Radio. "Нас очень хорошо принимали. Все было просто великолепно. У нас не осталось никаких нареканий, за исключением, разве что, судейства".

"Были опасения, прежде всего из-за журналистов, которые обвиняли меня в непрофессионализме, дескать, я везу его в "джунгили", где его ждет участь Джеффа Монсона. Но они не оправдались".

"Единственное, они не должны были давать Штыркову отдышаться. Они предоставили ему пять минут на восстановление, а это нечестно с их стороны. Но там нет спортивных комиссий, все судьи русские, так что, если ты собираешься драться в России, то заканчивай досрочно".

"В России все помнят его бой с Федором Емельяненко. Мы убедились, что у него там немало поклонников. Даже после этого боя, когда судьи отдали победу русскому бойцу, зрители в зале недовольно свистели. Он для них герой, таким образом, я думаю, ему удалось перезапустить там свою карьеру".

Гонорар Сильвы за первое выступление в России составил $500,000 – это в несколько раз больше, чем ему платили в UFC. Не удивительно, что теперь все мысли гиганта заняты продолжением карьеры в стране, где местные олигархи с большей готовностью вкладываются в неликвидных иностранцев, чем в поддержку местных талантов.

"Антонио продолжит там выступать, - говорит Девис, - Есть несколько очень крутых русских, например Виталий (Минаков, прим. valetudo.ru) с его рекордом 18-0, он очень, очень достойный боец. "Бигфут", проигрывает он или побеждает, выходит на ринг без сомнений в сердце и заслуживает биться с любым соперником. Он проведет еще несколько боев в России, и хорошо на этом заработает. Они платят гораздо больше, чем промоутеры в других странах, так что вы увидите его там снова, будьте в этом уверены".